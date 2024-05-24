Стадион: Насиональ.
Позже
История личных встреч
Порту
Спортинг Л
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
49 матчей
40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.4%
51%
26.6%
11 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.7
0.81
Среднее время на гол
53
111
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
70
44
Голов в среднем за матч
1.43
0.9
Тотал матчей
2.5
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 45%
Меньше 55%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|7 (1)
|1.17
|Пепе VI
|2
|0.33
|Галено Вандерсон
|2
|0.33
|Консейсау Франсишку
|1
|0.17
|Франсиско Мартинес
|1
|0.17
|Лодер Дэнни
|1
|0.17
|Франко Андре
|1
|0.17
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.17
|Нико Гонсалес
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Венделл Боргес
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6
|1
|Паулинью Жуан
|4
|0.67
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.67
|Сантуш Нуну II
|1 (1)
|0.17
|Юлманд Мортен
|1
|0.17
|Браганса Даниэл
|1
|0.17
|Катамо Джени
|1
|0.17
|Эдвардс Маркус
|1 (1)
|0.17
|Коатес Себастьян
|1
|0.17
|Нету Луиш
|1
|0.17
|Тринкан Франсишку
|1
|0.17
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Санчес Хорхе
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Израэль Франко
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
14
Порту
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
2
9%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3
Результаты матчей
Порту
Спортинг Л
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Порту
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
24
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Порту
Спортинг Л
|Порту
|Эванилсон
|7
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Бенфика
|Силва Рафа
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4
|Фамаликан
|Отавио Эдмилсон
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 1
|Бенфика
|Отаменди Николас
|2
|Порту
|Венделл Боргес
|2
Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л
Исход игры
Порту
52.2% (24)
Ничья
13% (6)
Спортинг Л
34.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
82.22% (37)
Меньше
17.78% (8)
Обе команды забьют
Да
95.56% (43)
Нет
4.44% (2)
Популярный счёт
2:1 Порту
45.7% (21)
1:2 Спортинг Л
30.4% (14)
1:1 Ничья
13% (6)
0:1 Спортинг Л
4.3% (2)
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