Тур: 31. Стадион: Тумба.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
26' ГолТайсон Фреда
49' Желтая карточкаШваб Штефан
49' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
54' Желтая карточкаКарму Давид
57' Желтая карточкаБрэндон Льямас
62' Желтая карточкаКини Марин
2:0
65' ГолЖивкович Андрия
89' Желтая карточкаРецос Панайотис
90' Желтая карточкаДесподов Кирилл
Ход матча
26'
1:0
49'
49'
54'
57'
62'
65'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
16
Карму
Давид
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
70.4%
11 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 17 побед
58 матчей
31%
24.1%
44.9%
18 побед 14 ничьих 26 побед
Первый тайм
19%
55.2%
25.8%
11 побед 32 ничьи 15 побед
Второй тайм
25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.53
0.96
Среднее время на гол
58
93
Всего голов
71
52
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 66%
Меньше 34%
20
23
Больше 40%
Меньше 60%
35
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
73
100
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.29
|Константелиас Янис
|9
|0.26
|Живкович Андрия
|8
|0.24
|Мург Томас
|8
|0.24
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.18
|Оздоев Магомед
|6
|0.18
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.15
|Шваб Штефан
|5 (2)
|0.15
|Тайсон Фреда
|3
|0.09
|Цимас Стефанос
|3
|0.09
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Састре Хуан
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.5
|Поденсе Даниэл
|10
|0.29
|Масурас Гиоргос
|7
|0.21
|Фортунис Костас
|6
|0.18
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.15
|Франсиско Мартинес
|5 (1)
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.12
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Александропулос Сотириос
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Эссе Сантьяго
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|8
|0
|Баба Абдул-Рахман
|7
|0
|Брэндон Льямас
|7
|0
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Шваб Штефан
|5
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Кулиеракис Костас
|5
|0
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Константелиас Янис
|3
|0
|Оздоев Магомед
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Живкович Живко
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|9
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Кини Марин
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Карму Давид
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Шикинью Франциску
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эбби Нельсон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Олимпиакос
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
2
3
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Олимпиакос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
37
39
ПАОК
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Олимпиакос
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
39
42
Голы по времени матча
Забито
35
25
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
3%
2
8%
1-15
6
17%
7
28%
16-30
11
31%
3
12%
31-45
8
23%
3
12%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
7
20%
8
32%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Забито
39
44
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
3
8%
3
7%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
5
13%
6
14%
46-60
8
21%
7
16%
61-75
13
33%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
3
16%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
6
27%
2
11%
76-90
Забито
74
69
31 В 1-м тайме 30
43 Во 2-м тайме 39
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
5%
5
7%
1-15
9
12%
15
22%
16-30
18
24%
10
14%
31-45
13
18%
9
13%
46-60
10
14%
9
13%
61-75
20
27%
21
30%
76-90
Пропущено
37
36
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
3
8%
2
6%
1-15
7
19%
6
17%
16-30
3
8%
10
28%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
7
19%
7
19%
61-75
9
24%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0
Результаты матчей
ПАОК
Олимпиакос
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
4
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 27%
3
8 раз 24%
1
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
9 раз 27%
4
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
161
124
143
88
107
313
611
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
125
97
710
412
413
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
285
249
2310
1518
1419
726
825
330
132
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|8
|5
|0
|3
|17 - 10
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|4.
|0:2
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|6.
|8
|0
|1
|7
|6 - 28
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|4.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (1)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10