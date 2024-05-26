Тур: 38. Стадион: Papara Park.
4:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБания Раян
0:1
25' ПенальтиХадзийованнис Анастасиос
55' Желтая карточкаГюнгёрду Бахадир
1:1
64' ГолВишча Эдин
68' Желтая карточкаРадакович Урош
1:2
78' ГолСоу Али
86' Желтая карточкаКаратас Казимджан
2:2
88' ГолДестан Энис
3:2
90' ГолДестан Энис
4:2
90' ПенальтиДестан Энис
90'+8
Ход матча
19'
22'
25'
55'
64'
1:1
68'
78'
1:2
88'
2:2
90'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
10
Трезеге
94
Дестан
Энис
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Бослук АрифЗащитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Трабзонспор
Анкарагюджю
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
2.13
1.75
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
72
66
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|15
|0.39
|Трезеге
|10 (1)
|0.26
|Дестан Энис
|9 (1)
|0.24
|Барди Энис
|7
|0.18
|Вишча Эдин
|5 (1)
|0.13
|Пепе Николя
|5
|0.13
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.05
|Бенкович Филип
|2
|0.05
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Бослук Ариф
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.24
|Соу Али
|6
|0.16
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.13
|Баич Риад
|4
|0.11
|Педринью V
|3
|0.08
|Сепас Реналдо
|3
|0.08
|Македа Федерико
|3
|0.08
|Родригес Гарри
|2
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|2 (1)
|0.05
|Бассогог Кристиан
|2
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Флипс Алексис
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|9
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|9
|0
|Чакыр Угурджан
|4
|0
|Оздемир Берат
|4
|0
|Бания Раян
|4
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|8
|0
|Кициу Стелиос
|7
|0
|Соу Али
|4
|1
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Педринью V
|4
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Чанкая Атакан
|4
|0
|Бекироглу Эфкан
|2
|1
|Родригес Гарри
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Четин Мерт
|3
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|2
|0
|Бассогог Кристиан
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
|Каратас Казимджан
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
19
Трабзонспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Анкарагюджю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
26
21
Трабзонспор
54.5%
45.5%
18 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
34
40
Голы по времени матча
Забито
32
23
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
13%
2
9%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
8
25%
4
17%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
20%
4
13%
1-15
2
8%
6
20%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
6
24%
5
17%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
6
19%
4
19%
46-60
4
13%
7
33%
61-75
6
19%
2
10%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
12%
4
22%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
24%
2
11%
61-75
9
36%
4
22%
76-90
Забито
63
44
28 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
8
13%
5
11%
1-15
9
14%
5
11%
16-30
11
17%
7
16%
31-45
11
17%
8
18%
46-60
10
16%
13
30%
30%
61-75
14
22%
6
14%
76-90
Пропущено
50
48
20 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 30
8
16%
8
17%
1-15
6
12%
10
21%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
4
8%
5
10%
46-60
11
22%
8
17%
61-75
15
30%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4
Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Пендикспор 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
2:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
127
117
613
414
316
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
162
910
513
613
216
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
289
2017
1126
1027
532
334
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|33
|3
|2
|92 - 26
|102
|2.
|Заявка
|38
|31
|6
|1
|99 - 31
|99
|3.
|Заявка
|38
|21
|4
|13
|69 - 51
|67
|4.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 43
|61
|5.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 47
|56
|6.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|62 - 65
|56
|7.
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 54
|54
|8.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 58
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|44 - 57
|45
|12.
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|50 - 57
|44
|13.
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|54 - 61
|44
|14.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|45 - 52
|41
|16.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 53
|41
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|46 - 52
|40
|19.
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|42 - 73
|37
|20.
|Заявка
|38
|4
|7
|27
|28 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|59 - 20
|48
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|38 - 25
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 30
|31
|10.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 33
|31
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|12.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|14.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|16.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|19.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 33
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|11.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 34
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|13 - 41
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|25 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|22 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (1)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11