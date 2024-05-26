Тур: 38. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
4' ГолДа Кошта Нуну
9' Желтая карточкаПоросо Джексон
31' Желтая карточкаКиличсой Семих
2:0
61' ГолОзчан Ясин
70' Желтая карточкаТыкназ Демир
2:1
87' ГолКиличсой Семих
90'+4
Ход матча
4'
1:0
31'
61'
2:0
70'
87'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
35
Кара
Айтач
21
Тыкназ
Демир
44
Fahri
Ay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
34 Алкас СинанНападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
44 Fahri AyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
62 Демир АзадНападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Касымпаша
Бешикташ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 9 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.57
1.69
Среднее время на гол
57
53
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
2.13
2.07
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
56
56
Голов в среднем за матч
1.87
1.87
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|14
|0.37
|Кара Айтач
|14 (2)
|0.37
|Фалл Мамаду
|8
|0.21
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0.16
|Хайрадинович Харис
|5 (3)
|0.13
|Винк Клаудио
|3
|0.08
|Нгой Жульен
|2
|0.05
|Озчан Ясин
|2
|0.05
|Гюл Гёкхан
|2
|0.05
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|11
|0.29
|Колли Омар
|7
|0.18
|Тосун Дженк
|6
|0.16
|Рашица Милот
|5
|0.13
|Абубакар Венсан
|5 (1)
|0.13
|Мулека Джексон
|4
|0.11
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.08
|Мучи Эрнест
|3
|0.08
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|8
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|6
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Поросо Джексон
|4
|0
|Озчан Ясин
|4
|0
|Янниотис Андреас
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янар Али
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Чаглаян Огулджан
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Жедсон
|8
|0
|Учан Салих
|6
|0
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Колли Омар
|4
|1
|Уйсал Неджип
|5
|0
|Геззаль Рашид
|5
|0
|Масуаку Артур
|5
|0
|Киличсой Семих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Тыкназ Демир
|4
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Мучи Эрнест
|3
|0
|Абубакар Венсан
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Сануч Тайиб
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|1
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
|Fahri Ay
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Бешикташ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
9
Касымпаша
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
19
25
Касымпаша
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Бешикташ
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
30
34
Голы по времени матча
Забито
33
21
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
9%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
8
24%
7
33%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
4
15%
1-15
4
13%
6
22%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
26%
6
22%
76-90
Забито
26
30
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
4%
5
17%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
9
35%
5
17%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
23%
4
13%
76-90
Пропущено
34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
15%
3
17%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
3
17%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
4
12%
3
17%
61-75
9
26%
6
33%
76-90
Забито
59
51
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 20
9 Не забивали 6
4
7%
6
12%
1-15
10
17%
7
14%
16-30
10
17%
6
12%
31-45
15
25%
8
16%
46-60
6
10%
13
25%
61-75
14
24%
11
22%
76-90
Пропущено
65
45
32 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 23
8
12%
7
16%
1-15
11
17%
7
16%
16-30
13
20%
5
11%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
8
12%
8
18%
61-75
17
26%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Результаты матчей
Касымпаша
Бешикташ
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
6 раз 32%
1:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
11 раз 30%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
2
14 раз 38%
1
13 раз 35%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
172
108
109
711
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
910
711
514
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
307
1918
1720
1225
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|33
|3
|2
|92 - 26
|102
|2.
|Заявка
|38
|31
|6
|1
|99 - 31
|99
|3.
|Заявка
|38
|21
|4
|13
|69 - 51
|67
|4.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 43
|61
|5.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 47
|56
|6.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|62 - 65
|56
|7.
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 54
|54
|8.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 58
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|44 - 57
|45
|12.
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|50 - 57
|44
|13.
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|54 - 61
|44
|14.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|45 - 52
|41
|16.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 53
|41
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|46 - 52
|40
|19.
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|42 - 73
|37
|20.
|Заявка
|38
|4
|7
|27
|28 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|59 - 20
|48
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|38 - 25
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 30
|31
|10.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 33
|31
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|12.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|14.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|16.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|19.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 33
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|11.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 34
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|13 - 41
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|25 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|22 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (1)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11