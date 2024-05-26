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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Брюгге
0:0
Второй тайм: 63'
Серкль Брюгге
0'
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
2.25
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
9
Ютгла
Ферран
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Брюгге
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Серкль Брюгге

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

32 матча

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.1%
18.8%
28.1%
17 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

2
1.69

Среднее время на гол

45
53

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.56

Среднее время на гол

68
160

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.66
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 18 (6) 0.45
Сков-Ольсен Андреас 14 (2) 0.35
Ютгла Ферран 8 0.2
Синкернагель Филип 7 0.18
Ванакен Ханс 5 0.13
Мехеле Брэндон 5 0.13
Кюйпер Максим 3 0.08
Ветлесен Уго 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.05
Бушанан Тажон 2 0.05
Нильсен Каспер 2 0.05
Мейер Бьорн 2 0.05
Одои Денис 2 0.05
Саббе Кириани 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 26 (2) 0.65
Минда Алан 8 0.2
Сомерс Тибо 8 0.2
Олайгбе Казим 4 0.1
Лемарешаль Феликс 2 0.05
Лопес Леонардо 2 0.05
Виейра Фелипе 2 0.05
Уткус Эдгарас 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Эфекеле Маламин 1 0.03
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 9 1
Рафаэль Онедика 9 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 6 0
Кюйпер Максим 4 1
Ванакен Ханс 3 1
Хайен Ники 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Попович Борис 5 2
Уткус Эдгарас 8 0
Денкей Кевин 8 0
Лопес Леонардо 6 0
Даланн Йеспер 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лемарешаль Феликс 5 0
Мьянге Сенна 3 1
Сике Уго 4 0
Фрэнсис Абу 4 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Виейра Фелипе 2 0
Варела Джордан 2 0
Эфекеле Маламин 2 0
Nils De Wilde 2 0
Варлесон 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Брюгге
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Серкль Брюгге
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
7
Брюгге
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Серкль Брюгге
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

30
30
Брюгге
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (16)
28% (11)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
36% (14)
26% (10)
Серкль Брюгге
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
26% (10)
36% (14)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
19

Упущенные победы

40
37

Голы по времени матча

Забито

45
23
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
5
11%
5
22%
1-15
6
13%
0
0%
16-30
5
11%
4
17%
31-45
8
18%
2
9%
46-60
11
24%
8
35%
61-75
10
22%
4
17%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
5
26%
5
22%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
6
32%
3
13%
76-90

Забито

35
35
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
5
14%
5
14%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
5
14%
8
23%
46-60
10
29%
5
14%
61-75
4
11%
5
14%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
7
30%
76-90

Забито

80
58
32 В 1-м тайме 26
48 Во 2-м тайме 32
23 Забивали первыми 22
3 Не забивали 7
10
13%
10
17%
1-15
11
14%
3
5%
16-30
11
14%
13
22%
31-45
13
16%
10
17%
46-60
21
26%
13
22%
61-75
14
18%
9
16%
76-90

Пропущено

38
46
14 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
2
5%
7
15%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
8
21%
10
22%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
5
13%
2
4%
61-75
12
32%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2
Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0

Результаты матчей

Брюгге
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 15%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 15%
0:2
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 41%
3
7 раз 18%
2
6 раз 15%
4
4 раза 10%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 31%
1
12 раз 31%
0
9 раз 23%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
4
13
6
1.5
10
10
9
10
2.5
5
15
4
15
3.5
3
17
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
5
7
13
1.5
8
11
5
15
2.5
1
18
3
17
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
3
0.5
Больше Меньше
30
9
20
19
1.5
18
21
14
25
2.5
6
33
7
32
3.5
3
36
3
36
4.5
2
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 0:0 10 7 3 0 21 - 6 50
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 10 4 2 4 16 - 12 49
3.
Андерлехт
 1:1 10 4 3 3 12 - 10 47
4.
Генк
 0:1 10 4 1 5 8 - 16 37
5.
Серкль Брюгге
 0:0 10 3 4 3 13 - 13 37
6.
Антверпен
 1:1 10 1 1 8 5 - 18 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:1 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 0:1 5 3 1 1 5 - 5 34
3.
Серкль Брюгге
 0:0 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 0:0 5 3 2 0 12 - 3 11
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Антверпен
 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 1:1 5 1 0 4 2 - 9 29
4.
Серкль Брюгге
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Генк
 0:1 5 1 0 4 3 - 11 3
6.
Андерлехт
 1:1 5 0 3 2 4 - 7 3

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 19 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Брюгге.
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Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
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