Тур: 33. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
0:1
53' ГолМангаля Орель
59' Undefined phrase: football_event_Какере Максанс
62' Желтая карточкаОрбан Гифт
Ход матча
53'
0:1
59'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
256 Количество передач 255
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
97
Жаке
Джереми
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
97 Жаке ДжеремиЗащитник
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
28 Мбайя ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Клермон
Лион
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|9 (5)
|0.27
|Николсон Шамар
|3
|0.09
|Аллевина Джим
|2
|0.06
|Конате Шейк
|2
|0.06
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.06
|Рашани Эльбасан
|2
|0.06
|Маньен Йоанн
|2
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
|Жаке Джереми
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|17 (1)
|0.52
|О'Брайан Джек
|4
|0.12
|Бенрахма Саид
|3
|0.09
|Нуама Эрнест
|3
|0.09
|Тальяфико Николас
|3
|0.09
|Фофана Малик
|3
|0.09
|Бальде Мама
|2
|0.06
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.06
|Мангаля Орель
|2
|0.06
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Бученна Мухамед-Амин
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Нуама Эрнест
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Бенрахма Саид
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
6
Клермон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
9
18
Клермон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Лион
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
27
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
2
14%
10
42%
76-90
Пропущено
26
25
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
2
8%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
6
23%
5
20%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
7
27%
2
8%
76-90
Забито
13
22
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
8
36%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
27
29
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
6
22%
3
10%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
7
26%
8
28%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
4
15%
4
14%
76-90
Забито
27
46
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 8
5
19%
2
4%
1-15
1
4%
8
17%
16-30
8
30%
30%
5
11%
31-45
6
22%
5
11%
46-60
3
11%
10
22%
61-75
4
15%
16
35%
76-90
Пропущено
53
54
26 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
8
15%
5
9%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
11
21%
12
22%
31-45
10
19%
11
20%
46-60
6
11%
8
15%
61-75
11
21%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Клермон 4:1 Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3
Результаты матчей
Клермон
Лион
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
313
511
115
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
257
626
1220
131
725
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 31
|70
|2.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|2:1 Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|8.
|3:1 Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|0:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 44
|45
|10.
|2:1 Заявка
|33
|11
|10
|12
|41 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|0:2 Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|0:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|35 - 48
|36
|14.
|1:2 Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|1:0 Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 54
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|17.
|1:3 Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|3:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 26
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|1:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|9.
|2:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|1:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|3:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Лион
Исход игры
Клермон
3.4% (4)
Ничья
7.8% (9)
Лион
88.8% (103)
Тотал 2.5
Больше
70.54% (79)
Меньше
29.46% (33)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (58)
0:1 Лион
12.9% (15)
0:2 Лион
8.6% (10)
1:3 Лион
8.6% (10)
1:1 Ничья
6% (7)
2:1 Клермон
2.6% (3)
2:3 Лион
1.7% (2)
0:3 Лион
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!