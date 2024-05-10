Abdoul Kone тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

39' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Брест

37' Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали

37' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

35' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Реймс

33' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Реймс

32' Матч возобновлен

31' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Маньетти Уго из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

30' Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

24' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Abdoul Kone

19' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брест

16' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

15' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Сатриано Мартин нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

15' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

9' Коне Амаду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

6' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

4' Удар от ворот произведет Реймс

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Лала Кенни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удар от ворот произведет Брест

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хорошую попытку сделал Камара Махди . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брест начинает с центра поля