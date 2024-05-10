Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Юссуф Ндайшимие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Джуджу Антуан из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Ницца

87' Удар от ворот произведет Ницца

86' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

85' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Удар от ворот произведет Ницца

78' Таргаллин Уссама из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Юссуф Ндайшимие

75' Удар от ворот произведет Гавр

74' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

72' Нгура Стив пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

72' Удар от ворот произведет Ницца

71' Кечта Яссин из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Гавр

69' Оооо... вот это был удар! Тюрам Кефрен должен был забить с этой позиции.

69' Росарио Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Нгура Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Гавр

67' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

67' Хорошую попытку сделал Бога Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бар Мельвен получил желтую карточку от судьи

64' Матч возобновлен

63' Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Гавр

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Менди Антуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Менди Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Удар от ворот произведет Гавр

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Опери Кристофер пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

47' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.