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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Страсбург
0:1
Второй тайм: 74'
Мец
0'
11' Желтая карточка
Сане Садибу
0:1
54' Гол
Микаутадзе Жорж

Ход матча

11'
 
Сане Садибу
54'
0:1
Микаутадзе Жорж
(Диалло Папе)
59'
Себас Жереми
Баква Дилан
 
59'
Гамейро Кевин
Сахи Дион
 
67'
 
Ло Абабакар
Камара Ламин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 372 Количество передач 133
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 114
Страсбург 67.5% (77)
X 26.3% (30)
Мец 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
8
Сантос
Андрей
33
Абубакар
Али
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
11
Сахи
Дион
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
5
Канде
Фали
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
Страсбург
3-4-3
Мец
4-5-1

История личных встреч

Страсбург
Мец

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
2:2
ТМК
2:3
ТМС
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
3:2
Л1
2:3
К
0:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.8

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.41
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

63
61

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.21
Гамейро Кевин 4 (2) 0.12
Баква Дилан 3 0.09
Сахи Дион 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Диарра Хабиб 2 (1) 0.06
Гильберт Фредерик 2 0.06
Абакар Силла 2 0.06
Себас Жереми 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.39
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 7 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Абакар Силла 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Сантос Андрей 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Сабали Шейх 5 0
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Канде Фали 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Страсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Мец
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
9
Страсбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Мец
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

12
10
Страсбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Мец
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
21

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
6
32%
5
29%
29%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

23
29
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
14%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
8
35%
7
24%
31-45
7
30%
7
24%
46-60
2
9%
1
3%
61-75
2
9%
8
28%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
8
53%
3
18%
76-90

Пропущено

25
25
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
16%
8
32%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
3
12%
5
20%
76-90

Забито

34
34
9 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
3
9%
7
21%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
7
21%
8
24%
61-75
13
38%
6
18%
76-90

Пропущено

48
54
27 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
6
13%
12
22%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
14
29%
29%
10
19%
31-45
11
23%
10
19%
46-60
5
10%
3
6%
61-75
5
10%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1
Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Мец

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 25%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
22
10
10
22
1.5
9
23
2
30
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 32 20 10 2 77 - 31 70
2.
Монако
 2:0 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 2:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 1:0 Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
7.
Лион
 1:0 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
8.
Марсель
 3:1 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 0:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 44 45
10.
Тулуза
 2:1 Заявка 33 11 10 12 41 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 33 9 9 15 35 - 48 36
14.
Нант
 1:2 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Мец
 1:0 Заявка 33 9 5 19 35 - 54 32
16.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
17.
Лорьян
 1:3 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 3:1 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 9 6 2 42 - 21 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 3 7 33 - 26 24
9.
Лион
 1:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 1:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 1:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 18 22
9.
Лилль
 2:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
10.
Нант
 1:2 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
11.
Ренн
 0:1 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12.
Мец
 1:0 Заявка 17 6 2 9 18 - 29 20
13.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 1:3 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 3:1 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Микаутадзе Жорж выиграл воздушное противоборство у Дукуре Исмаэль.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 72'
    Себас Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 72'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 71'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 70'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Страсбург 67.5% (77)
    X 26.3% (30)
    Мец 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Мец
    3.60
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    3.87
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Мец

    Исход игры
    Страсбург
    67.5% (77)
    Ничья
    26.3% (30)
    Мец
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    41.2% (47)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    1:0 Страсбург
    20.2% (23)
    2:0 Страсбург
    3.5% (4)
    1:2 Мец
    3.5% (4)
    0:1 Мец
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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