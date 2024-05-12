  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Монпелье
 
Позже
Монако

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Монпелье 0% (0)
X 15.4% (18)
Монако 84.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Монако
4.65
Реклама, zenit.win
4.60
Реклама, fon.bet
1.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Берто
Димитри
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
5
Модибо
Саньян
3
Силла
Иссиага
27
Омерагич
Бечир
22
Фаяд
Халил
70
Кулибали
Танги
12
Ферри
Жордан
23
Карамо
Янн
9
Аль-Тамари
Мусса
1
Маецки
Радослав
20
Уаттара
Кассум
5
Керер
Тило
99
Синго
Вилфред
22
Салису
Мохаммед
7
Бен
Сехир
Элиссе
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
27
Дьятта
Крепен
36
Эмболо
Брель
10
Бен-Йеддер
Виссам
Монпелье
4-2-3-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.58
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 11 (9) 0.34
Адамс Акор 8 0.25
Аль-Тамари Мусса 7 0.22
Норден Арно 6 0.19
Фаяд Халил 3 0.09
Модибо Саньян 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (1) 0.47
Минамино Такуми 10 0.31
Балогун Фоларин 7 0.22
Аклиуш Манес 7 0.22
Головин Александр 6 0.19
Закария Денис 4 0.13
Фофана Юссуф 3 0.09
Вандерсон V 3 0.09
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Эмболо Брель 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 1
Куяте Кики 5 1
Хазри Вахби 5 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Леруа Лео 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Норден Арно 1 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Минкарелли Дэвин Лукас 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Тшато Энзо 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Карамо Янн 1 0
Хефти Сильван 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 1
Вандерсон V 5 1
Магасса Сунгуту 6 0
Аклиуш Манес 5 0
Керер Тило 3 1
Минамино Такуми 4 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Матсима Крислен 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Уаттара Кассум 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Балогун Фоларин 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Монако
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

13
11
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Монако
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

19
25
Монпелье
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Монако
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

32
36

Голы по времени матча

Забито

21
36
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
4
19%
4
11%
1-15
3
14%
9
25%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
5
24%
7
19%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
4
19%
7
19%
76-90

Пропущено

20
28
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
25%
5
18%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Забито

22
27
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
6
22%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
1
5%
8
30%
30%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
6
27%
2
7%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
27%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
2
9%
4
31%
76-90

Забито

43
63
19 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
14%
7
11%
1-15
7
16%
15
24%
16-30
6
14%
9
14%
31-45
6
14%
15
24%
46-60
8
19%
8
13%
61-75
10
23%
9
14%
76-90

Пропущено

42
41
18 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
11
26%
7
17%
1-15
1
2%
5
12%
16-30
6
14%
9
22%
31-45
8
19%
5
12%
46-60
9
21%
4
10%
61-75
7
17%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1
Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2
Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1

Результаты матчей

Монпелье
Монако

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
3
7 раз 22%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
13
3
2
14
2.5
6
10
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
27
5
13
19
1.5
21
11
4
28
2.5
10
22
1
31
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
4.
Лилль
 Заявка 32 15 10 7 48 - 31 55
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Лион
 Заявка 32 14 5 13 46 - 54 47
8.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Лион
 Заявка 16 8 1 7 23 - 26 25
5.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
11.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Монпелье" и "Монако" проведут очный матч в рамках предпоследнего тура чемпионата Франции. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Фраппар Стефани

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Где смотреть матч Монпелье - Монако онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монпелье - Монако

Исход игры
Монпелье
0% (0)
Ничья
15.4% (18)
Монако
84.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
73.87% (82)
Меньше
26.13% (29)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:2 Монако
63.2% (74)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:1 Монако
6.8% (8)
0:2 Монако
4.3% (5)
1:3 Монако
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Монпелье
Монако
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный