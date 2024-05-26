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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Касымпаша
2:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
4' Гол
Да Кошта Нуну
9' Желтая карточка
Поросо Джексон
31' Желтая карточка
Киличсой Семих
2:0
61' Гол
Озчан Ясин
70' Желтая карточка
Тыкназ Демир
2:1
87' Гол
Киличсой Семих
90'+4

Ход матча

4'
Да Кошта Нуну
(Фалл Мамаду)
1:0
9'
Поросо Джексон
 
31'
 
Киличсой Семих
46'
 
Эмрекан Терзи
Масуаку Артур
46'
 
Уйсал Неджип
Зайнутдинов Бактиёр
61'
Озчан Ясин
(Кара Айтач)
2:0
62'
 
Учан Салих
Окслейд-Чемберлен Алекс
68'
 
Узунхан Эмреджан
Сануч Тайиб
70'
 
Тыкназ Демир
79'
 
Геззаль Рашид
Fahri Ay
86'
Томас Тразье
Чаглаян Огулджан
 
87'
2:1
Киличсой Семих
(Тосун Дженк)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янниотис
Андреас
6
Гюл
Гёкхан
23
Поросо
Джексон
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
26
Садику
Лорет
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
1
Дестаноглу
Эрсин
4
Булут
Онур
5
Сануч
Тайиб
22
Зайнутдинов
Бактиёр
26
Масуаку
Артур
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
21
Тыкназ
Демир
44
Fahri
Ay
64
Хекимоглу
Эрхан
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
Касымпаша
4-1-4-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Касымпаша
Бешикташ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 9 побед

30 матчей

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:3
С
2:5
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
2:3
С
3:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
3:3
С
1:5
С
2:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:3
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
К
1:3
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.57
1.69

Среднее время на гол

57
53

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2.13
2.07

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

56
56

Голов в среднем за матч

1.87
1.87

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 14 0.37
Кара Айтач 14 (2) 0.37
Фалл Мамаду 8 0.21
Бен Уаннес Мортада 6 0.16
Хайрадинович Харис 5 (3) 0.13
Винк Клаудио 3 0.08
Нгой Жульен 2 0.05
Озчан Ясин 2 0.05
Гюл Гёкхан 2 0.05
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 11 0.29
Колли Омар 7 0.18
Тосун Дженк 6 0.16
Рашица Милот 5 0.13
Абубакар Венсан 5 (1) 0.13
Мулека Джексон 4 0.11
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.11
Фернандеш Жедсон 3 0.08
Мучи Эрнест 3 0.08
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 8 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 6 0
Кара Айтач 4 0
Фалл Мамаду 4 0
Гомис Ирон 4 0
Поросо Джексон 4 0
Озчан Ясин 4 0
Янниотис Андреас 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янар Али 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Садику Лорет 1 0
Рошинья Кошта 1 0
Чаглаян Огулджан 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Жедсон 8 0
Учан Салих 6 0
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Колли Омар 4 1
Уйсал Неджип 5 0
Геззаль Рашид 5 0
Масуаку Артур 5 0
Киличсой Семих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Тыкназ Демир 4 0
Свенссон Юнас 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Мучи Эрнест 3 0
Абубакар Венсан 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Сануч Тайиб 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 1
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Мераш Умут 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0
Fahri Ay 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Бешикташ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

11
9
Касымпаша
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

19
25
Касымпаша
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Бешикташ
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

30
14

Упущенные победы

30
34

Голы по времени матча

Забито

33
21
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
9%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
8
24%
7
33%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
4
15%
1-15
4
13%
6
22%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
26%
6
22%
76-90

Забито

26
30
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
4%
5
17%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
9
35%
5
17%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
23%
4
13%
76-90

Пропущено

34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
15%
3
17%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
3
17%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
4
12%
3
17%
61-75
9
26%
6
33%
76-90

Забито

59
51
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 20
9 Не забивали 6
4
7%
6
12%
1-15
10
17%
7
14%
16-30
10
17%
6
12%
31-45
15
25%
8
16%
46-60
6
10%
13
25%
61-75
14
24%
11
22%
76-90

Пропущено

65
45
32 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 23
8
12%
7
16%
1-15
11
17%
7
16%
16-30
13
20%
5
11%
31-45
8
12%
6
13%
46-60
8
12%
8
18%
61-75
17
26%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Бешикташ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0
Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Бешикташ

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
6 раз 32%
1:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 30%
0
9 раз 24%
1
9 раз 24%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
2
14 раз 38%
1
13 раз 35%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
2
10
8
1.5
10
9
7
11
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
9
10
1.5
7
11
5
14
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
30
7
19
18
1.5
17
20
12
25
2.5
3
34
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 38 33 3 2 92 - 26 102
2.
Фенербахче
 Заявка 38 31 6 1 99 - 31 99
3.
Трабзонспор
 Заявка 38 21 4 13 69 - 51 67
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 38 18 7 13 57 - 43 61
5.
Бешикташ
 Заявка 38 16 8 14 52 - 47 56
6.
Касымпаша
 Заявка 38 16 8 14 62 - 65 56
7.
Сивасспор
 Заявка 38 14 12 12 47 - 54 54
8.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
9.
Ризеспор
 Заявка 38 14 8 16 48 - 58 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 38 11 12 15 44 - 57 45
12.
Газиантеп
 Заявка 38 12 8 18 50 - 57 44
13.
Адана Демирспор
 Заявка 38 10 14 14 54 - 61 44
14.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хатайспор
 Заявка 38 9 14 15 45 - 52 41
16.
Коньяспор
 Заявка 38 9 14 15 40 - 53 41
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Анкарагюджю
 Заявка 38 8 16 14 46 - 52 40
19.
Пендикспор
 Заявка 38 9 10 19 42 - 73 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 38 4 7 27 28 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 19 15 3 1 59 - 20 48
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 12 1 6 38 - 25 37
5.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 19 9 4 6 33 - 30 31
10.
Касымпаша
 Заявка 19 9 4 6 34 - 33 31
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
13.
Сивасспор
 Заявка 19 7 8 4 24 - 20 29
14.
Хатайспор
 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
15.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
16.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
19.
Пендикспор
 Заявка 19 6 3 10 22 - 33 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 19 6 4 9 23 - 28 22
9.
Газиантеп
 Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
10.
Кайсериспор
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
11.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 2 7 10 25 - 34 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 19 3 3 13 20 - 43 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 13 - 41 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 25 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 22 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Киличсой Семих получил желтую карточку от судьи
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