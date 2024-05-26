Тур: 38. Стадион: Пендик.
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаАкча Мурат
0:1
33' ГолОзчичек Огюн
38' Желтая карточкаЦекици Эндри
45' Желтая карточкаЛусамба Арно
62' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
82' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
83' Желтая карточкаОзгенч Эрдем
84' Желтая карточкаН'Кулу Николя
90'+8
Ход матча
31'
33'
38'
45'
82'
83'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
61 Асан СерканЗащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Нападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
- Нападающий
-
78 Калик Эрдем
-
-
80 Ahmet Kosar
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Пендикспор
Газиантеп
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.16
|Акбунар Халиль
|5
|0.13
|Найир Умут
|4
|0.11
|Тюрам Рожерио
|3
|0.08
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.08
|Кайя Гёкхан
|2
|0.05
|Велинтон Соуза
|2
|0.05
|Диаби Абдулай
|2
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.05
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|14 (1)
|0.37
|Кызылдаг Арда
|5
|0.13
|Сореску Деян
|4
|0.11
|Максим Александру
|3 (2)
|0.08
|Маркович Лазар
|3
|0.08
|Озчичек Огюн
|3
|0.08
|Джилободжи Папи
|3
|0.08
|Евтович Марко
|3
|0.08
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.05
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.03
|Баджи Алиу
|1
|0.03
|Каракаш Илькер
|0
|0
|М'баката Салем
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Секейра Нуну
|9
|0
|Лусамба Арно
|6
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|7
|0
|Канполат Эрдем
|6
|0
|Цекици Эндри
|5
|0
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|3
|0
|Диаби Абдулай
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Найир Умут
|3
|0
|Кайя Гёкхан
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Акча Мурат
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|6
|2
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Драгус Денис
|8
|0
|Озчичек Огюн
|7
|0
|Маркович Лазар
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|5
|0
|Евтович Марко
|5
|0
|Эскихеллач Мустафа
|5
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|Кызылдаг Арда
|4
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Баджи Алиу
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Газиантеп
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
12
Пендикспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Газиантеп
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
30
16
Упущенные победы
14
18
Пендикспор
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
26% (10)
34% (13)
Газиантеп
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
33
19
Упущенные победы
24
30
Голы по времени матча
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
4
17%
5
17%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
2
8%
8
27%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
6
25%
5
17%
76-90
Пропущено
31
30
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
10%
7
23%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
4
13%
9
30%
61-75
10
32%
7
23%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 26
2
10%
4
20%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
40%
6
30%
76-90
Пропущено
40
27
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
15%
5
19%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
9
23%
3
11%
46-60
3
8%
7
26%
61-75
12
30%
7
26%
76-90
Забито
44
50
20 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
6
14%
9
18%
1-15
7
16%
7
14%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
7
16%
4
8%
61-75
14
32%
11
22%
76-90
Пропущено
71
57
28 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 18
33 Не пропускали 29
9
13%
12
21%
1-15
7
10%
2
4%
16-30
12
17%
9
16%
31-45
14
20%
4
7%
46-60
7
10%
16
28%
61-75
22
31%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2
Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Газиантеп
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Пендикспор
Газиантеп
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
4:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
4:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 21%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 45%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
11 раз 29%
2
10 раз 26%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
613
712
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
415
811
118
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2711
1028
1523
335
533
236
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|33
|3
|2
|92 - 26
|102
|2.
|Заявка
|38
|31
|6
|1
|99 - 31
|99
|3.
|Заявка
|38
|21
|4
|13
|69 - 51
|67
|4.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 43
|61
|5.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 47
|56
|6.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|62 - 65
|56
|7.
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 54
|54
|8.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 58
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|44 - 57
|45
|12.
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|50 - 57
|44
|13.
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|54 - 61
|44
|14.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|45 - 52
|41
|16.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 53
|41
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|46 - 52
|40
|19.
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|42 - 73
|37
|20.
|Заявка
|38
|4
|7
|27
|28 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|59 - 20
|48
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|38 - 25
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 30
|31
|10.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 33
|31
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|12.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|14.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|16.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|19.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 33
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|11.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 34
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|13 - 41
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|25 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|22 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (1)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11