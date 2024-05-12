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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
ПАОК
2:0
Второй тайм: 90+'
Олимпиакос
0'
1:0
26' Гол
Тайсон Фреда
49' Желтая карточка
Шваб Штефан
49' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
54' Желтая карточка
Карму Давид
57' Желтая карточка
Брэндон Льямас
62' Желтая карточка
Кини Марин
2:0
65' Гол
Живкович Андрия
89' Желтая карточка
Рецос Панайотис
90' Желтая карточка
Десподов Кирилл

Ход матча

26'
Тайсон Фреда
(Живкович Андрия)
1:0
46'
 
Эль-Кааби Аюб
Франсиско Мартинес
46'
 
Поденсе Даниэл
Масурас Гиоргос
49'
Шваб Штефан
 
49'
 
Поденсе Даниэл
54'
 
Карму Давид
57'
Брэндон Льямас
 
59'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
62'
 
Кини Марин
65'
Живкович Андрия
(Константелиас Янис)
2:0
66'
 
Фортунис Костас
Желсон Мартиньш
66'
 
Апостолопулос Апостолос
Кини Марин
74'
 
Карвалью Жоау
Шикинью Франциску
75'
Десподов Кирилл
Живкович Андрия
 
75'
Мург Томас
Константелиас Янис
 
80'
Оздоев Магомед
Шваб Штефан
 
89'
 
Рецос Панайотис
90'
Десподов Кирилл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
2.10
Реклама, pari.ru
3.92
9.77
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
18
Кини
Марин
10
Желсон
Мартиньш
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
5
Орта
Андре
19
Масурас
Гиоргос
29
Франсиско
Мартинес
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
70.4%
11 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 17 побед

58 матчей

31%
24.1%
44.9%
18 побед 14 ничьих 26 побед

Первый тайм

19%
55.2%
25.8%
11 побед 32 ничьи 15 побед

Второй тайм

25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
1:4
С
2:4
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.53
0.96

Среднее время на гол

58
93

Всего голов

71
52

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 66%
Меньше 34%
20
23
Больше 40%
Меньше 60%
35
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

73
100

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.29
Константелиас Янис 9 0.26
Живкович Андрия 8 0.24
Мург Томас 8 0.24
Брэндон Льямас 6 (1) 0.18
Оздоев Магомед 6 0.18
Баба Абдул-Рахман 5 0.15
Шваб Штефан 5 (2) 0.15
Тайсон Фреда 3 0.09
Цимас Стефанос 3 0.09
Саматта Мбвана 2 0.06
Састре Хуан 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Мейте Суалихо 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.5
Поденсе Даниэл 10 0.29
Масурас Гиоргос 7 0.21
Фортунис Костас 6 0.18
Йоветич Стеван 5 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.12
Желсон Мартиньш 2 0.06
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Александропулос Сотириос 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Ричардс Омар 0 0
Эссе Сантьяго 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 8 0
Баба Абдул-Рахман 7 0
Брэндон Льямас 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Шваб Штефан 5 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Кулиеракис Костас 5 0
Мейте Суалихо 4 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Константелиас Янис 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 9 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Поденсе Даниэл 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Кини Марин 4 0
Марсело Родиней 4 0
Карму Давид 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эбби Нельсон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

ПАОК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Олимпиакос
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
3
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Олимпиакос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

37
39
ПАОК
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Олимпиакос
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

39
42

Голы по времени матча

Забито

35
25
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
3%
2
8%
1-15
6
17%
7
28%
16-30
11
31%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
7
20%
8
32%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Забито

39
44
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
3
8%
3
7%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
5
13%
6
14%
46-60
8
21%
7
16%
61-75
13
33%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
3
16%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Забито

74
69
31 В 1-м тайме 30
43 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
5%
5
7%
1-15
9
12%
15
22%
16-30
18
24%
10
14%
31-45
13
18%
9
13%
46-60
10
14%
9
13%
61-75
20
27%
21
30%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
6
17%
16-30
3
8%
10
28%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
7
19%
7
19%
61-75
9
24%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0

Результаты матчей

ПАОК
Олимпиакос

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
4
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
3
8 раз 24%
1
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
9 раз 27%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
16
1
12
4
1.5
14
3
8
8
2.5
10
7
3
13
3.5
6
11
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
12
5
1.5
9
7
7
10
2.5
4
12
4
13
3.5
2
14
2
15
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
28
5
24
9
1.5
23
10
15
18
2.5
14
19
7
26
3.5
8
25
3
30
4.5
1
32
1
32
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 1 2 17 - 8 16
2.
Панатинаикос
 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
ПАОК
 2:0 8 4 2 2 15 - 11 14
4.
Олимпиакос
 0:2 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Арис Салоники
 8 3 1 4 7 - 11 10
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 0:2 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
ПАОК
 2:0 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Арис Салоники
 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 2:0 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 0:2 4 1 1 2 6 - 5 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Олимпиакос
    2.10
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    3.92
    9.77
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