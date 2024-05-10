  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
1:0
Перерыв
Гавр
0'
1:0
12' Гол
Бога Жереми
16' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
16' Желтая карточка
Кечта Яссин

Ход матча

12'
Бога Жереми
(Тюрам Кефрен)
1:0
16'
Тодибо Жан-Клер
 
16'
 
Кечта Яссин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 284 Количество передач 159
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 117
Ницца 84.6% (99)
X 12.8% (15)
Гавр 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Гавр
4.30
Реклама, betboom.ru
6.10
Реклама, fon.bet
6.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
11
Сабби
Эммануэль
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
28
Айю
Андре
Ницца
4-3-3
Гавр
4-4-2

История личных встреч

Ницца
Гавр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 11 (3) 0.34
Бога Жереми 6 0.19
Гессан Эванн 6 (2) 0.19
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Сансон Морган 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Перро Ромен 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.15
Айю Андре 5 0.15
Алиуи Набиль 4 0.12
Байо Мохамед 4 (1) 0.12
Опери Кристофер 3 0.09
Кузяев Далер 2 0.06
Кечта Яссин 2 0.06
Льорис Готье 2 0.06
Туре Абдулайе 2 (2) 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 6 0
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Сансон Морган 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Моффи Теремас 4 0
Тодибо Жан-Клер 2 1
Росарио Пабло 3 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 8 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Кечта Яссин 5 0
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ницца
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гавр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
14
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

15
15
Ницца
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
58% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Гавр
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
6
38%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
2
22%
5
20%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
1
11%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
5
56%
5
20%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
24%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Забито

36
34
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
6
17%
5
15%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
6
17%
7
21%
46-60
9
25%
6
18%
61-75
8
22%
8
24%
76-90

Пропущено

25
41
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 25
1
4%
3
7%
1-15
6
24%
7
17%
16-30
4
16%
6
15%
31-45
4
16%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
8
32%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0
Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1

Результаты матчей

Ницца
Гавр

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ницца
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
8
6
9
1.5
5
11
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
17
15
10
21
1.5
10
22
4
27
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 1:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 1:0 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 1:1 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 0:1 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 1:0 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 1:1 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 1:1 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 0:1 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 1:1 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 1:0 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 1:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 0:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Шанс! Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр пробил головой, но мимо
  • 49'
    Опери Кристофер из команды Гавр подал угловой справа.
  • 48'
    Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Гавр: 35%.
    • 45'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 43'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Таргаллин Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 42'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 42'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Ницца 84.6% (99)
    X 12.8% (15)
    Гавр 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Гавр
    4.30
    Реклама, betboom.ru
    6.10
    Реклама, fon.bet
    6.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Гавр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Гавр

    Исход игры
    Ницца
    84.6% (99)
    Ничья
    12.8% (15)
    Гавр
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    38.5% (45)
    1:0 Ницца
    21.4% (25)
    2:0 Ницца
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:1 Ницца
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Ницца
    1.7% (2)
    1:2 Гавр
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ницца
    Гавр
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный