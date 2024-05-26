Тур: 40. Стадион: Жозеф Марьен.
2:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолВанхутт Шарль
42' Желтая карточкаТеклаб Хенок
63' Желтая карточкаЗекири Анди
66' Желтая карточкаВанхутт Шарль
78' Красная карточкаЭль-Уади Закария
2:0
80' ПенальтиНильссон Хокан
88' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
90'+11
Ход матча
37'
1:0
42'
63'
66'
78'
80'
2:0
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
11
Теклаб
Хенок
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Domenico Olivieri
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.17
2.43
Среднее время на гол
77
37
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.46
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
50
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.45
|Нильссон Хокан
|16 (6)
|0.4
|Пуэртас Кэмерон
|11 (3)
|0.28
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.2
|Лапуссен Лоик
|5
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0.1
|Сайкс Росс
|4
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Теклаб Хенок
|1
|0.03
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Матида Коки
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|12
|0.3
|Зекири Анди
|7 (1)
|0.18
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.15
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.15
|Сор Коллинс
|6
|0.15
|Муньос Даниэль
|5
|0.13
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.1
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|11
|1
|Ванхутт Шарль
|11
|0
|Нильссон Хокан
|9
|0
|Макаллистер Кевин
|8
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|6
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Теклаб Хенок
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Александр Блессин
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Карлос
|10
|0
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|7
|0
|Эль-Уади Закария
|5
|1
|Галарса Матиас
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Садик Муджаид
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Генк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Генк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
36
33
Юнион Сент-Жиллуаз
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (15)
33% (13)
30% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
35% (14)
Генк
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (11)
35% (14)
38% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
30% (12)
40% (16)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
44
43
Голы по времени матча
Забито
43
24
24 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
22 Не забивали 25
1
2%
2
8%
1-15
8
19%
2
8%
16-30
15
35%
7
29%
29%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
9
21%
5
21%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
3
14%
8
29%
61-75
4
18%
7
25%
76-90
Забито
37
33
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
22 Не забивали 25
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
8
24%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
10
27%
7
21%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
6
16%
8
24%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Забито
80
57
41 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 32
27 Забивали первыми 22
4 Не забивали 10
6
8%
5
9%
1-15
16
20%
10
18%
16-30
19
24%
10
18%
31-45
15
19%
9
16%
46-60
9
11%
10
18%
61-75
15
19%
13
23%
76-90
Пропущено
43
50
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
5
12%
8
16%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
5
12%
14
28%
61-75
11
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Точный счет
2:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
12 раз 60%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 20%
0:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 38%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
18 раз 45%
0
8 раз 20%
3
7 раз 18%
2
4 раза 10%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
155
155
911
614
713
317
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
128
515
614
317
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
364
Больше Меньше
328
2713
1426
1228
1030
436
337
139
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|21 - 6
|50
|2.
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|49
|3.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|46
|4.
|10
|4
|1
|5
|8 - 17
|37
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|37
|6.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|44
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|34
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|29
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|42
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|39
|3.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|29
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|6.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|19 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|16 (4)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 11
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|11