Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Тактическая замена. Ван Ден Керкхоф Кевин уходит с поля и его заменяет Ibou Sane

94' Тактическая замена. Диалло Папе уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

93' Сантос Андрей снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Г О О О О Л - Эмега Эмануэль забивает с правой ноги!

88' Гамейро Кевин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Страсбург

85' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Канде Фали получил желтую карточку от судьи

83' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Ван Ден Керкхоф Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Хорошую попытку сделал Диалло Папе . Удар в створ, но вратарь начеку

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Микаутадзе Жорж нанес удар в каркас ворот!

75' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Мец

72' Себас Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Страсбург

69' Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Страсбург

67' Диалло Папе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Гильберт Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Г О О О О Л - Микаутадзе Жорж из команды Мец левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

53' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.