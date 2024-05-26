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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Порту
 
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Спортинг Л
Прогнозы 111
Порту 42.3% (47)
X 24.3% (27)
Спортинг Л 33.3% (37)
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Спортинг Л
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99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
51
Пинту
Диогу
3
Сент-Жюст
Йерри
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
11
Сантуш
Нуну
II
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
17
Тринкан
Франсишку
8
Педру
Гонсалвеш
9
Дьёкереш
Виктор
Порту
Спортинг Л

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

49 матчей

40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.4%
51%
26.6%
11 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.7
0.81

Среднее время на гол

53
111

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

70
44

Голов в среднем за матч

1.43
0.9

Тотал матчей

2.5
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 45%
Меньше 55%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 7 (1) 1.17
Пепе VI 2 0.33
Галено Вандерсон 2 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.17
Франсиско Мартинес 1 0.17
Лодер Дэнни 1 0.17
Франко Андре 1 0.17
Тареми Мехди 1 (1) 0.17
Нико Гонсалес 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Венделл Боргес 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Ромариу 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 1
Паулинью Жуан 4 0.67
Педру Гонсалвеш 4 0.67
Сантуш Нуну II 1 (1) 0.17
Юлманд Мортен 1 0.17
Браганса Даниэл 1 0.17
Катамо Джени 1 0.17
Эдвардс Маркус 1 (1) 0.17
Коатес Себастьян 1 0.17
Нету Луиш 1 0.17
Тринкан Франсишку 1 0.17

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Тареми Мехди 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Маркус 2 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Израэль Франко 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
14
Порту
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
2
9%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3

Результаты матчей

Порту
Спортинг Л

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Порту
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
4
2
2
4
3.5
2
4
1/4 финала
3 Витория Гимарайнш
1 Жил Висенте
1 Санта-Клара
2 Порту
0 Униан Лейрия
3 Спортинг Л
1 Визела
2 Бенфика
1/2 финала
1 Витория Гимарайнш
4 Порту
4 Спортинг Л
3 Бенфика
Финал
Порту
Спортинг Л

Топ бомбардиров
Порту Эванилсон 7
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Бенфика Силва Рафа 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4
Весь список

Топ нарушителей
Бенфика Ди Мария Анхель 4
Фамаликан Отавио Эдмилсон 1 1
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 1
Бенфика Отаменди Николас 2
Порту Венделл Боргес 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро начнется текстовая трансляция финального матча Кубка Португалии "Порту" - "Спортинг". Помогать вам следить за событиями будет Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 14 минут.

    Главный судья: Вериссиму Фабиу

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Спортинг Л.
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    2.33 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 111
Порту 42.3% (47)
X 24.3% (27)
Спортинг Л 33.3% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л

Исход игры
Порту
42.7% (47)
Ничья
23.6% (26)
Спортинг Л
33.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
94.44% (102)
Нет
5.56% (6)
Популярный счёт
2:1 Порту
36.4% (40)
1:2 Спортинг Л
30% (33)
1:1 Ничья
18.2% (20)
2:2 Ничья
4.5% (5)
0:1 Спортинг Л
2.7% (3)
1:0 Порту
1.8% (2)
3:2 Порту
1.8% (2)
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