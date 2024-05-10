Тур: 33. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Батта Флоран
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
ПСЖ
Тулуза
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
32 матча
71.9%
12.5%
15.6%
23 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40.6%
46.9%
12.5%
13 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
2.28
1.64
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.61
Среднее время на гол
96
147
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|26 (6)
|0.84
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|0.35
|Витинья II
|7
|0.23
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.19
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|Дембеле Усман
|3
|0.1
|Баркола Бредли
|3
|0.1
|Кан-Ин Ли
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Эрнандес Люка
|1
|0.03
|Бералдо Лукас
|1
|0.03
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Маюлу Сенни
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|13 (1)
|0.41
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.19
|Магри Франк
|4
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.09
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Николайсен Расмус
|2
|0.06
|Мависса Кристиан
|2
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|8
|0
|Доннум Арон
|8
|0
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Спирингс Стейн
|6
|0
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Диарра Мусса
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
10
3
ПСЖ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
35
15
ПСЖ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Тулуза
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
45
18
Голы по времени матча
Забито
38
18
18 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 22
5
13%
3
17%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
9
24%
5
28%
31-45
5
13%
1
6%
46-60
3
8%
4
22%
61-75
12
32%
3
17%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
5
23%
1
5%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
2
9%
5
25%
76-90
Забито
35
21
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
9%
3
14%
1-15
8
23%
0
0%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
8
23%
6
29%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
8
23%
4
19%
76-90
Пропущено
10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
2
20%
6
27%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
2
20%
8
36%
76-90
Забито
73
39
34 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
8
11%
6
15%
1-15
12
16%
2
5%
16-30
14
19%
9
23%
31-45
13
18%
7
18%
46-60
6
8%
8
21%
61-75
20
27%
7
18%
76-90
Пропущено
32
42
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
3
9%
4
10%
1-15
6
19%
7
17%
16-30
7
22%
7
17%
31-45
5
16%
8
19%
46-60
7
22%
3
7%
61-75
4
13%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Тулуза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2
Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0
Результаты матчей
ПСЖ
Тулуза
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
8 раз 25%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
3
9 раз 29%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
133
610
97
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
114
610
69
214
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
239
247
1220
1516
428
625
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|49 - 33
|57
|4.
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|48 - 31
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|46 - 54
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|23 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
Исход игры
ПСЖ
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
42.86% (18)
Нет
57.14% (24)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.2% (19)
2:1 ПСЖ
23.3% (10)
3:1 ПСЖ
11.6% (5)
3:0 ПСЖ
9.3% (4)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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