Тур: 38. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
Позже
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Фенербахче
Истанбулспор
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
3.14
2.8
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.86
Среднее время на гол
112
105
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.57
|Кавечи Ирфан
|12
|0.32
|Бачуайи Миши
|12 (4)
|0.32
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.24
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.24
|Юндер Дженгиз
|9
|0.24
|Фред Сантос
|3
|0.08
|Джику Александер
|3
|0.08
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.08
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.05
|Дурсун Сердар
|2
|0.05
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0.05
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.11
|Мамаду Менди
|2
|0.05
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.05
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.05
|Темель Вефа
|2
|0.05
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|11
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Джику Александер
|6
|1
|Фред Сантос
|4
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|1
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Бачуайи Миши
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Есиль Мехмет
|10
|0
|Коли Расин
|9
|0
|Дахени Демиако
|7
|1
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Сарикайя Муаммер
|8
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Яшар Али
|4
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Истанбулспор
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
5
10
Фенербахче
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
6% (1)
72% (13)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
0
34
Упущенные победы
39
6
Фенербахче
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Истанбулспор
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
16
34
Упущенные победы
44
16
Голы по времени матча
Забито
51
14
23 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 27
7
14%
1
7%
1-15
7
14%
1
7%
16-30
9
18%
3
21%
31-45
9
18%
0
0%
46-60
10
20%
3
21%
61-75
9
18%
6
43%
76-90
Пропущено
22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
18%
7
21%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
5
23%
10
29%
29%
76-90
Забито
39
15
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
5
13%
2
13%
1-15
1
3%
3
20%
16-30
11
28%
3
20%
31-45
6
15%
1
7%
46-60
5
13%
1
7%
61-75
11
28%
5
33%
76-90
Пропущено
12
38
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 18
0
0%
5
13%
1-15
3
25%
4
11%
16-30
3
25%
7
18%
31-45
2
17%
10
26%
46-60
2
17%
4
11%
61-75
2
17%
8
21%
76-90
Забито
90
29
40 В 1-м тайме 13
50 Во 2-м тайме 16
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 15
12
13%
3
10%
1-15
8
9%
4
14%
16-30
20
22%
6
21%
31-45
15
17%
1
3%
46-60
15
17%
4
14%
61-75
20
22%
11
38%
76-90
Пропущено
34
72
15 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 43
10 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 34
4
12%
12
17%
1-15
5
15%
7
10%
16-30
6
18%
10
14%
31-45
7
21%
16
22%
46-60
5
15%
9
13%
61-75
7
21%
18
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Результаты матчей
Фенербахче
Истанбулспор
Точный счет
2:1
5 раз 28%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
4
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
0:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
6 раз 16%
4
6 раз 16%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
7
1 раз 3%
0
16 раз 43%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
127
162
316
99
711
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
99
127
315
613
117
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
2116
289
631
1522
136
1027
433
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|32
|3
|2
|89 - 25
|99
|2.
|Заявка
|37
|30
|6
|1
|93 - 31
|96
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
Прогнозы на матч Фенербахче - Истанбулспор
Исход игры
Фенербахче
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Истанбулспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
30.2% (13)
2:1 Фенербахче
25.6% (11)
3:0 Фенербахче
16.3% (7)
1:0 Фенербахче
11.6% (5)
3:1 Фенербахче
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!