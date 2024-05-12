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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
ПСЖ
 
Позже
Тулуза

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
ПСЖ 95% (115)
X 3.3% (4)
Тулуза 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Тулуза
5.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Тенас
Арнау
26
Мукиэле
Норди
37
Шкриньяр
Милан
15
Данилу
Перейра
42
Заге
Йорам
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
19
Кан-Ин
Ли
11
Асенсио
Марко
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
25
Кебен
Кевин
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
ПСЖ
4-3-3
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

ПСЖ
Тулуза

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

32 матча

71.9%
12.5%
15.6%
23 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40.6%
46.9%
12.5%
13 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
К
2:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
0:4
К
3:1
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

2.28
1.64

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.61

Среднее время на гол

96
147

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 26 (6) 0.84
Рамуш Гонсалу 11 (1) 0.35
Витинья II 7 0.23
Коло-Муани Рандаль 6 0.19
Хакими Ашраф 4 0.13
Асенсио Марко 4 0.13
Дембеле Усман 3 0.1
Баркола Бредли 3 0.1
Кан-Ин Ли 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Фабиан Руис 1 0.03
Солер Карлос 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Маюлу Сенни 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 13 (1) 0.41
Сьерро Венсан 6 (4) 0.19
Магри Франк 4 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.09
Гбоо Янн 2 0.06
Николайсен Расмус 2 0.06
Мависса Кристиан 2 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.03
Хелаберт Сесар 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Сиссоко Ибрагим I 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Мбаппе Килиан 4 0
Заир-Эмери Уоррен 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 8 0
Доннум Арон 8 0
Николайсен Расмус 5 1
Спирингс Стейн 6 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Диарра Мусса 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Абухляль Закария 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

10
3
ПСЖ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

35
15
ПСЖ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Тулуза
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

45
18

Голы по времени матча

Забито

38
18
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
5
13%
3
17%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
9
24%
5
28%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
3
8%
4
22%
61-75
12
32%
3
17%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
2
9%
5
25%
76-90

Забито

35
21
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
9%
3
14%
1-15
8
23%
0
0%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
8
23%
6
29%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
8
23%
4
19%
76-90

Пропущено

10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
2
20%
6
27%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
2
20%
8
36%
76-90

Забито

73
39
34 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
8
11%
6
15%
1-15
12
16%
2
5%
16-30
14
19%
9
23%
31-45
13
18%
7
18%
46-60
6
8%
8
21%
61-75
20
27%
7
18%
76-90

Пропущено

32
42
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
3
9%
4
10%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
7
22%
7
17%
31-45
5
16%
8
19%
46-60
7
22%
3
7%
61-75
4
13%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2
Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Тулуза

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
8 раз 25%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
3
9 раз 29%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
13
3
1.5
6
10
9
7
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
11
4
1.5
6
10
6
9
2.5
2
14
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
23
9
24
7
1.5
12
20
15
16
2.5
4
28
6
25
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 33-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" принимает "Тулузу". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Батта Флоран

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 30.3% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза

Исход игры
ПСЖ
95.1% (116)
Ничья
3.3% (4)
Тулуза
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
30.3% (37)
2:1 ПСЖ
29.5% (36)
3:1 ПСЖ
18% (22)
3:0 ПСЖ
7.4% (9)
1:0 ПСЖ
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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