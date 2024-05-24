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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Истанбулспор
Прогнозы 43
Фенербахче 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Истанбулспор 0% (0)
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Фенербахче
Ничья
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Фенербахче
Истанбулспор

История личных встреч

Фенербахче
Истанбулспор

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:5
С
3:3
К
3:1
С
2:5
ТМК
3:2
ТМС
4:0
К
0:2
К
4:0
ТМК
3:0
ТМК
1:1
К
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

3.14
2.8

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.57
Кавечи Ирфан 12 0.32
Бачуайи Миши 12 (4) 0.32
Тадич Душан 9 (6) 0.24
Шиманьски Себастьян 9 0.24
Юндер Дженгиз 9 0.24
Фред Сантос 3 0.08
Джику Александер 3 0.08
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.08
Яндаш Мерт Хакан 2 0.05
Дурсун Сердар 2 0.05
Сёюнджю Чаглар 2 0.05
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 5 0.14
Гюльтекин Эмир 4 0.11
Мамаду Менди 2 0.05
Сарикайя Муаммер 2 0.05
Йылмаз Ибрахим 2 0.05
Темель Вефа 2 0.05
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Коли Расин 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 11 0
Остерволде Джейден 8 0
Джику Александер 6 1
Фред Сантос 4 1
Яндаш Мерт Хакан 4 1
Кавечи Ирфан 5 0
Бачуайи Миши 4 0
Акайдин Самет 4 0
Бекао Родриго 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Мор Эмре 2 0
Зайц Миха 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 9 1
Есиль Мехмет 10 0
Коли Расин 9 0
Дахени Демиако 7 1
Эрдоган Окан 7 1
Сарикайя Муаммер 8 0
Воробьев Модест 5 1
Дели Симон 6 0
Яшар Али 4 1
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Истанбулспор
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

5
10
Фенербахче
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
6% (1)
72% (13)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

0
34

Упущенные победы

39
6
Фенербахче
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Истанбулспор
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

16
34

Упущенные победы

44
16

Голы по времени матча

Забито

51
14
23 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 27
7
14%
1
7%
1-15
7
14%
1
7%
16-30
9
18%
3
21%
31-45
9
18%
0
0%
46-60
10
20%
3
21%
61-75
9
18%
6
43%
76-90

Пропущено

22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
18%
7
21%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
5
23%
10
29%
29%
76-90

Забито

39
15
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
5
13%
2
13%
1-15
1
3%
3
20%
16-30
11
28%
3
20%
31-45
6
15%
1
7%
46-60
5
13%
1
7%
61-75
11
28%
5
33%
76-90

Пропущено

12
38
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 18
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
7
18%
31-45
2
17%
10
26%
46-60
2
17%
4
11%
61-75
2
17%
8
21%
76-90

Забито

90
29
40 В 1-м тайме 13
50 Во 2-м тайме 16
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 15
12
13%
3
10%
1-15
8
9%
4
14%
16-30
20
22%
6
21%
31-45
15
17%
1
3%
46-60
15
17%
4
14%
61-75
20
22%
11
38%
76-90

Пропущено

34
72
15 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 43
10 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 34
4
12%
12
17%
1-15
5
15%
7
10%
16-30
6
18%
10
14%
31-45
7
21%
16
22%
46-60
5
15%
9
13%
61-75
7
21%
18
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2

Результаты матчей

Фенербахче
Истанбулспор

Точный счет

2:1
5 раз 28%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
4
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
0:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
6 раз 16%
4
6 раз 16%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
7
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
7
16
2
1.5
3
16
9
9
2.5
7
11
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
9
9
12
7
1.5
3
15
6
13
2.5
1
17
3
16
3.5
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
21
16
28
9
1.5
6
31
15
22
2.5
1
36
10
27
3.5
4
33
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 37 32 3 2 89 - 25 99
2.
Фенербахче
 Заявка 37 30 6 1 93 - 31 96
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Истанбулспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 43
    Фенербахче 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Истанбулспор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Истанбулспор
    1.06
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    22.00
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    24.00
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    Прогнозы на матч Фенербахче - Истанбулспор

    Исход игры
    Фенербахче
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Истанбулспор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    30.2% (13)
    2:1 Фенербахче
    25.6% (11)
    3:0 Фенербахче
    16.3% (7)
    1:0 Фенербахче
    11.6% (5)
    3:1 Фенербахче
    4.7% (2)
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