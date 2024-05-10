Тур: 33. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
12' ГолБога Жереми
16' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
65' Желтая карточкаБар Мельвен
90'+5
Ход матча
12'
1:0
16'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
524 Количество передач 385
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
30
Десма
Артур
28
Айю
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Гавр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
225
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|11 (3)
|0.34
|Бога Жереми
|6
|0.19
|Гессан Эванн
|6 (2)
|0.19
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Сансон Морган
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.15
|Айю Андре
|5
|0.15
|Алиуи Набиль
|4
|0.12
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.12
|Опери Кристофер
|3
|0.09
|Кузяев Далер
|2
|0.06
|Кечта Яссин
|2
|0.06
|Льорис Готье
|2
|0.06
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Бар Мельвен
|7
|0
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Сансон Морган
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Моффи Теремас
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|1
|Росарио Пабло
|3
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|8
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Кечта Яссин
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Десма Артур
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гавр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
14
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Гавр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
15
15
Ницца
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Гавр
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
21
29
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Пропущено
9
26
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
2
22%
5
19%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
5
56%
5
19%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
4
24%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Забито
37
34
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
7
19%
5
15%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
6
16%
7
21%
46-60
9
24%
6
18%
61-75
8
22%
8
24%
76-90
Пропущено
25
42
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 26
1
4%
4
10%
1-15
6
24%
7
17%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
4
16%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
8
32%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0
Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1
Результаты матчей
Ницца
Гавр
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
0
16 раз 48%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ницца
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
610
511
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
98
412
512
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1716
1022
1023
428
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|4.
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|48 - 31
|55
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|46 - 54
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|23 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Гавр
Исход игры
Ницца
84.6% (99)
Ничья
12.8% (15)
Гавр
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
2:1 Ницца
38.5% (45)
1:0 Ницца
21.4% (25)
2:0 Ницца
15.4% (18)
1:1 Ничья
9.4% (11)
3:1 Ницца
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Ницца
1.7% (2)
1:2 Гавр
1.7% (2)
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