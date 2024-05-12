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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Марсель
3:1
Конец матча
Лорьян
0'
17' Желтая карточка
Лапорт Жульен
1:0
36' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:0
41' Гол
Жиго Самуэль
2:1
43' Гол
Менди Бенжамен
49' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
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Кацерис Панос
51' Желтая карточка
Кацерис Панос
3:1
54' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
61' Желтая карточка
Бамба Мохаммед
73' Желтая карточка
Гуйе Папе
90' Желтая карточка
Абергель Лоран
90' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+8

Ход матча

17'
 
Лапорт Жульен
36'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Мурильо Микаэль)
1:0
41'
Жиго Самуэль
2:0
43'
2:1
Менди Бенжамен
(Бамба Мохаммед)
49'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
51'
 
Кацерис Панос
51'
 
Кацерис Панос
54'
Обамеянг Пьер-Эмерик
3:1
61'
 
Бамба Мохаммед
62'
 
Менди Формоз III
Аджей Натаниэль
62'
 
Бамба Дьенг
Тосин Айегун
62'
 
Буанани Бадредин
Бакайоко Тьемуэ
63'
Ндиайе Ильман
Мумбанья Фарис
 
63'
Арит Амин
Сарр Исмаила
 
71'
Меите Бамо
Жиго Самуэль
 
73'
Гуйе Папе
 
75'
 
Понсо Жульен
Луза Имран
78'
Онана Жан
Верету Жордан
 
78'
Кондогбия Жоффрей
Гуйе Папе
 
80'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед
90'
 
Абергель Лоран
90'
Мурильо Микаэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 481 Количество передач 346
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Марсель 93.8% (106)
X 3.5% (4)
Лорьян 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
6
Гарсия
Улиссес
62
Мурильо
Микаэль
44
Луис
Энрике
I
27
Верету
Жордан
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
5
Менди
Бенжамен
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
7
Кацерис
Панос
6
Луза
Имран
9
Бамба
Мохаммед
27
Тосин
Айегун
Марсель
3-4-2-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Лорьян

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

27 матчей

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.86
1.38

Среднее время на гол

105
65

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.63

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (4) 0.47
Сарр Исмаила 3 0.09
Ндиайе Ильман 3 0.09
Клосс Жонатан 3 0.09
Оливейра Витор 3 0.09
Мумбанья Фарис 3 0.09
Жиго Самуэль 3 0.09
Мбемба Шансель 2 0.06
Мурильо Микаэль 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 7 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.15
Февр Ромен 5 0.15
Понсо Жульен 3 0.09
Менди Бенжамен 2 0.06
Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
Бамба Дьенг 2 0.06
Тосин Айегун 2 0.06
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Балерди Леонардо 5 1
Лоди Ренан 6 0
Арит Амин 5 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Мурильо Микаэль 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Гуйе Папе 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Бакайоко Тьемуэ 5 0
Абергель Лоран 4 0
Понсо Жульен 4 0
Кацерис Панос 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Бамба Мохаммед 3 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Аджей Натаниэль 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Лорьян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
10
Марсель
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Лорьян
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

16
13
Марсель
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
28% (9)
16% (5)
Лорьян
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

24
25

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

29
17
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
4
14%
2
12%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
7
24%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
3
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
36
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
4
27%
1
3%
1-15
1
7%
7
19%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
2
13%
9
25%
46-60
2
13%
3
8%
61-75
4
27%
10
28%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
24 Не забивали 22
5
28%
4
20%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
15%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
8
30%
30%
7
23%
76-90

Забито

47
37
28 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
10 Не забивали 14
9
19%
6
16%
1-15
9
19%
5
14%
16-30
10
21%
5
14%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
7
15%
9
24%
76-90

Пропущено

42
67
18 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 30
8
19%
7
10%
1-15
3
7%
12
18%
16-30
7
17%
8
12%
31-45
7
17%
15
22%
46-60
5
12%
8
12%
61-75
12
29%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2
Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0
Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Марсель
Лорьян

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 42%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
12
5
1.5
7
9
4
13
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
9
5
10
1.5
6
11
2
13
2.5
3
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
19
14
17
15
1.5
13
20
6
26
2.5
5
28
3
29
3.5
1
32
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 20 10 2 77 - 32 70
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
10.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
11.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Марсель: 58%, Лорьян: 42%.
  • 97'
    Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 97'
    Менди Бенжамен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Онана Жан из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Буанани Бадредин ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Марсель 93.8% (106)
    X 3.5% (4)
    Лорьян 2.7% (3)
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