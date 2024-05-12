Тур: 33. Стадион: Велодром. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
17' Желтая карточкаЛапорт Жульен
1:0
36' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
2:0
41' ГолЖиго Самуэль
2:1
43' ГолМенди Бенжамен
49' Желтая карточкаОбамеянг Пьер-Эмерик
51' Undefined phrase: football_event_Кацерис Панос
51' Желтая карточкаКацерис Панос
3:1
54' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
61' Желтая карточкаАбергель Лоран
Ход матча
17'
36'
41'
2:0
43'
2:1
51'
51'
54'
61'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
274 Количество передач 152
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
38
Мвого
Ивон
27
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Понсо ЖульенНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Лорьян
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
27 матчей
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.85
1.86
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.86
1.38
Среднее время на гол
105
65
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.33
1.63
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
55
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (4)
|0.47
|Сарр Исмаила
|3
|0.09
|Ндиайе Ильман
|3
|0.09
|Клосс Жонатан
|3
|0.09
|Оливейра Витор
|3
|0.09
|Мумбанья Фарис
|3
|0.09
|Жиго Самуэль
|3
|0.09
|Мбемба Шансель
|2
|0.06
|Мурильо Микаэль
|2
|0.06
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|7
|0.21
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.15
|Февр Ромен
|5
|0.15
|Понсо Жульен
|3
|0.09
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2
|0.06
|Тосин Айегун
|2
|0.06
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Арит Амин
|5
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|5
|0
|Абергель Лоран
|4
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Бамба Мохаммед
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Аджей Натаниэль
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кари Айман
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Лорьян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
9
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Лорьян
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
17
22
Упущенные победы
16
13
Марсель
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Лорьян
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
23
25
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
4
15%
2
13%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
3
12%
5
31%
76-90
Пропущено
14
33
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
4
29%
1
3%
1-15
1
7%
7
21%
16-30
1
7%
4
12%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
2
14%
3
9%
61-75
4
29%
10
30%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
5
28%
4
20%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
22%
4
20%
76-90
Пропущено
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
15%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
8
30%
30%
7
23%
76-90
Забито
44
36
26 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 14
9
20%
6
17%
1-15
9
20%
5
14%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
6
14%
7
19%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
7
16%
9
25%
76-90
Пропущено
41
64
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 29
8
20%
7
11%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
6
15%
6
9%
31-45
7
17%
14
22%
46-60
5
12%
8
13%
61-75
12
29%
29%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2
Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Марсель
Лорьян
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
0
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
2
8 раз 25%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
115
79
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
79
510
610
213
313
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1814
1615
1319
526
527
328
131
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 31
|70
|2.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|2:1 Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|8.
|3:1 Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|0:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 44
|45
|10.
|2:1 Заявка
|33
|11
|10
|12
|41 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|0:2 Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|0:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|35 - 48
|36
|14.
|1:2 Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|1:0 Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 54
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|17.
|1:3 Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|3:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 26
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|1:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|9.
|2:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|1:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|3:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
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|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
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|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Лорьян
Исход игры
Марсель
93.8% (106)
Ничья
3.5% (4)
Лорьян
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.5% (48)
2:0 Марсель
31% (35)
1:0 Марсель
12.4% (14)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Марсель
3.5% (4)
1:2 Лорьян
2.7% (3)
3:0 Марсель
1.8% (2)
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