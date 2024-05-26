Тур: 38. Стадион: Новый стадион Хатая.
Ход матча
4'
57'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ali Yildiz
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
-
99 Efe Tecimer
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Ризеспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|8
|0.21
|Страндберг Карлос
|8 (2)
|0.21
|Дадашов Ренат
|6 (3)
|0.16
|Ривас Ригоберто
|5
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.08
|Массанга Шандрель
|3
|0.08
|Саглам Геркем
|2
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|2
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Педру Руй III
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.24
|Олавоин Ибрахим
|8
|0.21
|Гайч Адольфо
|8
|0.21
|Зекири Альтин
|5
|0.13
|Кесер Бенхур
|4
|0.11
|Шелви Джонджо
|3
|0.08
|Минчев Мартин
|3
|0.08
|Мочи Отилла
|2
|0.05
|Топчу Эмир Хан
|1
|0.03
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Акинтола Дэвид
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулам Фаузи
|8
|0
|Кардешлер Эрдже
|8
|0
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Фернандеш Желсон II
|5
|1
|Ривас Ригоберто
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Беяз Омер
|6
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Педру Руй III
|4
|0
|Синик Догукан
|4
|0
|Йылмаз Реджеп
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Демир Дженгиз
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|11
|1
|Пала Митхат
|7
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Шелви Джонджо
|6
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Нильсен Каспер
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Мочи Отилла
|3
|1
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Минчев Мартин
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Аликулов Хусниддин
|4
|0
|Аккан Гёкхан
|3
|0
|Пехливан Халиль
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Сарикайя Муаммер
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
14
11
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Ризеспор
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
9
26
Хатайспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
47% (18)
11% (4)
Ризеспор
20%
80%
6 побед 24 поражения
Первый тайм
11% (4)
39% (15)
50% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
26% (10)
55% (21)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
15
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
23
37
Голы по времени матча
Забито
32
20
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
4
13%
2
10%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
2
6%
5
25%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
9
28%
6
30%
61-75
9
28%
5
25%
76-90
Пропущено
24
43
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
1
4%
7
16%
1-15
3
13%
4
9%
16-30
6
25%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
4
17%
10
23%
61-75
7
29%
29%
10
23%
76-90
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
30 Не забивали 24
3
21%
2
7%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
5
36%
4
15%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
14%
9
33%
76-90
Пропущено
27
16
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
5
19%
4
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
10
37%
3
19%
76-90
Забито
46
47
15 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
15 Не забивали 13
7
15%
4
9%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
3
7%
11
23%
31-45
11
24%
5
11%
46-60
9
20%
7
15%
61-75
11
24%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
51
59
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 25
6
12%
11
19%
1-15
6
12%
4
7%
16-30
8
16%
8
14%
31-45
7
14%
10
17%
46-60
7
14%
13
22%
61-75
17
33%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Результаты матчей
Хатайспор
Ризеспор
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%
5
1 раз 3%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
910
712
613
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
118
316
613
118
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
2513
1226
1325
731
731
137
236
137
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|33
|3
|2
|92 - 26
|102
|2.
|Заявка
|38
|31
|6
|1
|99 - 31
|99
|3.
|Заявка
|38
|21
|4
|13
|69 - 51
|67
|4.
|Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 43
|61
|5.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 47
|56
|6.
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|62 - 65
|56
|7.
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|47 - 54
|54
|8.
|Заявка
|38
|12
|16
|10
|53 - 50
|52
|9.
|Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 58
|50
|10.
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|44 - 49
|49
|11.
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|44 - 57
|45
|12.
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|50 - 57
|44
|13.
|Заявка
|38
|10
|14
|14
|54 - 61
|44
|14.
|Заявка
|38
|11
|10
|17
|42 - 52
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|45 - 52
|41
|16.
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|40 - 53
|41
|17.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|49 - 52
|40
|18.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|46 - 52
|40
|19.
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|42 - 73
|37
|20.
|Заявка
|38
|4
|7
|27
|28 - 80
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|0
|1
|51 - 15
|54
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|59 - 20
|48
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|38 - 25
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 30
|31
|10.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 33
|31
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|34 - 19
|30
|12.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 26
|29
|13.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|24 - 20
|29
|14.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 26
|28
|15.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|16.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|19.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 33
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 11
|51
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|11.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 31
|17
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|25 - 34
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 35
|8
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|13 - 41
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|25 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|22 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|17 (1)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Антальяспор
|Сари Вейсел
|11