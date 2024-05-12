  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Страсбург
2:1
Конец матча
Мец
0'
11' Желтая карточка
Сане Садибу
0:1
54' Гол
Микаутадзе Жорж
84' Желтая карточка
Канде Фали
1:1
89' Гол
Эмега Эмануэль
2:1
90' Гол
Сантос Андрей
90' Желтая карточка
Сантос Андрей
91' Желтая карточка
Беллаароуч Алаа
90'+11

Ход матча

11'
 
Сане Садибу
54'
0:1
Микаутадзе Жорж
(Диалло Папе)
60'
Себас Жереми
Абубакар Али
 
60'
Гамейро Кевин
Сахи Дион
 
67'
 
Ло Абабакар
Камара Ламин
79'
Сиссоко Ибраима
Баква Дилан
 
84'
 
Канде Фали
89'
Эмега Эмануэль
(Гамейро Кевин)
1:1
90'
Сантос Андрей
2:1
90'
Сантос Андрей
 
90'
 
Сане Ибу
Ван Ден Керкхоф Кевин
90'
 
Сабали Шейх
Диалло Папе
90'
 
Куао Коффи
Канде Фали
90'
Нзингула Рабби
Эмега Эмануэль
 
91'
Беллаароуч Алаа
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 654 Количество передач 247
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Страсбург 67.5% (77)
X 26.3% (30)
Мец 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
8
Сантос
Андрей
33
Абубакар
Али
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
11
Сахи
Дион
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
5
Канде
Фали
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
Страсбург
3-4-3
Мец
4-5-1

История личных встреч

Страсбург
Мец

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
2:2
ТМК
2:3
ТМС
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
3:2
Л1
2:3
К
0:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.8

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.41
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

63
61

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.24
Гамейро Кевин 4 (2) 0.12
Баква Дилан 3 0.09
Сахи Дион 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Диарра Хабиб 2 (1) 0.06
Гильберт Фредерик 2 0.06
Абакар Силла 2 0.06
Себас Жереми 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Сантос Андрей 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.39
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 7 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Абакар Силла 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Сантос Андрей 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Беллаароуч Алаа 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Сабали Шейх 5 0
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Канде Фали 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Мец
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
10
Страсбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Мец
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

12
10
Страсбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Мец
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
21

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

21
18
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
5%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
6
29%
5
28%
61-75
7
33%
3
17%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
8
33%
7
23%
31-45
8
33%
7
23%
46-60
2
8%
1
3%
61-75
2
8%
10
32%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
8
53%
3
18%
76-90

Пропущено

25
25
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
16%
8
32%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
3
12%
5
20%
76-90

Забито

36
35
9 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
3
8%
7
20%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
3
8%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
7
19%
8
23%
61-75
15
42%
6
17%
76-90

Пропущено

49
56
27 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
6
12%
12
21%
1-15
7
14%
6
11%
16-30
14
29%
10
18%
31-45
12
24%
10
18%
46-60
5
10%
3
5%
61-75
5
10%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1
Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1
Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Мец

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
6
10
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
3
14
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
23
10
11
22
1.5
9
24
2
31
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 20 10 2 77 - 32 70
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
10.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
11.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 100'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Дукуре Исмаэль из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Мец пытается что-то создать.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 99'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Н'Дорам Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Судье надоело, что Беллаароуч Алаа тянет время и он наказал его горчичником
  • 98'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Страсбург 67.5% (77)
    X 26.3% (30)
    Мец 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 2:1 Мец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Мец

    Исход игры
    Страсбург
    67.5% (77)
    Ничья
    26.3% (30)
    Мец
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    41.2% (47)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    1:0 Страсбург
    20.2% (23)
    2:0 Страсбург
    3.5% (4)
    1:2 Мец
    3.5% (4)
    0:1 Мец
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный