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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Клермон
0:1
Конец матча
Лион
0'
0:1
53' Гол
Мангаля Орель
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Какере Максанс
62' Желтая карточка
Орбан Гифт
89' Желтая карточка
Мата Клинтон
90' Желтая карточка
Чам Мухаммед
90'+6

Ход матча

53'
0:1
Мангаля Орель
(Шерки Райан)
59'
 
Какере Максанс
62'
 
Орбан Гифт
67'
 
Нуама Эрнест
Орбан Гифт
73'
Кейта Хабиб
Гастьен Йоан
 
73'
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
 
75'
 
Ляказетт Александр
Шерки Райан
76'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Милагрес Энрике
80'
 
Диавара Мамаду
Матич Неманья
84'
Факили Ильхан
Виржинюс Алан
 
84'
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
 
89'
 
Мата Клинтон
90'
Чам Мухаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 256 Количество передач 255
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Клермон 3.4% (4)
X 7.8% (9)
Лион 88.8% (103)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
97
Жаке
Джереми
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
26
Виржинюс
Алан
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
21
Милагрес
Энрике
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
18
Шерки
Райан
9
Орбан
Гифт
11
Фофана
Малик
Клермон
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Лион

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 9 (5) 0.27
Николсон Шамар 3 0.09
Аллевина Джим 2 0.06
Конате Шейк 2 0.06
Киэ Грежон 2 (1) 0.06
Рашани Эльбасан 2 0.06
Маньен Йоанн 2 0.06
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Виржинюс Алан 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0
Жаке Джереми 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (1) 0.52
О'Брайан Джек 4 0.12
Бенрахма Саид 3 0.09
Нуама Эрнест 3 0.09
Тальяфико Николас 3 0.09
Фофана Малик 3 0.09
Бальде Мама 2 0.06
Толиссо Корентен 2 (1) 0.06
Мангаля Орель 2 0.06
Шерки Райан 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Чам Мухаммед 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Бученна Мухамед-Амин 1 0
Мбайя Иван 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
Мата Клинтон 6 0
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Нуама Эрнест 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Бенрахма Саид 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Орбан Гифт 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Клермон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
6
Клермон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лион
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

9
18
Клермон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Лион
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

24
27

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

14
25
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
21%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
2
14%
10
40%
76-90

Пропущено

27
25
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
7
28%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
7
26%
5
20%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
7
26%
2
8%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
8
36%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

27
29
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
6
22%
3
10%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
7
26%
8
28%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
4
15%
4
14%
76-90

Забито

27
47
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 12
15 Не забивали 8
5
19%
2
4%
1-15
1
4%
8
17%
16-30
8
30%
30%
5
11%
31-45
6
22%
6
13%
46-60
3
11%
10
21%
61-75
4
15%
16
34%
76-90

Пропущено

54
54
26 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 23
8
15%
5
9%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
11
20%
12
22%
31-45
11
20%
11
20%
46-60
6
11%
8
15%
61-75
11
20%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Клермон 4:1 Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3
Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3

Результаты матчей

Клермон
Лион

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
3
3
14
1.5
5
11
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
26
7
6
27
1.5
12
21
1
32
2.5
7
26
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 20 10 2 77 - 32 70
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
10.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
11.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Клермон 3.4% (4)
    X 7.8% (9)
    Лион 88.8% (103)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Лион

    Исход игры
    Клермон
    3.4% (4)
    Ничья
    7.8% (9)
    Лион
    88.8% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.54% (79)
    Меньше
    29.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    50% (58)
    0:1 Лион
    12.9% (15)
    0:2 Лион
    8.6% (10)
    1:3 Лион
    8.6% (10)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    2:1 Клермон
    2.6% (3)
    2:3 Лион
    1.7% (2)
    0:3 Лион
    1.7% (2)
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