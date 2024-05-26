Тур: 40. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Второй тайм: 63'
0'
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
1
Варлесон
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
32 матча
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
2
1.69
Среднее время на гол
45
53
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.56
Среднее время на гол
68
160
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.66
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|18 (6)
|0.45
|Сков-Ольсен Андреас
|14 (2)
|0.35
|Ютгла Ферран
|8
|0.2
|Синкернагель Филип
|7
|0.18
|Ванакен Ханс
|5
|0.13
|Мехеле Брэндон
|5
|0.13
|Кюйпер Максим
|3
|0.08
|Ветлесен Уго
|3
|0.08
|Нуса Антонио
|3
|0.08
|Рафаэль Онедика
|3
|0.08
|Скораш Михал
|2
|0.05
|Бушанан Тажон
|2
|0.05
|Нильсен Каспер
|2
|0.05
|Мейер Бьорн
|2
|0.05
|Одои Денис
|2
|0.05
|Саббе Кириани
|1
|0.03
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|26 (2)
|0.65
|Минда Алан
|8
|0.2
|Сомерс Тибо
|8
|0.2
|Олайгбе Казим
|4
|0.1
|Лемарешаль Феликс
|2
|0.05
|Лопес Леонардо
|2
|0.05
|Виейра Фелипе
|2
|0.05
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Эфекеле Маламин
|1
|0.03
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|9
|1
|Рафаэль Онедика
|9
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|6
|0
|Кюйпер Максим
|4
|1
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Хайен Ники
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Попович Борис
|5
|2
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Денкей Кевин
|8
|0
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Мьянге Сенна
|3
|1
|Сике Уго
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Виейра Фелипе
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Серкль Брюгге
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
10
7
Брюгге
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Серкль Брюгге
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
30
30
Брюгге
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (16)
28% (11)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
36% (14)
26% (10)
Серкль Брюгге
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
26% (10)
36% (14)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
19
Упущенные победы
40
37
Голы по времени матча
Забито
45
23
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
5
11%
5
22%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
5
11%
4
17%
31-45
8
18%
2
9%
46-60
11
24%
8
35%
61-75
10
22%
4
17%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
5
26%
5
22%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
6
32%
3
13%
76-90
Забито
35
35
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
5
14%
5
14%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
5
14%
8
23%
46-60
10
29%
5
14%
61-75
4
11%
5
14%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
7
30%
76-90
Забито
80
58
32 В 1-м тайме 26
48 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 22
3 Не забивали 7
10
13%
10
17%
1-15
11
14%
3
5%
16-30
11
14%
13
22%
31-45
13
16%
10
17%
46-60
21
26%
13
22%
61-75
14
18%
9
16%
76-90
Пропущено
38
46
14 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
2
5%
7
15%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
5
13%
2
4%
61-75
12
32%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2
Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0
Результаты матчей
Брюгге
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 15%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 15%
0:2
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
3
7 раз 18%
2
6 раз 15%
4
4 раза 10%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 31%
1
12 раз 31%
0
9 раз 23%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
164
136
1010
910
515
415
317
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
145
713
811
515
118
317
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
363
Больше Меньше
309
2019
1821
1425
633
732
336
336
237
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|19 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9