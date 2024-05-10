  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Брест
1:1
Конец матча
Реймс
0'
9' Желтая карточка
Коне Амаду
0:1
25' Гол
Манетси Маршал
45' Желтая карточка
Abdoul Kone
1:1
45' Гол
Брассье Лилиан
61' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
73' Желтая карточка
Брассье Лилиан
90' Желтая карточка
Маньетти Уго
90'+7

Ход матча

9'
 
Коне Амаду
25'
0:1
Манетси Маршал
(Ито Дзюня)
45'
 
Abdoul Kone
45'
Брассье Лилиан
(Лала Кенни)
1:1
46'
 
Стамбули Бенжамен
Коне Амаду
61'
 
Стамбули Бенжамен
67'
 
Фоке Томас
Abdoul Kone
68'
 
Хадра Реда
Накамура Кейто
68'
 
Ричардсон Амир
Манетси Маршал
73'
Перейра-Лаже Матиаш
Ле Дуарон Жереми
 
73'
Брассье Лилиан
 
78'
Лебо Адриен
Камара Махди
 
90'
Амави Жордан
Локо Брэдли
 
90'
Браими Билаль
Мартен Жонас
 
90'
Маньетти Уго
 
90'
 
Боянг Адама
Дьяките Умар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 482 Количество передач 328
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Брест 83.6% (97)
X 14.7% (17)
Реймс 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
28
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
22
Ле
Дуарон
Жереми
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
94
Диуф
Йеванн
33
Abdoul
Kone
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Брест
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Брест
Реймс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
0.82

Среднее время на гол

115
110

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.56

Среднее время на гол

110
162

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

112
128

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.24
Думбия Камори 6 0.18
Мунье Стив 6 0.18
Камара Махди 6 (1) 0.18
Сатриано Мартин 4 0.12
Лис-Мелу Пьерр 4 0.12
Ле Дуарон Жереми 4 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Брассье Лилиан 3 0.09
Маньетти Уго 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.19
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.16
Дьяките Умар 5 0.16
Манетси Маршал 4 0.13
Накамура Кейто 4 0.13
Ито Дзюня 3 0.09
Ричардсон Амир 3 0.09
Абдельамид Юнис 3 0.09
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 10 1
Лала Кенни 7 0
Камара Махди 7 0
Маньетти Уго 6 0
Мартен Жонас 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0
Думбия Камори 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 6 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Коне Амаду 3 1
Матусива Азор 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Дьяките Умар 3 0
Стамбули Бенжамен 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Куду Теренс 3 0
Ито Дзюня 2 0
Abdoul Kone 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
13
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Реймс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

20
11
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Реймс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

26
24

Голы по времени матча

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
1
4%
5
21%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
9
36%
5
21%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Пропущено

14
28
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 16
2
14%
2
7%
1-15
5
36%
2
7%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
3
21%
6
21%
76-90

Забито

23
16
4 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
1
4%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
10
43%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
18%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

48
40
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
2
4%
7
18%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
15
31%
7
18%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
10
21%
7
18%
76-90

Пропущено

36
45
19 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 25
6
17%
5
11%
1-15
9
25%
3
7%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
4
11%
12
27%
46-60
7
19%
7
16%
61-75
6
17%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Брест
Реймс

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
11
1.5
5
10
4
13
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
6
11
4
12
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
26
6
14
19
1.5
11
21
8
25
2.5
2
30
3
30
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Реймс: 40%.
  • 97'
    Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Adama Bojang
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лебо Адриен
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Маньетти Уго сейчас получил желтую
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брест пытается что-то создать.
  • 95'
    Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брест пытается что-то создать.
  • 94'
    Мунье Стив нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Хадра Реда ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Брест пытается что-то создать.
    • 93'
      Тактическая замена. Мартен Жонас уходит с поля и его заменяет Билал Браими
    • 92'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Брест: 56%, Реймс: 44%.
    • 47'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Abdoul Kone тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 47'
      Abdoul Kone из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Брассье Лилиан.
    • 47'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 47'
      Лала Кенни сделал результативную передачу.
    • 47'
      ГОООООЛ - Брассье Лилиан Брест забивает ударом головой
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Мартен Жонас не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 44'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Брест контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 43'
      Шанс! Сатриано Мартин из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 42'
      Лала Кенни из команды Брест подал угловой слева.
    • 42'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Коне Амаду из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 40'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 38'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 37'
      Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 36'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Брест начинает контратаку
    • 35'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 55%, Реймс: 45%.
    • 35'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Коне Амаду
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 33'
      Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Маньетти Уго из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 30'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Реймс: 47%.
    • 30'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 28'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 28'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ито Дзюня сделал результативную передачу.
    • 25'
      ГОООООЛ - Манетси Маршал Реймс забивает ударом головой
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Коне Амаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Реймс: 48%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брест пытается что-то создать.
    • 24'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Брест начинает контратаку
    • 23'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Мунье Стив наказан за толчок Диуф Йеванн
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 20'
      Диуф Йеванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 19'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Abdoul Kone
    • 19'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сатриано Мартин нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Реймс: 50%.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Сатриано Мартин ошибается в защите.
    • 12'
      Камара Махди задерживает мяч рукой
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 11'
      Шанс! Шардонне Брендан из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сатриано Мартин
    • 10'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 70%, Реймс: 30%.
    • 9'
      Коне Амаду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Коне Амаду из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 9'
      Мартен Жонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 9'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Маньетти Уго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 6'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 69%, Реймс: 31%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 5'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шардонне Брендан
    • 2'
      Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Лала Кенни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 1'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Брест 83.6% (97)
    X 14.7% (17)
    Реймс 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:1 Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс

    Исход игры
    Брест
    83.6% (97)
    Ничья
    14.7% (17)
    Реймс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    43.1% (50)