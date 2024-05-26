  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Трабзонспор
4:2
Конец матча
Анкарагюджю
0'
22' Желтая карточка
Бания Раян
0:1
25' Пенальти
Хадзийованнис Анастасиос
55' Желтая карточка
Гюнгёрду Бахадир
1:1
64' Гол
Вишча Эдин
68' Желтая карточка
Радакович Урош
1:2
78' Гол
Соу Али
86' Желтая карточка
Каратас Казимджан
2:2
88' Гол
Дестан Энис
3:2
90' Гол
Дестан Энис
4:2
90' Пенальти
Дестан Энис
90'+8
54
Тепе
Мухаммет
12
Мёнье
Тома
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
8
Барди
Энис
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
70
Кициу
Стелиос
23
Гюнерен
Али
Каан
13
Бассогог
Кристиан
19
Флипс
Алексис
17
Сапонара
Риккардо
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
Трабзонспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Анкарагюджю

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:2
С
0:4
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
0:2
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

2.13
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 15 0.39
Трезеге 10 (1) 0.26
Дестан Энис 9 (1) 0.24
Барди Энис 7 0.18
Вишча Эдин 5 (1) 0.13
Пепе Николя 5 0.13
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.11
Фунтас Таксиархис 2 0.05
Бенкович Филип 2 0.05
Мёнье Тома 1 0.03
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Бослук Ариф 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.24
Соу Али 6 0.16
Джигерджи Толга 5 (3) 0.13
Баич Риад 4 0.11
Педринью V 3 0.08
Сепас Реналдо 3 0.08
Македа Федерико 3 0.08
Родригес Гарри 2 0.05
Моруцан Олимпиу 2 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 2 (1) 0.05
Бассогог Кристиан 2 0.05
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Флипс Алексис 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 9 1
Элмалы Эврен Эрен 9 0
Чакыр Угурджан 4 0
Оздемир Берат 4 0
Бания Раян 4 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Барди Энис 3 0
Онуачу Пол 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 8 0
Кициу Стелиос 7 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Джигерджи Толга 4 0
Педринью V 4 0
Муякич Нихад 4 0
Чанкая Атакан 4 0
Бекироглу Эфкан 2 1
Родригес Гарри 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Четин Мерт 3 0
Ганоушек Матей 2 0
Гюнгёрду Бахадир 2 0
Бассогог Кристиан 2 0
Македа Федерико 1 0
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Каратас Казимджан 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
19
Трабзонспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Анкарагюджю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

26
21
Трабзонспор
54.5%
45.5%
18 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

34
40

Голы по времени матча

Забито

32
23
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
13%
2
9%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
8
25%
4
17%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
20%
4
13%
1-15
2
8%
6
20%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
6
24%
5
17%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
6
19%
4
19%
46-60
4
13%
7
33%
61-75
6
19%
2
10%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
12%
4
22%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
9
36%
4
22%
76-90

Забито

63
44
28 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
8
13%
5
11%
1-15
9
14%
5
11%
16-30
11
17%
7
16%
31-45
11
17%
8
18%
46-60
10
16%
13
30%
30%
61-75
14
22%
6
14%
76-90

Пропущено

50
48
20 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 30
8
16%
8
17%
1-15
6
12%
10
21%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
4
8%
5
10%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
15
30%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4
Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Пендикспор 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
2:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
7
11
7
1.5
6
13
4
14
2.5
3
16
2
16
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
5
13
6
13
2.5
2
16
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
28
9
20
17
1.5
11
26
10
27
2.5
5
32
3
34
3.5
2
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 38 33 3 2 92 - 26 102
2.
Фенербахче
 Заявка 38 31 6 1 99 - 31 99
3.
Трабзонспор
 Заявка 38 21 4 13 69 - 51 67
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 38 18 7 13 57 - 43 61
5.
Бешикташ
 Заявка 38 16 8 14 52 - 47 56
6.
Касымпаша
 Заявка 38 16 8 14 62 - 65 56
7.
Сивасспор
 Заявка 38 14 12 12 47 - 54 54
8.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
9.
Ризеспор
 Заявка 38 14 8 16 48 - 58 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 38 11 12 15 44 - 57 45
12.
Газиантеп
 Заявка 38 12 8 18 50 - 57 44
13.
Адана Демирспор
 Заявка 38 10 14 14 54 - 61 44
14.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хатайспор
 Заявка 38 9 14 15 45 - 52 41
16.
Коньяспор
 Заявка 38 9 14 15 40 - 53 41
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Анкарагюджю
 Заявка 38 8 16 14 46 - 52 40
19.
Пендикспор
 Заявка 38 9 10 19 42 - 73 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 38 4 7 27 28 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 19 15 3 1 59 - 20 48
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 12 1 6 38 - 25 37
5.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 19 9 4 6 33 - 30 31
10.
Касымпаша
 Заявка 19 9 4 6 34 - 33 31
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
13.
Сивасспор
 Заявка 19 7 8 4 24 - 20 29
14.
Хатайспор
 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
15.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
16.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
19.
Пендикспор
 Заявка 19 6 3 10 22 - 33 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 19 6 4 9 23 - 28 22
9.
Газиантеп
 Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
10.
Кайсериспор
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
11.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 2 7 10 25 - 34 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 19 3 3 13 20 - 43 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 13 - 41 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 25 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 22 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 17 (1)
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Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
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