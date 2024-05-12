  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Клермон
0:1
Второй тайм: 73'
Лион
0'
0:1
53' Гол
Мангаля Орель
59' Undefined phrase: football_event_
Какере Максанс
62' Желтая карточка
Орбан Гифт

Ход матча

53'
0:1
Мангаля Орель
(Шерки Райан)
59'
 
Какере Максанс
62'
 
Орбан Гифт
67'
 
Нуама Эрнест
Орбан Гифт
73'
Кейта Хабиб
Гастьен Йоан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 256 Количество передач 255
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 116
Клермон 3.4% (4)
X 7.8% (9)
Лион 88.8% (103)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
97
Жаке
Джереми
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
26
Виржинюс
Алан
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
18
Шерки
Райан
9
Орбан
Гифт
11
Фофана
Малик
Клермон
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Лион

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 9 (5) 0.27
Николсон Шамар 3 0.09
Аллевина Джим 2 0.06
Конате Шейк 2 0.06
Киэ Грежон 2 (1) 0.06
Рашани Эльбасан 2 0.06
Маньен Йоанн 2 0.06
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Виржинюс Алан 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0
Жаке Джереми 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (1) 0.52
О'Брайан Джек 4 0.12
Бенрахма Саид 3 0.09
Нуама Эрнест 3 0.09
Тальяфико Николас 3 0.09
Фофана Малик 3 0.09
Бальде Мама 2 0.06
Толиссо Корентен 2 (1) 0.06
Мангаля Орель 2 0.06
Шерки Райан 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Бученна Мухамед-Амин 1 0
Мбайя Иван 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Нуама Эрнест 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Бенрахма Саид 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Орбан Гифт 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Клермон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
6
Клермон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

9
18
Клермон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Лион
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

24
27

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
2
14%
10
42%
76-90

Пропущено

26
25
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
6
23%
5
20%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
7
27%
2
8%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
8
36%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

27
29
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
6
22%
3
10%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
7
26%
8
28%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
4
15%
4
14%
76-90

Забито

27
46
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 8
5
19%
2
4%
1-15
1
4%
8
17%
16-30
8
30%
30%
5
11%
31-45
6
22%
5
11%
46-60
3
11%
10
22%
61-75
4
15%
16
35%
76-90

Пропущено

53
54
26 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
8
15%
5
9%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
11
21%
12
22%
31-45
10
19%
11
20%
46-60
6
11%
8
15%
61-75
11
21%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Клермон 4:1 Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3

Результаты матчей

Клермон
Лион

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
25
7
6
26
1.5
12
20
1
31
2.5
7
25
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 32 20 10 2 77 - 31 70
2.
Монако
 2:0 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 2:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 1:0 Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
7.
Лион
 1:0 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
8.
Марсель
 3:1 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 0:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 44 45
10.
Тулуза
 2:1 Заявка 33 11 10 12 41 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 33 9 9 15 35 - 48 36
14.
Нант
 1:2 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Мец
 1:0 Заявка 33 9 5 19 35 - 54 32
16.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
17.
Лорьян
 1:3 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 3:1 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 9 6 2 42 - 21 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 3 7 33 - 26 24
9.
Лион
 1:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 1:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 1:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 18 22
9.
Лилль
 2:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
10.
Нант
 1:2 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
11.
Ренн
 0:1 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12.
Мец
 1:0 Заявка 17 6 2 9 18 - 29 20
13.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 1:3 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 3:1 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • 71'
    Лион контролирует мяч.
  • 71'
    Контроль мяча: Клермон: 51%, Лион: 49%.
  • 70'
    Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Виржинюс Алан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 70'
    Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 70'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 69'
    Клермон контролирует мяч.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Лион
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    Прогнозы 116
    Клермон 3.4% (4)
    X 7.8% (9)
    Лион 88.8% (103)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лион
    5.70
    Реклама, pari.ru
    5.70
    Реклама, betboom.ru
    2.03
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Лион

    Исход игры
    Клермон
    3.4% (4)
    Ничья
    7.8% (9)
    Лион
    88.8% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.54% (79)
    Меньше
    29.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    50% (58)
    0:1 Лион
    12.9% (15)
    0:2 Лион
    8.6% (10)
    1:3 Лион
    8.6% (10)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    2:1 Клермон
    2.6% (3)
    2:3 Лион
    1.7% (2)
    0:3 Лион
    1.7% (2)
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