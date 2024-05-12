  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Марсель
3:1
Второй тайм: 71'
Лорьян
0'
17' Желтая карточка
Лапорт Жульен
1:0
36' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:0
41' Гол
Жиго Самуэль
2:1
43' Гол
Менди Бенжамен
49' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
51' Undefined phrase: football_event_
Кацерис Панос
51' Желтая карточка
Кацерис Панос
3:1
54' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
61' Желтая карточка
Абергель Лоран

Ход матча

17'
 
Лапорт Жульен
36'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Мурильо Микаэль)
1:0
41'
Жиго Самуэль
2:0
43'
2:1
Менди Бенжамен
(Бамба Мохаммед)
49'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
51'
 
Кацерис Панос
51'
 
Кацерис Панос
54'
Обамеянг Пьер-Эмерик
3:1
61'
 
Абергель Лоран
62'
 
Менди Формоз III
Аджей Натаниэль
62'
 
Бамба Дьенг
Тосин Айегун
62'
 
Буанани Бадредин
Бакайоко Тьемуэ
63'
Ндиайе Ильман
Мумбанья Фарис
 
63'
Арит Амин
Сарр Исмаила
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 274 Количество передач 152
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 113
Марсель 93.8% (106)
X 3.5% (4)
Лорьян 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лорьян
4.80
Реклама, zenit.win
6.95
Реклама, betboom.ru
98.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
6
Гарсия
Улиссес
62
Мурильо
Микаэль
44
Луис
Энрике
I
27
Верету
Жордан
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
5
Менди
Бенжамен
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
7
Кацерис
Панос
6
Луза
Имран
9
Бамба
Мохаммед
27
Тосин
Айегун
Марсель
3-4-2-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Лорьян

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.86
1.38

Среднее время на гол

105
65

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (4) 0.47
Сарр Исмаила 3 0.09
Ндиайе Ильман 3 0.09
Клосс Жонатан 3 0.09
Оливейра Витор 3 0.09
Мумбанья Фарис 3 0.09
Жиго Самуэль 3 0.09
Мбемба Шансель 2 0.06
Мурильо Микаэль 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 7 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.15
Февр Ромен 5 0.15
Понсо Жульен 3 0.09
Менди Бенжамен 2 0.06
Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
Бамба Дьенг 2 0.06
Тосин Айегун 2 0.06
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Балерди Леонардо 5 1
Лоди Ренан 6 0
Арит Амин 5 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Гуйе Папе 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Бакайоко Тьемуэ 5 0
Абергель Лоран 4 0
Понсо Жульен 4 0
Кацерис Панос 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Аджей Натаниэль 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Марсель
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Лорьян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
9
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Лорьян
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

16
13
Марсель
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Лорьян
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

23
25

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
4
15%
2
13%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
3
12%
5
31%
76-90

Пропущено

14
33
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
4
29%
1
3%
1-15
1
7%
7
21%
16-30
1
7%
4
12%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
2
14%
3
9%
61-75
4
29%
10
30%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
5
28%
4
20%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
15%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
8
30%
30%
7
23%
76-90

Забито

44
36
26 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 14
9
20%
6
17%
1-15
9
20%
5
14%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
6
14%
7
19%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
7
16%
9
25%
76-90

Пропущено

41
64
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 29
8
20%
7
11%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
6
15%
6
9%
31-45
7
17%
14
22%
46-60
5
12%
8
13%
61-75
12
29%
29%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2
Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Марсель
Лорьян

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 56%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
0
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
2
8 раз 25%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
9
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
14
16
15
1.5
13
19
5
26
2.5
5
27
3
28
3.5
1
31
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 32 20 10 2 77 - 31 70
2.
Монако
 2:0 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 2:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 1:0 Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
7.
Лион
 1:0 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
8.
Марсель
 3:1 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 0:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 44 45
10.
Тулуза
 2:1 Заявка 33 11 10 12 41 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 33 9 9 15 35 - 48 36
14.
Нант
 1:2 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Мец
 1:0 Заявка 33 9 5 19 35 - 54 32
16.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
17.
Лорьян
 1:3 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 3:1 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 9 6 2 42 - 21 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 3 7 33 - 26 24
9.
Лион
 1:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 1:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 1:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 18 22
9.
Лилль
 2:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
10.
Нант
 1:2 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
11.
Ренн
 0:1 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12.
Мец
 1:0 Заявка 17 6 2 9 18 - 29 20
13.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 1:3 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 3:1 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Марсель.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.44. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Марсель 93.8% (106)
    X 3.5% (4)
    Лорьян 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лорьян
    4.80
    Реклама, zenit.win
    6.95
    Реклама, betboom.ru
    98.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 3:1 Лорьян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 3:1 Лорьян

    Исход игры
    Марсель
    93.8% (106)
    Ничья
    3.5% (4)
    Лорьян
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    42.5% (48)
    2:0 Марсель
    31% (35)
    1:0 Марсель
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Марсель
    3.5% (4)
    1:2 Лорьян
    2.7% (3)
    3:0 Марсель
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Лорьян
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный