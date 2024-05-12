Тур: 33. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
11' Желтая карточкаСане Садибу
0:1
54' ГолМикаутадзе Жорж
84' Желтая карточкаКанде Фали
1:1
89' ГолЭмега Эмануэль
2:1
90' ГолСантос Андрей
90' Желтая карточкаСантос Андрей
91' Желтая карточкаБеллаароуч Алаа
90'+11
Ход матча
11'
54'
0:1
84'
89'
1:1
90'
2:1
90'
90'
91'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
654 Количество передач 247
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
33
Абубакар
Али
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
38
Сане
Садибу
18
Камара
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Абубакар АлиПолузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
11 Сахи ДионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Себас ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Мец
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.8
Среднее время на гол
70
50
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.41
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
63
61
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.24
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.12
|Баква Дилан
|3
|0.09
|Сахи Дион
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.06
|Гильберт Фредерик
|2
|0.06
|Абакар Силла
|2
|0.06
|Себас Жереми
|2
|0.06
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Сантос Андрей
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|13 (3)
|0.39
|Юдоль Матьё
|3
|0.09
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.09
|Сабали Шейх
|3
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Диалло Папе
|2
|0.06
|Траоре Исмаэль
|2
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|7
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Абакар Силла
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Беллаароуч Алаа
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|4
|1
|Сабали Шейх
|5
|0
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Канде Фали
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Жан-Жак Данле
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|0
|1
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Садибу
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Мец
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
10
Страсбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Мец
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
12
10
Страсбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Мец
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
21
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
21
18
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
5%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
6
29%
5
28%
61-75
7
33%
3
17%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
8
33%
7
23%
31-45
8
33%
7
23%
46-60
2
8%
1
3%
61-75
2
8%
10
32%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
8
53%
3
18%
76-90
Пропущено
25
25
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
16%
8
32%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
3
12%
5
20%
76-90
Забито
36
35
9 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
3
8%
7
20%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
7
19%
8
23%
61-75
15
42%
6
17%
76-90
Пропущено
49
56
27 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
6
12%
12
21%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
14
29%
10
18%
31-45
12
24%
10
18%
46-60
5
10%
3
5%
61-75
5
10%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1
Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1
Результаты матчей
Страсбург
Мец
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
89
610
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
313
314
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2310
1122
924
231
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 32
|70
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|43 - 35
|50
|8.
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|52 - 44
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|42 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|39
|14.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|17.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Мец
Исход игры
Страсбург
67.5% (77)
Ничья
26.3% (30)
Мец
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.32% (53)
Меньше
52.68% (59)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
41.2% (47)
1:1 Ничья
23.7% (27)
1:0 Страсбург
20.2% (23)
2:0 Страсбург
3.5% (4)
1:2 Мец
3.5% (4)
0:1 Мец
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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