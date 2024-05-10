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Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
1:0
Конец матча
Гавр
0'
1:0
12' Гол
Бога Жереми
16' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
65' Желтая карточка
Бар Мельвен
90'+5

Ход матча

12'
Бога Жереми
(Тюрам Кефрен)
1:0
16'
Тодибо Жан-Клер
 
59'
 
Нгура Стив
Сабби Эммануэль
59'
Лотомба Жордан
Менди Антуан
 
60'
Гессан Эванн
Моффи Теремас
 
65'
Бар Мельвен
 
72'
 
Него Лоик
Касимир Хосуэ
72'
 
Грандсир Самуэль
Кечта Яссин
75'
Будауи Хишем
Сансон Морган
 
75'
Ндайишимийе Юссуф
Росарио Пабло
 
82'
Лаборд Гаэтан
Чо Мохамед-Али
 
82'
 
Кузяев Далер
Юте-Кинкуэ Этьенн
82'
 
Джуджу Антуан
Таргаллин Уссама

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 524 Количество передач 385
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ницца 84.6% (99)
X 12.8% (15)
Гавр 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
11
Сабби
Эммануэль
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
28
Айю
Андре
Ницца
4-3-3
Гавр
4-4-2

История личных встреч

Ницца
Гавр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 11 (3) 0.34
Бога Жереми 6 0.19
Гессан Эванн 6 (2) 0.19
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Сансон Морган 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Перро Ромен 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.15
Айю Андре 5 0.15
Алиуи Набиль 4 0.12
Байо Мохамед 4 (1) 0.12
Опери Кристофер 3 0.09
Кузяев Далер 2 0.06
Кечта Яссин 2 0.06
Льорис Готье 2 0.06
Туре Абдулайе 2 (2) 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Бар Мельвен 7 0
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Сансон Морган 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Моффи Теремас 4 0
Тодибо Жан-Клер 2 1
Росарио Пабло 3 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 8 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Кечта Яссин 4 0
Айю Андре 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ницца
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гавр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
14
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Гавр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

15
15
Ницца
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Гавр
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

21
29

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Пропущено

9
26
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
2
22%
5
19%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
5
56%
5
19%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
4
24%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Забито

37
34
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
7
19%
5
15%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
6
16%
7
21%
46-60
9
24%
6
18%
61-75
8
22%
8
24%
76-90

Пропущено

25
42
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 26
1
4%
4
10%
1-15
6
24%
7
17%
16-30
4
16%
6
14%
31-45
4
16%
10
24%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
8
32%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0
Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1

Результаты матчей

Ницца
Гавр

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
0
16 раз 48%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ницца
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
5
12
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
17
16
10
22
1.5
10
23
4
28
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 94'
    Нгура Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 94'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Данте Бонфим из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Айю Андре заработал фол
  • 92'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 92'
    Юссуф Ндайшимие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Данте Бонфим успешно блокирует удар.
  • 92'
    Нгура Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Нгура Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 91'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 90'
      Него Лоик нанес удар головой, но Марцин Булка спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Ницца: 58%, Гавр: 42%.
    • 90'
      Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ницца 84.6% (99)
    X 12.8% (15)
    Гавр 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 1:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Гавр

    Исход игры
    Ницца
    84.6% (99)
    Ничья
    12.8% (15)
    Гавр
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    38.5% (45)
    1:0 Ницца
    21.4% (25)
    2:0 Ницца
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:1 Ницца
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Ницца
    1.7% (2)
    1:2 Гавр
    1.7% (2)
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