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  3. Португалия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Порту
 
Позже
Спортинг Л
Прогнозы 46
Порту 52.2% (24)
X 13% (6)
Спортинг Л 34.8% (16)
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Порту
Ничья
Спортинг Л
3.35
3.40
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2.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Спортинг Л

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

49 матчей

40.8%
26.5%
32.7%
20 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.4%
51%
26.6%
11 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
21 победа 14 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
1:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
1:2
С
0:2
К
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.7
0.81

Среднее время на гол

53
111

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

70
44

Голов в среднем за матч

1.43
0.9

Тотал матчей

2.5
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
36
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 45%
Меньше 55%
27
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 7 (1) 1.17
Пепе VI 2 0.33
Галено Вандерсон 2 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.17
Франсиско Мартинес 1 0.17
Лодер Дэнни 1 0.17
Франко Андре 1 0.17
Тареми Мехди 1 (1) 0.17
Нико Гонсалес 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Венделл Боргес 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Ромариу 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 1
Паулинью Жуан 4 0.67
Педру Гонсалвеш 4 0.67
Сантуш Нуну II 1 (1) 0.17
Юлманд Мортен 1 0.17
Браганса Даниэл 1 0.17
Катамо Джени 1 0.17
Эдвардс Маркус 1 (1) 0.17
Коатес Себастьян 1 0.17
Нету Луиш 1 0.17
Тринкан Франсишку 1 0.17

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Тареми Мехди 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Маркус 2 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Израэль Франко 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Порту
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
14
Порту
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спортинг Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
2
9%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2
Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2
Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3

Результаты матчей

Порту
Спортинг Л

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Порту
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
4
2
2
4
3.5
2
4
1/4 финала
3 Витория Гимарайнш
1 Жил Висенте
1 Санта-Клара
2 Порту
0 Униан Лейрия
3 Спортинг Л
1 Визела
2 Бенфика
1/2 финала
1 Витория Гимарайнш
4 Порту
4 Спортинг Л
3 Бенфика
Финал
Порту
Спортинг Л

Топ бомбардиров
Порту Эванилсон 7
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Бенфика Силва Рафа 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4
Весь список

Топ нарушителей
Бенфика Ди Мария Анхель 4
Фамаликан Отавио Эдмилсон 1 1
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 1
Бенфика Отаменди Николас 2
Порту Венделл Боргес 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 46
    Порту 52.2% (24)
    X 13% (6)
    Спортинг Л 34.8% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Спортинг Л
    3.35
    3.40
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    Прогнозы на матч Порту - Спортинг Л

    Исход игры
    Порту
    52.2% (24)
    Ничья
    13% (6)
    Спортинг Л
    34.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.22% (37)
    Меньше
    17.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    95.56% (43)
    Нет
    4.44% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    45.7% (21)
    1:2 Спортинг Л
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    0:1 Спортинг Л
    4.3% (2)
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