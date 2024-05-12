Тур: 33. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Фраппар Стефани
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
23
Карамо
Янн
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
-
42 Маамма ОтманНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
-
47 Мишель ЛюкаПолузащитник
-
45 Буабр СаймонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Монако
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.58
1.15
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|11 (9)
|0.34
|Адамс Акор
|8
|0.25
|Аль-Тамари Мусса
|7
|0.22
|Норден Арно
|6
|0.19
|Фаяд Халил
|3
|0.09
|Модибо Саньян
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (1)
|0.47
|Минамино Такуми
|10
|0.31
|Балогун Фоларин
|7
|0.22
|Аклиуш Манес
|7
|0.22
|Головин Александр
|6
|0.19
|Закария Денис
|4
|0.13
|Фофана Юссуф
|3
|0.09
|Вандерсон V
|3
|0.09
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Эмболо Брель
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|1
|Куяте Кики
|5
|1
|Хазри Вахби
|5
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Модибо Саньян
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Силла Иссиага
|3
|0
|Норден Арно
|1
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|1
|Адамс Акор
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Тшато Энзо
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|1
|Вандерсон V
|5
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Аклиуш Манес
|5
|0
|Керер Тило
|3
|1
|Минамино Такуми
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Матсима Крислен
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Уаттара Кассум
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Монако
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
13
11
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Монако
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
19
25
Монпелье
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Монако
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
32
36
Голы по времени матча
Забито
21
36
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
4
19%
4
11%
1-15
3
14%
9
25%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
5
24%
7
19%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
4
19%
7
19%
76-90
Пропущено
20
28
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
25%
5
18%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
5
25%
7
25%
76-90
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
6
22%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
1
5%
8
30%
30%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
2
7%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
27%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
2
9%
4
31%
76-90
Забито
43
63
19 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
14%
7
11%
1-15
7
16%
15
24%
16-30
6
14%
9
14%
31-45
6
14%
15
24%
46-60
8
19%
8
13%
61-75
10
23%
9
14%
76-90
Пропущено
42
41
18 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
11
26%
7
17%
1-15
1
2%
5
12%
16-30
6
14%
9
22%
31-45
8
19%
5
12%
46-60
9
21%
4
10%
61-75
7
17%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1
Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2
Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1
Результаты матчей
Монпелье
Монако
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
3
7 раз 22%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
88
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
79
133
214
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
275
1319
2111
428
1022
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|4.
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|48 - 31
|55
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|5
|13
|46 - 54
|47
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|23 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье - Монако
Исход игры
Монпелье
0% (0)
Ничья
15.4% (18)
Монако
84.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
73.87% (82)
Меньше
26.13% (29)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:2 Монако
63.2% (74)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:1 Монако
6.8% (8)
0:2 Монако
4.3% (5)
1:3 Монако
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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