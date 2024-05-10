Тур: 33. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Брисар Жером
0'
9' Желтая карточкаКоне Амаду
0:1
25' ГолМанетси Маршал
45' Желтая карточкаAbdoul Kone
1:1
45' ГолБрассье Лилиан
61' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
73' Желтая карточкаБрассье Лилиан
90' Желтая карточкаМаньетти Уго
90'+7
Ход матча
9'
25'
0:1
45'
45'
1:1
73'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
482 Количество передач 328
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
45
Камара
Махди
94
Диуф
Йеванн
33
Abdoul
Kone
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Abdoul KoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Samba Diawara
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Реймс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
0.82
Среднее время на гол
115
110
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.82
0.56
Среднее время на гол
110
162
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.8
0.7
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
112
128
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.24
|Думбия Камори
|6
|0.18
|Мунье Стив
|6
|0.18
|Камара Махди
|6 (1)
|0.18
|Сатриано Мартин
|4
|0.12
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.12
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.12
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.09
|Брассье Лилиан
|3
|0.09
|Маньетти Уго
|2
|0.06
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.19
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.16
|Дьяките Умар
|5
|0.16
|Манетси Маршал
|4
|0.13
|Накамура Кейто
|4
|0.13
|Ито Дзюня
|3
|0.09
|Ричардсон Амир
|3
|0.09
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|11
|1
|Брассье Лилиан
|10
|1
|Лала Кенни
|7
|0
|Камара Махди
|7
|0
|Маньетти Уго
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Локо Брэдли
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Эрик Рой
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Думбия Камори
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|1
|Теума Тедди
|6
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Манетси Маршал
|5
|0
|Коне Амаду
|3
|1
|Матусива Азор
|4
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Куду Теренс
|3
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Abdoul Kone
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Результаты матчей
Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
13
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Реймс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
20
11
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Реймс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
26
24
Голы по времени матча
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
1
4%
5
21%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
9
36%
5
21%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Пропущено
14
28
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 16
2
14%
2
7%
1-15
5
36%
2
7%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
14%
7
25%
61-75
3
21%
6
21%
76-90
Забито
23
16
4 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
1
4%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
10
43%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
18%
3
18%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
48
40
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
2
4%
7
18%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
15
31%
7
18%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
10
21%
7
18%
76-90
Пропущено
36
45
19 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 25
6
17%
5
11%
1-15
9
25%
3
7%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
4
11%
12
27%
46-60
7
19%
7
16%
61-75
6
17%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3
Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0
Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Брест
Реймс
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брест
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
114
611
510
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
88
611
412
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
266
1419
1121
825
230
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|4.
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|48 - 31
|55
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|46 - 54
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|23 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс
Исход игры
Брест
83.6% (97)
Ничья
14.7% (17)
Реймс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
2:1 Брест
43.1% (50)