Тур: 38. Стадион: Йени Адана.
2:6
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПёнтек Кшиштоф
0:2
13' ГолПёнтек Кшиштоф
36' Желтая карточкаЭргюн Онур
1:2
37' ПенальтиАйдоган Тайфун
1:3
40' ГолОзджан Беркай
1:4
44' ГолДавидсон
1:5
68' ПенальтиПёнтек Кшиштоф
2:5
88' ГолМендоса Стивен
2:6
90' ГолФигейредо Жоау
90'+3
Ход матча
5'
0:1
13'
0:2
36'
37'
1:2
40'
1:3
44'
1:4
68'
1:5
88'
2:5
89'
90'
2:6
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
98
Дилмен
Дениз
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Полузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.21
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.18
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.18
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.13
|Бараси Юсуф
|4
|0.11
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Нани Луиш
|3
|0.08
|Беланда Юнес
|3
|0.08
|Мендоса Стивен
|3
|0.08
|Акинтола Дэвид
|2
|0.05
|Айдоган Тайфун
|2 (1)
|0.05
|Гравильон Эндрю
|2
|0.05
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Аймбетов Абат
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Чокчалыш Исмаил
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (4)
|0.45
|Фигейредо Жоау
|8
|0.21
|Пелкас Димитрис
|6
|0.16
|Опоку Джером
|4
|0.11
|Давидсон
|4
|0.11
|Абейд Мехди
|3
|0.08
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.05
|Кеман Оливье
|2
|0.05
|Озджан Беркай
|2 (1)
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|7
|1
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Мишю Эдуар
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Аталь Юсеф
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Maestro
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мендоса Стивен
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
|Хикмет Караман
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|9
|1
|Тюрюдж Дениз
|10
|0
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Опоку Джером
|7
|1
|Пелкас Димитрис
|6
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Илкхан Эмирхан
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Эргюн Онур
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
5
Адана Демирспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Истанбул Башакшехир
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
14
26
Адана Демирспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (18)
29% (11)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Истанбул Башакшехир
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
39% (15)
39% (15)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
34
27
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
4
12%
6
22%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
9
26%
7
26%
76-90
Пропущено
29
24
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
1
3%
5
21%
16-30
7
24%
5
21%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
5
21%
76-90
Забито
21
30
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
5%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
24%
6
20%
61-75
6
29%
5
17%
76-90
Пропущено
31
19
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
10%
5
26%
1-15
8
26%
3
16%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
6
19%
2
11%
76-90
Забито
55
57
25 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
5
9%
12
21%
1-15
10
18%
5
9%
16-30
10
18%
8
14%
31-45
6
11%
10
18%
46-60
9
16%
10
18%
61-75
15
27%
12
21%
76-90
Пропущено
60
43
25 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
6
10%
9
21%
1-15
9
15%
8
19%
16-30
10
17%
9
21%
31-45
9
15%
7
16%
46-60
10
17%
3
7%
61-75
16
27%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
9 раз 24%
2
8 раз 21%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
8 раз 21%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
109
910
514
514
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
811
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
2612
1523
1721
731
929
335
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|33
|3
|2
|92 - 26
|102
|2.
|Заявка
|38
|31
|6
|1
|99 - 31
|99
|3.
|Заявка
|38
|21
|4
|13
|69 - 51
|67
|4.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 43
|61
|5.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 47
|56
|6.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|62 - 65
|56
|7.
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 54
|54
|8.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 58
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|44 - 57
|45
|12.
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|50 - 57
|44
|13.
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|54 - 61
|44
|14.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|45 - 52
|41
|16.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 53
|41
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|46 - 52
|40
|19.
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|42 - 73
|37
|20.
|Заявка
|38
|4
|7
|27
|28 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|59 - 20
|48
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|38 - 25
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 30
|31
|10.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 33
|31
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|12.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|14.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|16.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|19.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 33
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|11.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 34
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|13 - 41
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|25 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|22 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (1)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11