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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ренн
1:1
Конец матча
Ланс
0'
21' Желтая карточка
Коста Давид
35' Желтая карточка
Медина Факундо
43' Желтая карточка
Сейду Алиду
0:1
48' Гол
Фюльжени Анжело
1:1
82' Гол
Салах Ибрагим
83' Желтая карточка
Ву Кристофер
88' Желтая карточка
Сотока Флориан
90'+8

Ход матча

21'
 
Коста Давид
35'
 
Медина Факундо
43'
Сейду Алиду
 
48'
0:1
Фюльжени Анжело
57'
Белосьян Женуэль
Теате Артур
 
66'
Салах Ибрагим
Буриго Бенжамен
 
67'
Йылдырым Бертуг
Гуйри Амин
 
67'
Ридер Фабиан
Сантамария Батист
 
71'
 
Томассон Адриен
Фюльжени Анжело
72'
 
Агилар Рубен
Франковски Пшемыслав
72'
 
Гилавоги Морган
Саид Уэсли
77'
Блас Людовик
Ле Фе Энцо
 
82'
Салах Ибрагим
(Мюинга Арно)
1:1
83'
 
Абдул-Самед Салис
Коста Давид
83'
Ву Кристофер
 
88'
 
Сотока Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 545 Количество передач 406
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Ренн 46.9% (53)
X 43.4% (49)
Ланс 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Менди
Нампали
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
22
Саид
Уэсли
Ренн
4-4-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Ренн
Ланс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (2) 0.3
Буриго Бенжамен 9 (7) 0.27
Террье Мартен 7 0.21
Гуйри Амин 7 0.21
Дуэ Дезире 4 0.12
Салах Ибрагим 4 0.12
Блас Людовик 4 (1) 0.12
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Матусива Азор 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Йылдырым Бертуг 0 0
Белосьян Женуэль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 8 (1) 0.24
Сотока Флориан 7 (4) 0.21
Саид Уэсли 7 0.21
Коста Давид 4 0.12
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Менди Нампали 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 6 0
Трюффер Адриен 5 0
Ву Кристофер 3 1
Сейду Алиду 3 1
Теате Артур 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Матусива Азор 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Гради Жонатан 9 1
Вахи Элю 9 1
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 4 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Коста Давид 3 0
Менди Нампали 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Ренн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ланс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

15
8
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ланс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
22
Ренн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Ланс
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

32
30

Голы по времени матча

Забито

35
18
13 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
6
17%
3
17%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
2
6%
3
17%
31-45
7
20%
5
28%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
9
26%
5
28%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
7
28%
6
32%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
4
16%
5
26%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
30%
6
24%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

55
43
22 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
8
15%
5
12%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
5
9%
7
16%
31-45
10
18%
10
23%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
15
27%
11
26%
76-90

Пропущено

41
35
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 19
4
10%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
10
29%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
9
22%
3
9%
61-75
8
20%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2
Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1
Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1
Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0

Результаты матчей

Ренн
Ланс

Точный счет

1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
10
7
1.5
7
9
5
12
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
4
13
4
12
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
15
18
1.5
11
22
9
24
2.5
5
28
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 20 10 2 77 - 32 70
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
10.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
11.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Ланс: 43%.
  • 98'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
  • 97'
    Назначен штрафной. Пострадал Самба Брис, его свалил Ву Кристофер.
  • 97'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Гилавоги Морган из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ренн 46.9% (53)
    X 43.4% (49)
    Ланс 9.7% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:1 Ланс

    Исход игры
    Ренн
    46.9% (53)
    Ничья
    43.4% (49)
    Ланс
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (44)
    2:1 Ренн
    30.1% (34)
    1:0 Ренн
    11.5% (13)
    1:2 Ланс
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Ренн
    2.7% (3)
    0:1 Ланс
    1.8% (2)
    0:2 Ланс
    1.8% (2)
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