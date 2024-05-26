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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Антверпен
3:1
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
41' Гол
Дрейер Андерс
47' Желтая карточка
Кейта Мандела
56' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
1:1
63' Гол
Матазо Элио
79' Желтая карточка
Матазо Элио
2:1
90' Гол
Mahamadou Doumbia
3:1
90' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
90'+9
91
Ламменс
Сенне
8
Юсуф
Альхассан
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
24
Эккеленкамп
Юрген
27
Кейта
Мандела
6
Матазо
Элио
17
Ондрейка
Якоб
9
Иленикена
Джордж
10
Баликвиша
Мишель-Анже
26
Коосеманс
Колин
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
33
Гаттони
Федерико
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
10
Версхарен
Яри
Антверпен
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
0.91

Среднее время на гол

150
99

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

0.95
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

94
90

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.28
Иленикена Джордж 8 0.2
Баликвиша Мишель-Анже 7 (1) 0.18
Муйя Арбнор 5 0.13
Эккеленкамп Юрген 5 0.13
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.13
Эджуке Чидера 4 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 3 0.08
Mahamadou Doumbia 2 0.05
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Victor Udoh 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 19 (3) 0.48
Дольберг Каспер 15 (3) 0.38
Васкес Луис 7 (1) 0.18
Леони Тео 5 0.13
Струйкенс Марио 5 0.13
Азар Торган 4 0.1
Амузу Френсис 4 0.1
Вертонген Ян 3 0.08
Версхарен Яри 1 0.03
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 9 0
Ван Ден Босх Зено 6 0
Кейта Мандела 4 1
Керк Джирано 5 0
Эккеленкамп Юрген 5 0
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Ван Боммел Марк 3 0
Кулибали Сумайла 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Victor Udoh 2 0
Матазо Элио 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 9 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 6 0
Сарделла Киллиан 6 0
Леони Тео 5 0
Brian Riemer 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Амузу Френсис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Антверпен
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Андерлехт
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
14
Антверпен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Андерлехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

20
38
Антверпен
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (17)
33% (13)
25% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
30% (12)
30% (12)
Андерлехт
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
33% (13)
25% (10)
43% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
38% (15)
40% (16)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

27
52

Голы по времени матча

Забито

37
30
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
6
16%
5
17%
1-15
1
3%
6
20%
16-30
9
24%
5
17%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
7
19%
4
13%
61-75
12
32%
8
27%
76-90

Пропущено

21
28
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
10%
4
14%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
6
29%
3
11%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
24%
9
32%
76-90

Забито

24
38
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
27 Не забивали 22
2
8%
6
16%
1-15
5
21%
2
5%
16-30
5
21%
8
21%
31-45
2
8%
9
24%
46-60
5
21%
5
13%
61-75
5
21%
8
21%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
8%
3
19%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
3
12%
6
38%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Забито

61
68
28 В 1-м тайме 32
33 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 24
13 Не забивали 4
8
13%
11
16%
1-15
6
10%
8
12%
16-30
14
23%
13
19%
31-45
4
7%
11
16%
46-60
12
20%
9
13%
61-75
17
28%
16
24%
76-90

Пропущено

46
44
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 30
4
9%
7
16%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
12
26%
4
9%
31-45
8
17%
6
14%
46-60
6
13%
10
23%
61-75
12
26%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1

Результаты матчей

Антверпен
Андерлехт

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
2 раза 10%
2
9 раз 45%
1
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
2 раза 10%

Точный счет

1:0
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 15%
1:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 33%
0
12 раз 30%
2
5 раз 13%
3
5 раз 13%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
14 раз 35%
2
13 раз 33%
3
7 раз 18%
0
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
18
2
9
11
1.5
13
7
7
13
2.5
4
16
4
16
3.5
2
18
2
18
4.5
1
19
2
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
18
2
6
14
1.5
9
11
3
17
2.5
5
15
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
12
0.5
Больше Меньше
36
4
15
25
1.5
22
18
10
30
2.5
9
31
5
35
3.5
2
38
2
38
4.5
1
39
2
38
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 10 7 3 0 21 - 6 50
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 4 2 4 17 - 12 49
3.
Андерлехт
 10 4 2 4 12 - 12 46
4.
Генк
 10 4 1 5 8 - 17 37
5.
Серкль Брюгге
 10 3 4 3 13 - 13 37
6.
Антверпен
 10 2 0 8 7 - 18 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 5 3 1 1 5 - 5 34
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 5 3 2 0 12 - 3 11
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Антверпен
 5 1 0 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 5 1 0 4 2 - 9 29
4.
Серкль Брюгге
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Генк
 5 1 0 4 3 - 12 3
6.
Андерлехт
 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 19 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 16 (4)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 11
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 11
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Дольберг Каспер сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Дрейер Андерс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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