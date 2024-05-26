  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:0
Перерыв
Генк
0'
1:0
37' Гол
Ванхутт Шарль
42' Желтая карточка
Теклаб Хенок

Ход матча

37'
Ванхутт Шарль
1:0
42'
Теклаб Хенок
 
Лучшие коэффициенты
Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Генк
1.64
Реклама, olimp.bet
6.20
Реклама, fon.bet
5.56
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
72
Конголо
Хосуэ
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
99
Арокодаре
Толуваласе
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.43

Среднее время на гол

77
37

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.46
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
50

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.45
Нильссон Хокан 15 (5) 0.38
Пуэртас Кэмерон 11 (3) 0.28
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.2
Лапуссен Лоик 5 0.13
Кастро-Монтес Алессио 4 0.1
Сайкс Росс 4 0.1
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.03
Теклаб Хенок 1 0.03
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Матида Коки 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Садики Ноа 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.3
Зекири Анди 7 (1) 0.18
Пейнтсил Джозеф 6 0.15
Хейнен Бриан 6 (2) 0.15
Сор Коллинс 6 0.15
Муньос Даниэль 5 0.13
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.1
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 10 1
Ванхутт Шарль 10 0
Нильссон Хокан 9 0
Макаллистер Кевин 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 6 0
Пуэртас Кэмерон 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Теклаб Хенок 4 0
Морис Антони 2 1
Александр Блессин 3 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Карлос 10 0
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Ханнус Билаль 7 0
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Эль-Уади Закария 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Садик Муджаид 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Генк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

36
33
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
33% (13)
36% (14)
Генк
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
31% (12)
38% (15)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

44
43

Голы по времени матча

Забито

41
24
23 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
22 Не забивали 24
1
2%
2
8%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
14
34%
7
29%
29%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
8
20%
5
21%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
8
31%
61-75
4
18%
6
23%
76-90

Забито

37
33
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
8
24%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
10
27%
7
21%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
6
16%
8
24%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Забито

78
57
40 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 22
4 Не забивали 9
6
8%
5
9%
1-15
16
21%
10
18%
16-30
18
23%
10
18%
31-45
15
19%
9
16%
46-60
9
12%
10
18%
61-75
14
18%
13
23%
76-90

Пропущено

43
48
20 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 27
5
12%
8
17%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
9
21%
8
17%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
5
12%
14
29%
29%
61-75
11
26%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Точный счет

2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:3
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 36%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
18 раз 46%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 10%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
5
14
5
1.5
9
11
6
13
2.5
7
13
3
16
3.5
2
18
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
2
12
8
1.5
5
14
6
14
2.5
3
16
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
4
0.5
Больше Меньше
32
7
26
13
1.5
14
25
12
27
2.5
10
29
4
35
3.5
3
36
1
38
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 0:0 10 7 3 0 21 - 6 50
2.
Андерлехт
 1:0 10 5 2 3 12 - 9 49
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 10 4 2 4 16 - 12 49
4.
Генк
 0:1 10 4 1 5 8 - 16 37
5.
Серкль Брюгге
 0:0 10 3 4 3 13 - 13 37
6.
Антверпен
 0:1 10 1 0 9 4 - 18 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 0:1 5 3 1 1 5 - 5 34
3.
Серкль Брюгге
 0:0 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 0:0 5 3 2 0 12 - 3 11
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Антверпен
 0:1 5 0 0 5 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 0:1 5 1 0 4 2 - 9 29
4.
Серкль Брюгге
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Андерлехт
 1:0 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Генк
 0:1 5 1 0 4 3 - 11 3

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 19 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Генк
1.64
Реклама, olimp.bet
6.20
Реклама, fon.bet
5.56
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Генк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный