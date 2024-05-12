ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Дуэ Дезире . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

40' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

38' Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Ланс

37' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

34' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

30' Матч приостановлен из-за петард на поле

29' Мачадо Дейвер пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

29' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Коста Давид получил желтую карточку от судьи

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хорошую попытку сделал Коста Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Ланс

8' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Ренн

7' Удар от ворот произведет Ренн

7' Фюльжени Анжело не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Ланс

6' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

6' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Ланс

5' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля