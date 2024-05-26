Тур: 40. Стадион: Жозеф Марьен.
1:0
Перерыв
Ход матча
37'
1:0
42'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
11
Теклаб
Хенок
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Domenico Olivieri
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.17
2.43
Среднее время на гол
77
37
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.46
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
50
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.45
|Нильссон Хокан
|15 (5)
|0.38
|Пуэртас Кэмерон
|11 (3)
|0.28
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.2
|Лапуссен Лоик
|5
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0.1
|Сайкс Росс
|4
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Теклаб Хенок
|1
|0.03
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Матида Коки
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|12
|0.3
|Зекири Анди
|7 (1)
|0.18
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.15
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.15
|Сор Коллинс
|6
|0.15
|Муньос Даниэль
|5
|0.13
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.1
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|10
|1
|Ванхутт Шарль
|10
|0
|Нильссон Хокан
|9
|0
|Макаллистер Кевин
|8
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|6
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Теклаб Хенок
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Александр Блессин
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Карлос
|10
|0
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|7
|0
|Галарса Матиас
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Эль-Уади Закария
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Садик Муджаид
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Генк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
36
33
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
33% (13)
36% (14)
Генк
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
31% (12)
38% (15)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
44
43
Голы по времени матча
Забито
41
24
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
22 Не забивали 24
1
2%
2
8%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
14
34%
7
29%
29%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
8
20%
5
21%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
4
18%
6
23%
76-90
Забито
37
33
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
8
24%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
10
27%
7
21%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
6
16%
8
24%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Забито
78
57
40 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 22
4 Не забивали 9
6
8%
5
9%
1-15
16
21%
10
18%
16-30
18
23%
10
18%
31-45
15
19%
9
16%
46-60
9
12%
10
18%
61-75
14
18%
13
23%
76-90
Пропущено
43
48
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 27
5
12%
8
17%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
9
21%
8
17%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
5
12%
14
29%
29%
61-75
11
26%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Точный счет
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:3
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 36%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
18 раз 46%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 10%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
155
145
911
613
713
316
218
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
172
128
514
614
316
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
354
Больше Меньше
327
2613
1425
1227
1029
435
336
138
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|19 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9