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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Пендикспор
0:1
Конец матча
Газиантеп
0'
31' Желтая карточка
Акча Мурат
0:1
33' Гол
Озчичек Огюн
38' Желтая карточка
Цекици Эндри
45' Желтая карточка
Лусамба Арно
62' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
82' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
83' Желтая карточка
Озгенч Эрдем
84' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
90'+8
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
8
Цекици
Эндри
18
Мидтше
Фредрик
66
Лусамба
Арно
7
Каппел
Леандро
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
33
Ницэ
Флорин
27
Артан
Омюрджан
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
61
Озчичек
Огюн
63
Н'Кулу
Николя
44
Максим
Александру
50
Маркович
Лазар
70
Драгус
Денис
10
Градель
Макс-Ален
Пендикспор
4-3-3
Газиантеп
4-3-3

История личных встреч

Пендикспор
Газиантеп

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.16
Акбунар Халиль 5 0.13
Найир Умут 4 0.11
Тюрам Рожерио 3 0.08
Ромеро Оскар 3 (3) 0.08
Кайя Гёкхан 2 0.05
Велинтон Соуза 2 0.05
Диаби Абдулай 2 0.05
Эзтюрк Алпаслан 2 0.05
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Н'Диайе Папа 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 14 (1) 0.37
Кызылдаг Арда 5 0.13
Сореску Деян 4 0.11
Максим Александру 3 (2) 0.08
Маркович Лазар 3 0.08
Озчичек Огюн 3 0.08
Джилободжи Папи 3 0.08
Евтович Марко 3 0.08
Эскихеллач Мустафа 2 0.05
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Монтейру Жамиру 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Эрсой Эртугрул 1 0.03
Баджи Алиу 1 0.03
Каракаш Илькер 0 0
М'баката Салем 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Секейра Нуну 9 0
Лусамба Арно 6 1
Эзтюрк Алпаслан 7 0
Канполат Эрдем 6 0
Цекици Эндри 5 0
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 3 0
Диаби Абдулай 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Найир Умут 3 0
Кайя Гёкхан 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Акча Мурат 2 0
Тиам Маме 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 6 2
Соялп Фуркан 7 1
Драгус Денис 8 0
Озчичек Огюн 7 0
Маркович Лазар 6 0
Градель Макс-Ален 5 0
Евтович Марко 5 0
Эскихеллач Мустафа 5 0
Джилободжи Папи 4 0
Монтейру Жамиру 4 0
Кызылдаг Арда 4 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
М'баката Салем 3 0
Н'Кулу Николя 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Баджи Алиу 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Газиантеп
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
12
Пендикспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Газиантеп
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

14
18
Пендикспор
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
26% (10)
34% (13)
Газиантеп
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

33
19

Упущенные победы

24
30

Голы по времени матча

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
4
17%
5
17%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
2
8%
8
27%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
6
25%
5
17%
76-90

Пропущено

31
30
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
10%
7
23%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
4
13%
9
30%
61-75
10
32%
7
23%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 26
2
10%
4
20%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
40%
6
30%
76-90

Пропущено

40
27
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
15%
5
19%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
9
23%
3
11%
46-60
3
8%
7
26%
61-75
12
30%
7
26%
76-90

Забито

44
50
20 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
6
14%
9
18%
1-15
7
16%
7
14%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
7
16%
4
8%
61-75
14
32%
11
22%
76-90

Пропущено

71
57
28 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 18
33 Не пропускали 29
9
13%
12
21%
1-15
7
10%
2
4%
16-30
12
17%
9
16%
31-45
14
20%
4
7%
46-60
7
10%
16
28%
61-75
22
31%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Анкарагюджю - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2
Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Газиантеп
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Пендикспор
Газиантеп

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

4:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
4:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 21%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
11 раз 29%
2
10 раз 26%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
7
12
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
4
15
1.5
8
11
1
18
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
27
11
10
28
1.5
15
23
3
35
2.5
5
33
2
36
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 38 33 3 2 92 - 26 102
2.
Фенербахче
 Заявка 38 31 6 1 99 - 31 99
3.
Трабзонспор
 Заявка 38 21 4 13 69 - 51 67
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 38 18 7 13 57 - 43 61
5.
Бешикташ
 Заявка 38 16 8 14 52 - 47 56
6.
Касымпаша
 Заявка 38 16 8 14 62 - 65 56
7.
Сивасспор
 Заявка 38 14 12 12 47 - 54 54
8.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
9.
Ризеспор
 Заявка 38 14 8 16 48 - 58 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 38 11 12 15 44 - 57 45
12.
Газиантеп
 Заявка 38 12 8 18 50 - 57 44
13.
Адана Демирспор
 Заявка 38 10 14 14 54 - 61 44
14.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хатайспор
 Заявка 38 9 14 15 45 - 52 41
16.
Коньяспор
 Заявка 38 9 14 15 40 - 53 41
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Анкарагюджю
 Заявка 38 8 16 14 46 - 52 40
19.
Пендикспор
 Заявка 38 9 10 19 42 - 73 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 38 4 7 27 28 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 19 15 3 1 59 - 20 48
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 12 1 6 38 - 25 37
5.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 19 9 4 6 33 - 30 31
10.
Касымпаша
 Заявка 19 9 4 6 34 - 33 31
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
13.
Сивасспор
 Заявка 19 7 8 4 24 - 20 29
14.
Хатайспор
 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
15.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
16.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
19.
Пендикспор
 Заявка 19 6 3 10 22 - 33 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 19 6 4 9 23 - 28 22
9.
Газиантеп
 Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
10.
Кайсериспор
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
11.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 2 7 10 25 - 34 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 19 3 3 13 20 - 43 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 13 - 41 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 25 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 22 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Цекици Эндри получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Озчичек Огюн бьет в цель!
    • 31'
      Акча Мурат получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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