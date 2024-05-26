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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Адана Демирспор
2:6
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
5' Гол
Пёнтек Кшиштоф
0:2
13' Гол
Пёнтек Кшиштоф
36' Желтая карточка
Эргюн Онур
1:2
37' Пенальти
Айдоган Тайфун
1:3
40' Гол
Озджан Беркай
1:4
44' Гол
Давидсон
1:5
68' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
2:5
88' Гол
Мендоса Стивен
2:6
90' Гол
Фигейредо Жоау
90'+3
71
Магомедалиев
Шахрудин
5
Гравильон
Эндрю
26
Токёз
Дорукхан
21
Бурак
Абдулсамет
2
Чокчалыш
Исмаил
31
Аталь
Юсеф
11
Мендоса
Стивен
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
60
Ozan
Demirbag
6
Айдоган
Тайфун
98
Дилмен
Дениз
15
Дюбуа
Лео
65
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
10
Озджан
Беркай
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
Адана Демирспор
5-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
2:3
С
2:1
С
2:1
С
2:1
К
2:0
К
1:1
ТПЛ
1:3
ТПЛ
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.21
Акбаба Эмре 7 (1) 0.18
Балотелли Марио 7 (1) 0.18
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.13
Бараси Юсуф 4 0.11
Сари Юсуф 3 0.08
Нани Луиш 3 0.08
Беланда Юнес 3 0.08
Мендоса Стивен 3 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.05
Айдоган Тайфун 2 (1) 0.05
Гравильон Эндрю 2 0.05
Аталь Юсеф 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Аймбетов Абат 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Чокчалыш Исмаил 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Maestro 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 17 (4) 0.45
Фигейредо Жоау 8 0.21
Пелкас Димитрис 6 0.16
Опоку Джером 4 0.11
Давидсон 4 0.11
Абейд Мехди 3 0.08
Тюрюдж Дениз 2 0.05
Кеман Оливье 2 0.05
Озджан Беркай 2 (1) 0.05
Дюбуа Лео 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 7 1
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Мишю Эдуар 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Аталь Юсеф 3 1
Беланда Юнес 4 0
Эрдоган Юсуф 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Гравильон Эндрю 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Maestro 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мендоса Стивен 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Магомедалиев Шахрудин 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Сиссе Пап Абу 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Манев Йован 1 0
Хикмет Караман 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 9 1
Тюрюдж Дениз 10 0
Фигейредо Жоау 6 2
Опоку Джером 7 1
Пелкас Димитрис 6 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Илкхан Эмирхан 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Эргюн Онур 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Давидсон 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Кеман Оливье 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
5
Адана Демирспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Истанбул Башакшехир
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

14
26
Адана Демирспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (18)
29% (11)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Истанбул Башакшехир
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
4
12%
6
22%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
9
26%
7
26%
76-90

Пропущено

29
24
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
1
3%
5
21%
16-30
7
24%
5
21%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
5
21%
76-90

Забито

21
30
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
5%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
24%
6
20%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Пропущено

31
19
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
10%
5
26%
1-15
8
26%
3
16%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
6
19%
2
11%
76-90

Забито

55
57
25 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
5
9%
12
21%
1-15
10
18%
5
9%
16-30
10
18%
8
14%
31-45
6
11%
10
18%
46-60
9
16%
10
18%
61-75
15
27%
12
21%
76-90

Пропущено

60
43
25 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
6
10%
9
21%
1-15
9
15%
8
19%
16-30
10
17%
9
21%
31-45
9
15%
7
16%
46-60
10
17%
3
7%
61-75
16
27%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
9 раз 24%
2
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
8 раз 21%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
9
10
5
14
2.5
5
14
3
16
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
8
11
2
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
9
0.5
Больше Меньше
26
12
15
23
1.5
17
21
7
31
2.5
9
29
3
35
3.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 38 33 3 2 92 - 26 102
2.
Фенербахче
 Заявка 38 31 6 1 99 - 31 99
3.
Трабзонспор
 Заявка 38 21 4 13 69 - 51 67
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 38 18 7 13 57 - 43 61
5.
Бешикташ
 Заявка 38 16 8 14 52 - 47 56
6.
Касымпаша
 Заявка 38 16 8 14 62 - 65 56
7.
Сивасспор
 Заявка 38 14 12 12 47 - 54 54
8.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
9.
Ризеспор
 Заявка 38 14 8 16 48 - 58 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 38 11 12 15 44 - 57 45
12.
Газиантеп
 Заявка 38 12 8 18 50 - 57 44
13.
Адана Демирспор
 Заявка 38 10 14 14 54 - 61 44
14.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хатайспор
 Заявка 38 9 14 15 45 - 52 41
16.
Коньяспор
 Заявка 38 9 14 15 40 - 53 41
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Анкарагюджю
 Заявка 38 8 16 14 46 - 52 40
19.
Пендикспор
 Заявка 38 9 10 19 42 - 73 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 38 4 7 27 28 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 19 15 3 1 59 - 20 48
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 12 1 6 38 - 25 37
5.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 19 9 4 6 33 - 30 31
10.
Касымпаша
 Заявка 19 9 4 6 34 - 33 31
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
13.
Сивасспор
 Заявка 19 7 8 4 24 - 20 29
14.
Хатайспор
 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
15.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
16.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
19.
Пендикспор
 Заявка 19 6 3 10 22 - 33 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 19 6 4 9 23 - 28 22
9.
Газиантеп
 Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
10.
Кайсериспор
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
11.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 2 7 10 25 - 34 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 19 3 3 13 20 - 43 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 13 - 41 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 25 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 22 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 17 (1)
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Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
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