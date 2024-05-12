Тур: 33. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
21' Желтая карточкаКоста Давид
35' Желтая карточкаМедина Факундо
43' Желтая карточкаСейду Алиду
0:1
48' ГолФюльжени Анжело
Ход матча
21'
35'
43'
48'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
283 Количество передач 232
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Сейду
Алиду
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
19 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Ланс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
70
101
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|10 (2)
|0.3
|Буриго Бенжамен
|9 (7)
|0.27
|Террье Мартен
|7
|0.21
|Гуйри Амин
|7
|0.21
|Дуэ Дезире
|4
|0.12
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.12
|Салах Ибрагим
|3
|0.09
|Теате Артур
|2
|0.06
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Дуэ Гела
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Йылдырым Бертуг
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|8 (1)
|0.24
|Сотока Флориан
|7 (4)
|0.21
|Саид Уэсли
|7
|0.21
|Коста Давид
|4
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.09
|Мачадо Дейвер
|3
|0.09
|Гилавоги Морган
|2
|0.06
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Менди Нампали
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|6
|0
|Трюффер Адриен
|5
|0
|Сейду Алиду
|3
|1
|Теате Артур
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Террье Мартен
|2
|1
|Ву Кристофер
|2
|1
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Дуэ Гела
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|11
|0
|Гради Жонатан
|9
|1
|Вахи Элю
|9
|1
|Дансо Кевин
|6
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Коста Давид
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ланс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
14
7
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ланс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
17
22
Ренн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Ланс
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
31
29
Голы по времени матча
Забито
34
17
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
6
18%
3
18%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
2
6%
3
18%
31-45
7
21%
4
24%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
18
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
29%
29%
6
33%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
4
17%
4
22%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
30%
6
24%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Забито
54
42
22 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
8
15%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
5
9%
7
17%
31-45
10
19%
9
21%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
14
26%
11
26%
76-90
Пропущено
40
34
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
4
10%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
10
25%
10
29%
29%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
9
23%
3
9%
61-75
8
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1
Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0
Результаты матчей
Ренн
Ланс
Точный счет
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ренн
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
106
79
511
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
412
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
257
1517
1121
923
527
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 31
|70
|2.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|2:1 Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|8.
|3:1 Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|0:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 44
|45
|10.
|2:1 Заявка
|33
|11
|10
|12
|41 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|0:2 Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|0:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|35 - 48
|36
|14.
|1:2 Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|1:0 Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 54
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|17.
|1:3 Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|3:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 26
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|1:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|9.
|2:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|1:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|3:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ланс
Исход игры
Ренн
46.9% (53)
Ничья
43.4% (49)
Ланс
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
2:1 Ренн
30.1% (34)
1:0 Ренн
11.5% (13)
1:2 Ланс
6.2% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Ренн
2.7% (3)
0:1 Ланс
1.8% (2)
0:2 Ланс
1.8% (2)
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