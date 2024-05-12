Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Луис Энрике I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Г О О О О Л - Менди Бенжамен забивает с левой ноги!

43' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Г О О О О О Л - Жиго Самуэль из команды Марсель легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

41' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Мбемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Мурильо Микаэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Луис Энрике I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

30' Удар от ворот произведет Марсель

30' Кацерис Панос не смог попасть в створ ударом издали

29' Луза Имран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Марсель

27' Менди Бенжамен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Фарис Мумбанья наказан за толчок Мвого Ивон

26' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Лорьян

23' Хорошую попытку сделал Луза Имран . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Луза Имран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Марсель

19' Удар от ворот произведет Лорьян

18' Обамеянг Пьер-Эмерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи

17' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Удар от ворот произведет Лорьян

16' Гарсия Улиссес не смог попасть в створ ударом издали

15' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Бамба Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Лорьян

13' Фарис Мумбанья из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

13' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Лорьян

11' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' Шанс! Фарис Мумбанья из команды Марсель пробил головой, но мимо

7' Гуйе Папе из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

1' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля