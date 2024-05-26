  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Генк
0'
1:0
37' Гол
Ванхутт Шарль
42' Желтая карточка
Теклаб Хенок
63' Желтая карточка
Зекири Анди
66' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
78' Красная карточка
Эль-Уади Закария
2:0
80' Пенальти
Нильссон Хокан
88' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
90'+11
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
72
Конголо
Хосуэ
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
99
Арокодаре
Толуваласе
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.43

Среднее время на гол

77
37

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.46
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
50

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.45
Нильссон Хокан 16 (6) 0.4
Пуэртас Кэмерон 11 (3) 0.28
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.2
Лапуссен Лоик 5 0.13
Кастро-Монтес Алессио 4 0.1
Сайкс Росс 4 0.1
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.03
Теклаб Хенок 1 0.03
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Матида Коки 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Садики Ноа 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.3
Зекири Анди 7 (1) 0.18
Пейнтсил Джозеф 6 0.15
Хейнен Бриан 6 (2) 0.15
Сор Коллинс 6 0.15
Муньос Даниэль 5 0.13
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.1
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 11 1
Ванхутт Шарль 11 0
Нильссон Хокан 9 0
Макаллистер Кевин 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 6 0
Пуэртас Кэмерон 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Теклаб Хенок 4 0
Морис Антони 2 1
Александр Блессин 3 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Карлос 10 0
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Ханнус Билаль 7 0
Эль-Уади Закария 5 1
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Зекири Анди 4 0
Артеага Херардо 2 1
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Садик Муджаид 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Генк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Генк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

36
33
Юнион Сент-Жиллуаз
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (15)
33% (13)
30% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
35% (14)
Генк
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (11)
35% (14)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
30% (12)
40% (16)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

44
43

Голы по времени матча

Забито

43
24
24 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
22 Не забивали 25
1
2%
2
8%
1-15
8
19%
2
8%
16-30
15
35%
7
29%
29%
31-45
5
12%
2
8%
46-60
5
12%
6
25%
61-75
9
21%
5
21%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
3
14%
8
29%
61-75
4
18%
7
25%
76-90

Забито

37
33
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
22 Не забивали 25
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
8
24%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
10
27%
7
21%
46-60
4
11%
4
12%
61-75
6
16%
8
24%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
6
29%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
33%
5
23%
76-90

Забито

80
57
41 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 32
27 Забивали первыми 22
4 Не забивали 10
6
8%
5
9%
1-15
16
20%
10
18%
16-30
19
24%
10
18%
31-45
15
19%
9
16%
46-60
9
11%
10
18%
61-75
15
19%
13
23%
76-90

Пропущено

43
50
20 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
5
12%
8
16%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
5
12%
14
28%
61-75
11
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Точный счет

2:1
4 раза 20%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
12 раз 60%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 20%
0:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 38%
1
9 раз 23%
3
8 раз 20%
0
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
18 раз 45%
0
8 раз 20%
3
7 раз 18%
2
4 раза 10%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
5
15
5
1.5
9
11
6
14
2.5
7
13
3
17
3.5
2
18
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
12
8
1.5
5
15
6
14
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
4
0.5
Больше Меньше
32
8
27
13
1.5
14
26
12
28
2.5
10
30
4
36
3.5
3
37
1
39
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 10 7 3 0 21 - 6 50
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 4 2 4 17 - 12 49
3.
Андерлехт
 10 4 2 4 12 - 12 46
4.
Генк
 10 4 1 5 8 - 17 37
5.
Серкль Брюгге
 10 3 4 3 13 - 13 37
6.
Антверпен
 10 2 0 8 7 - 18 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 5 3 1 1 5 - 5 34
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 5 3 2 0 12 - 3 11
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Антверпен
 5 1 0 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 5 1 0 4 2 - 9 29
4.
Серкль Брюгге
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Генк
 5 1 0 4 3 - 12 3
6.
Андерлехт
 5 0 2 3 4 - 9 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 19 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 11
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Теклаб Хенок получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Ванхутт Шарль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Генк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный