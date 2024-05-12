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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
ПАОК
2:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
26' Гол
Тайсон Фреда
49' Желтая карточка
Шваб Штефан
49' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
54' Желтая карточка
Карму Давид
57' Желтая карточка
Брэндон Льямас
62' Желтая карточка
Кини Марин
2:0
65' Гол
Живкович Андрия
89' Желтая карточка
Рецос Панайотис
90' Желтая карточка
Десподов Кирилл
90'+7
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
18
Кини
Марин
10
Желсон
Мартиньш
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
5
Орта
Андре
19
Масурас
Гиоргос
29
Франсиско
Мартинес
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
70.4%
11 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 17 побед

58 матчей

31%
24.1%
44.9%
18 побед 14 ничьих 26 побед

Первый тайм

19%
55.2%
25.8%
11 побед 32 ничьи 15 побед

Второй тайм

25.9%
44.8%
29.3%
15 побед 26 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
1:4
С
2:4
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.53
0.96

Среднее время на гол

58
93

Всего голов

71
52

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 66%
Меньше 34%
20
23
Больше 40%
Меньше 60%
35
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

73
100

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.29
Константелиас Янис 9 0.26
Живкович Андрия 8 0.24
Мург Томас 8 0.24
Брэндон Льямас 6 (1) 0.18
Оздоев Магомед 6 0.18
Баба Абдул-Рахман 5 0.15
Шваб Штефан 5 (2) 0.15
Тайсон Фреда 3 0.09
Цимас Стефанос 3 0.09
Саматта Мбвана 2 0.06
Састре Хуан 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Мейте Суалихо 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.5
Поденсе Даниэл 10 0.29
Масурас Гиоргос 7 0.21
Фортунис Костас 6 0.18
Йоветич Стеван 5 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.12
Желсон Мартиньш 2 0.06
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Александропулос Сотириос 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Ричардс Омар 0 0
Эссе Сантьяго 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 8 0
Баба Абдул-Рахман 7 0
Брэндон Льямас 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Шваб Штефан 5 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Кулиеракис Костас 5 0
Мейте Суалихо 4 0
Десподов Кирилл 3 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Константелиас Янис 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 10 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Поденсе Даниэл 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Кини Марин 4 0
Марсело Родиней 4 0
Карму Давид 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Шикинью Франциску 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эбби Нельсон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

ПАОК
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Олимпиакос
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
3
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Олимпиакос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

37
39
ПАОК
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
Олимпиакос
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

39
42

Голы по времени матча

Забито

37
25
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
1
3%
2
8%
1-15
7
19%
7
28%
16-30
11
30%
30%
3
12%
31-45
8
22%
3
12%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
7
19%
8
32%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Забито

39
44
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
8%
3
7%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
5
13%
6
14%
46-60
8
21%
7
16%
61-75
13
33%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
3
16%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Забито

76
69
32 В 1-м тайме 30
44 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
5%
5
7%
1-15
10
13%
15
22%
16-30
18
24%
10
14%
31-45
13
17%
9
13%
46-60
11
14%
9
13%
61-75
20
26%
21
30%
76-90

Пропущено

37
38
13 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
3
8%
2
5%
1-15
7
19%
7
18%
16-30
3
8%
10
26%
31-45
8
22%
6
16%
46-60
7
19%
8
21%
61-75
9
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2
Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0

Результаты матчей

ПАОК
Олимпиакос

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
4
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
3
8 раз 24%
1
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
9 раз 26%
4
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
1
5 раз 15%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
13
4
1.5
14
3
8
9
2.5
10
7
3
14
3.5
6
11
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
12
5
1.5
9
8
7
10
2.5
4
13
4
13
3.5
2
15
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
28
6
25
9
1.5
23
11
15
19
2.5
14
20
7
27
3.5
8
26
3
31
4.5
1
33
1
33
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 1 2 17 - 8 16
2.
Панатинаикос
 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
ПАОК
 8 4 2 2 15 - 11 14
4.
Олимпиакос
 8 4 1 3 16 - 10 13
5.
Арис Салоники
 8 3 1 4 7 - 11 10
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
ПАОК
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Арис Салоники
 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 4 1 1 2 6 - 5 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Живкович Андрия сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Тайсон Фреда бьет в цель!
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