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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Хатайспор
2:0
Конец матча
Ризеспор
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
17
Деле-Баширу
Фисайо
8
Буджемаа
Мехди
5
Саглам
Геркем
7
Беяз
Омер
10
Страндберг
Карлос
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
24
Сарикайя
Муаммер
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
89
Минчев
Мартин
9
Гайч
Адольфо
Хатайспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Ризеспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
1:3
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 8 0.21
Страндберг Карлос 8 (2) 0.21
Дадашов Ренат 6 (3) 0.16
Ривас Ригоберто 5 0.13
Ламкель Зе Дидье 3 0.08
Массанга Шандрель 3 0.08
Саглам Геркем 2 0.05
Килама Ги-Марселен 2 0.05
Гулам Фаузи 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Педру Руй III 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0
Сертель Джемали 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.24
Олавоин Ибрахим 8 0.21
Гайч Адольфо 8 0.21
Зекири Альтин 5 0.13
Кесер Бенхур 4 0.11
Шелви Джонджо 3 0.08
Минчев Мартин 3 0.08
Мочи Отилла 2 0.05
Топчу Эмир Хан 1 0.03
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулам Фаузи 8 0
Кардешлер Эрдже 8 0
Дадашов Ренат 7 0
Фернандеш Желсон II 5 1
Ривас Ригоберто 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Беяз Омер 6 0
Саглам Геркем 4 0
Педру Руй III 4 0
Синик Догукан 4 0
Йылмаз Реджеп 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Чорекчи Камил 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Бекай Висар 2 0
Демир Дженгиз 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Сертель Джемали 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 11 1
Пала Митхат 7 1
Варешанович Дал 7 0
Шелви Джонджо 6 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Нильсен Каспер 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Мочи Отилла 3 1
Зауэр Густаво 4 0
Минчев Мартин 4 0
Зекири Альтин 4 0
Аликулов Хусниддин 4 0
Аккан Гёкхан 3 0
Пехливан Халиль 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Пинчи Оскар 2 0
Сарикайя Муаммер 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Коч Алберк 1 0
Четин Тарык 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
11
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Ризеспор
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

9
26
Хатайспор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (9)
45% (17)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
47% (18)
11% (4)
Ризеспор
20%
80%
6 побед 24 поражения
Первый тайм
11% (4)
39% (15)
50% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
26% (10)
55% (21)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
15

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

23
37

Голы по времени матча

Забито

32
20
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
4
13%
2
10%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
2
6%
5
25%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
9
28%
6
30%
61-75
9
28%
5
25%
76-90

Пропущено

24
43
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
1
4%
7
16%
1-15
3
13%
4
9%
16-30
6
25%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
4
17%
10
23%
61-75
7
29%
29%
10
23%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
30 Не забивали 24
3
21%
2
7%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
5
36%
4
15%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
14%
9
33%
76-90

Пропущено

27
16
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
5
19%
4
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
10
37%
3
19%
76-90

Забито

46
47
15 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
15 Не забивали 13
7
15%
4
9%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
3
7%
11
23%
31-45
11
24%
5
11%
46-60
9
20%
7
15%
61-75
11
24%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

51
59
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 25
6
12%
11
19%
1-15
6
12%
4
7%
16-30
8
16%
8
14%
31-45
7
14%
10
17%
46-60
7
14%
13
22%
61-75
17
33%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4

Результаты матчей

Хатайспор
Ризеспор

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 37%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%
5
1 раз 3%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
7
12
6
13
2.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
11
8
3
16
1.5
6
13
1
18
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
25
13
12
26
1.5
13
25
7
31
2.5
7
31
1
37
3.5
2
36
1
37
4.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 38 33 3 2 92 - 26 102
2.
Фенербахче
 Заявка 38 31 6 1 99 - 31 99
3.
Трабзонспор
 Заявка 38 21 4 13 69 - 51 67
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 38 18 7 13 57 - 43 61
5.
Бешикташ
 Заявка 38 16 8 14 52 - 47 56
6.
Касымпаша
 Заявка 38 16 8 14 62 - 65 56
7.
Сивасспор
 Заявка 38 14 12 12 47 - 54 54
8.
Аланьяспор
 Заявка 38 12 16 10 53 - 50 52
9.
Ризеспор
 Заявка 38 14 8 16 48 - 58 50
10.
Антальяспор
 Заявка 38 12 13 13 44 - 49 49
11.
Кайсериспор
 Заявка 38 11 12 15 44 - 57 45
12.
Газиантеп
 Заявка 38 12 8 18 50 - 57 44
13.
Адана Демирспор
 Заявка 38 10 14 14 54 - 61 44
14.
Самсунспор
 Заявка 38 11 10 17 42 - 52 43
15.
Хатайспор
 Заявка 38 9 14 15 45 - 52 41
16.
Коньяспор
 Заявка 38 9 14 15 40 - 53 41
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 38 10 10 18 49 - 52 40
18.
Анкарагюджю
 Заявка 38 8 16 14 46 - 52 40
19.
Пендикспор
 Заявка 38 9 10 19 42 - 73 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 38 4 7 27 28 - 80 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 19 18 0 1 51 - 15 54
2.
Фенербахче
 Заявка 19 15 3 1 59 - 20 48
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 12 1 6 38 - 25 37
5.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 19 9 4 6 33 - 30 31
10.
Касымпаша
 Заявка 19 9 4 6 34 - 33 31
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 8 6 5 34 - 19 30
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 7 8 4 32 - 26 29
13.
Сивасспор
 Заявка 19 7 8 4 24 - 20 29
14.
Хатайспор
 Заявка 19 7 7 5 30 - 26 28
15.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
16.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
19.
Пендикспор
 Заявка 19 6 3 10 22 - 33 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 3 0 40 - 11 51
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 8 4 7 27 - 24 28
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 19 6 4 9 23 - 28 22
9.
Газиантеп
 Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
10.
Кайсериспор
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
11.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
12.
Антальяспор
 Заявка 19 4 5 10 22 - 31 17
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 2 7 10 25 - 34 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 19 3 3 13 20 - 43 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 19 1 5 13 14 - 35 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 13 - 41 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 25 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 22 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Антальяспор Сари Вейсел 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Г О О О О Л - Фисайо Деле-Баширу бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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