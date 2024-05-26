Тур: 40. Стадион: Босуил.
0'
0:1
41' ГолДрейер Андерс
47' Желтая карточкаКейта Мандела
56' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
1:1
63' ГолМатазо Элио
Ход матча
41'
0:1
47'
63'
1:1
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
69 Юр РоббиНападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Антверпен
Андерлехт
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
0.91
Среднее время на гол
150
99
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
90
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (1)
|0.28
|Иленикена Джордж
|8
|0.2
|Баликвиша Мишель-Анже
|6 (1)
|0.15
|Муйя Арбнор
|5
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.13
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.13
|Эджуке Чидера
|4
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.08
|Керк Джирано
|3
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|19 (3)
|0.48
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|0.38
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.18
|Леони Тео
|5
|0.13
|Струйкенс Марио
|5
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.1
|Амузу Френсис
|4
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.08
|Версхарен Яри
|1
|0.03
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|9
|0
|Ван Ден Босх Зено
|6
|0
|Кейта Мандела
|4
|1
|Керк Джирано
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Ван Боммел Марк
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|1
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Victor Udoh
|2
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|9
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|6
|0
|Сарделла Киллиан
|6
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Brian Riemer
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Амузу Френсис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Андерлехт
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
13
Антверпен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
20
38
Антверпен
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (17)
33% (13)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
31% (12)
31% (12)
Андерлехт
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
31% (12)
26% (10)
44% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
38% (15)
38% (15)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
27
51
Голы по времени матча
Забито
34
29
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
6
18%
5
17%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
9
26%
4
14%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
10
29%
29%
8
28%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
4
20%
5
20%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
5
25%
7
28%
76-90
Забито
24
38
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
26 Не забивали 21
2
8%
6
16%
1-15
5
21%
2
5%
16-30
5
21%
8
21%
31-45
2
8%
9
24%
46-60
5
21%
5
13%
61-75
5
21%
8
21%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
8%
3
19%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
3
12%
6
38%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Забито
58
67
28 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 23
13 Не забивали 4
8
14%
11
16%
1-15
6
10%
8
12%
16-30
14
24%
12
18%
31-45
4
7%
11
16%
46-60
11
19%
9
13%
61-75
15
26%
16
24%
76-90
Пропущено
45
41
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 29
4
9%
7
17%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
11
24%
4
10%
31-45
8
18%
6
15%
46-60
6
13%
9
22%
61-75
12
27%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Результаты матчей
Антверпен
Андерлехт
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
2
9 раз 45%
1
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 15%
1:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 33%
0
12 раз 31%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
13 раз 33%
2
13 раз 33%
3
7 раз 18%
0
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
182
811
137
613
416
415
218
217
119
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
172
614
910
317
514
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2712
Больше Меньше
354
1425
2217
930
930
534
237
237
138
237
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|19 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|11