  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Брест
1:1
Перерыв
Реймс
0'
9' Желтая карточка
Коне Амаду
0:1
25' Гол
Манетси Маршал
45' Желтая карточка
Abdoul Kone
1:1
45' Гол
Брассье Лилиан

Ход матча

9'
 
Коне Амаду
25'
0:1
Манетси Маршал
(Ито Дзюня)
45'
 
Abdoul Kone
45'
Брассье Лилиан
(Лала Кенни)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 225 Количество передач 178
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Брест 83.6% (97)
X 14.7% (17)
Реймс 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
28
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
22
Ле
Дуарон
Жереми
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
94
Диуф
Йеванн
33
Abdoul
Kone
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Брест
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Брест
Реймс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
0.82

Среднее время на гол

115
110

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.56

Среднее время на гол

110
162

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

112
128

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.24
Думбия Камори 6 0.18
Мунье Стив 6 0.18
Камара Махди 6 (1) 0.18
Сатриано Мартин 4 0.12
Лис-Мелу Пьерр 4 0.12
Ле Дуарон Жереми 4 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Брассье Лилиан 3 0.09
Маньетти Уго 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.19
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.16
Дьяките Умар 5 0.16
Манетси Маршал 4 0.13
Накамура Кейто 4 0.13
Ито Дзюня 3 0.09
Ричардсон Амир 3 0.09
Абдельамид Юнис 3 0.09
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 9 1
Лала Кенни 7 0
Камара Махди 7 0
Мартен Жонас 5 0
Маньетти Уго 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0
Думбия Камори 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 6 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Коне Амаду 3 1
Матусива Азор 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Куду Теренс 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Abdoul Kone 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
12
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Реймс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

20
11
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Реймс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

24
23
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
4%
5
22%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
8
33%
5
22%
31-45
5
21%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
25%
3
13%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 15
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
2
7%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
6
22%
46-60
2
15%
7
26%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Забито

23
16
4 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
4%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
10
43%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
18%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

47
39
17 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
2
4%
7
18%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
10
21%
8
21%
31-45
15
32%
7
18%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
10
21%
7
18%
76-90

Пропущено

35
44
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 24
6
17%
5
11%
1-15
8
23%
3
7%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
4
11%
12
27%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
6
17%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Брест
Реймс

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
5
10
4
12
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
6
10
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
25
6
14
18
1.5
11
20
8
24
2.5
2
29
3
29
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 1:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 1:0 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 1:1 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 0:1 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 1:0 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 1:1 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 1:1 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 0:1 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 1:1 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 1:0 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 1:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 0:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Реймс: 44%.
  • 47'
    Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    Abdoul Kone тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 47'
    Abdoul Kone из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Брассье Лилиан.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 38'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 37'
      Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Брест начинает контратаку
    • 35'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 35'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Коне Амаду
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 33'
      Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Маньетти Уго из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 30'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Реймс: 47%.
    • 30'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 28'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ито Дзюня сделал результативную передачу.
    • 25'
      ГОООООЛ - Манетси Маршал Реймс забивает ударом головой
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Коне Амаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Реймс: 48%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брест пытается что-то создать.
    • 24'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Брест начинает контратаку
    • 23'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Мунье Стив наказан за толчок Диуф Йеванн
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 20'
      Диуф Йеванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 19'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Abdoul Kone
    • 19'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сатриано Мартин нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Сатриано Мартин ошибается в защите.
    • 12'
      Камара Махди задерживает мяч рукой
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 11'
      Шанс! Шардонне Брендан из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сатриано Мартин
    • 10'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 70%, Реймс: 30%.
    • 9'
      Коне Амаду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Коне Амаду из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 9'
      Мартен Жонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 9'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 69%, Реймс: 31%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 5'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шардонне Брендан
    • 2'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Лала Кенни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 1'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
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      BetBoom
      1.72 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Брест 83.6% (97)
    X 14.7% (17)
    Реймс 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс

    Исход игры
    Брест
    83.6% (97)
    Ничья
    14.7% (17)
    Реймс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    43.1% (50)
    1:0 Брест
    21.6% (25)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    2:0 Брест
    9.5% (11)
    3:1 Брест
    4.3% (5)
    3:0 Брест
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Реймс
    1.7% (2)
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