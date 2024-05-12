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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ренн
0:1
Второй тайм: 71'
Ланс
0'
21' Желтая карточка
Коста Давид
35' Желтая карточка
Медина Факундо
43' Желтая карточка
Сейду Алиду
0:1
48' Гол
Фюльжени Анжело

Ход матча

21'
 
Коста Давид
35'
 
Медина Факундо
43'
Сейду Алиду
 
48'
0:1
Фюльжени Анжело
57'
Белосьян Женуэль
Теате Артур
 
66'
Салах Ибрагим
Буриго Бенжамен
 
67'
Йылдырым Бертуг
Гуйри Амин
 
67'
Ридер Фабиан
Сантамария Батист
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 283 Количество передач 232
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Ренн 46.9% (53)
X 43.4% (49)
Ланс 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ланс
9.34
3.76
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Менди
Нампали
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
22
Саид
Уэсли
Ренн
4-4-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Ренн
Ланс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (2) 0.3
Буриго Бенжамен 9 (7) 0.27
Террье Мартен 7 0.21
Гуйри Амин 7 0.21
Дуэ Дезире 4 0.12
Блас Людовик 4 (1) 0.12
Салах Ибрагим 3 0.09
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Матусива Азор 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Йылдырым Бертуг 0 0
Белосьян Женуэль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 8 (1) 0.24
Сотока Флориан 7 (4) 0.21
Саид Уэсли 7 0.21
Коста Давид 4 0.12
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Менди Нампали 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 6 0
Трюффер Адриен 5 0
Сейду Алиду 3 1
Теате Артур 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Ву Кристофер 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Матусива Азор 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Гради Жонатан 9 1
Вахи Элю 9 1
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Коста Давид 3 0
Менди Нампали 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Ренн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Ланс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

14
7
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ланс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
22
Ренн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Ланс
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

31
29

Голы по времени матча

Забито

34
17
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
6
18%
3
18%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
2
6%
3
18%
31-45
7
21%
4
24%
46-60
6
18%
0
0%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
7
29%
29%
6
33%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
4
17%
4
22%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
30%
6
24%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

54
42
22 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
8
15%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
5
9%
7
17%
31-45
10
19%
9
21%
46-60
8
15%
4
10%
61-75
14
26%
11
26%
76-90

Пропущено

40
34
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 18
4
10%
4
12%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
10
25%
10
29%
29%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
9
23%
3
9%
61-75
8
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1
Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0

Результаты матчей

Ренн
Ланс

Точный счет

1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
7
9
5
11
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
25
7
15
17
1.5
11
21
9
23
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 32 20 10 2 77 - 31 70
2.
Монако
 2:0 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 2:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 1:0 Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
7.
Лион
 1:0 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
8.
Марсель
 3:1 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 0:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 44 45
10.
Тулуза
 2:1 Заявка 33 11 10 12 41 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 33 9 9 15 35 - 48 36
14.
Нант
 1:2 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Мец
 1:0 Заявка 33 9 5 19 35 - 54 32
16.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
17.
Лорьян
 1:3 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 3:1 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 9 6 2 42 - 21 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 3 7 33 - 26 24
9.
Лион
 1:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 1:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 1:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 18 22
9.
Лилль
 2:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
10.
Нант
 1:2 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
11.
Ренн
 0:1 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12.
Мец
 1:0 Заявка 17 6 2 9 18 - 29 20
13.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 1:3 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 3:1 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Ланс: 43%.
  • 70'
    Ренн контролирует мяч.
  • 69'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 69'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Фюльжени Анжело из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 69'
    Саид Уэсли из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Ренн контролирует мяч.
    • 64'
      Оооо... вот это был удар! Дуэ Дезире должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Дуэ Дезире из команды Ренн получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Брис Самба все предвидел и спас команду!
    • 63'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 63'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Ренн контролирует мяч.
    • 61'
      Саид Уэсли из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Манданда Стив.
    • 61'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Ренн 46.9% (53)
    X 43.4% (49)
    Ланс 9.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Ланс
    9.34
    3.76
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 0:1 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:1 Ланс

    Исход игры
    Ренн
    46.9% (53)
    Ничья
    43.4% (49)
    Ланс
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (44)
    2:1 Ренн
    30.1% (34)
    1:0 Ренн
    11.5% (13)
    1:2 Ланс
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Ренн
    2.7% (3)
    0:1 Ланс
    1.8% (2)
    0:2 Ланс
    1.8% (2)
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