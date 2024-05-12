Тур: 33. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
0:1
8' ГолДэвид Джонатан
0:2
11' ГолДэвид Джонатан
33' Желтая карточкаМохамед Мостафа
44' Желтая карточкаЖегрова Эдон
44' Желтая карточкаЛафон Альбан
1:2
54' ГолАблин Маттис
60' Желтая карточкаПаллуа Николя
Ход матча
8'
0:1
11'
0:2
33'
44'
44'
54'
1:2
60'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
120 Количество передач 410
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
50 Барбет УгоВратарь
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
24 Илич АндрейНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Лилль
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
26 матчей
3.8%
23.1%
73.1%
1 победа 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
3.8%
30.8%
65.4%
1 победа 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.55
0.4
Среднее время на гол
165
225
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.23
0.88
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.24
|Аблин Маттис
|5
|0.15
|Молле Флоран
|4
|0.12
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.09
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.06
|Кёмерт Эрай
|2
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Траоре Бени
|0
|0
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|19 (2)
|0.58
|Жегрова Эдон
|6
|0.18
|Языджи Юсуф
|5
|0.15
|Диаките Бафоде
|5
|0.15
|Андре Бенжамин
|3
|0.09
|Кабелла Реми
|2
|0.06
|Йоро Лени
|2
|0.06
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Мохамед Мостафа
|3
|1
|Паллуа Николя
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Траоре Бени
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Лафон Альбан
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|6
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Йоро Лени
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Буадди Айюб
|2
|1
|Жегрова Эдон
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Результаты матчей
Нант
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
10
Нант
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лилль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
29
Нант
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
63% (20)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Лилль
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
18
39
Голы по времени матча
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
8
50%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
28
19
5 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
25%
3
16%
46-60
6
21%
6
32%
61-75
10
36%
4
21%
76-90
Забито
13
33
5 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
3
23%
6
18%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
9
27%
31-45
6
46%
3
9%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
15%
10
30%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
8
38%
4
36%
76-90
Забито
29
49
14 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
6
21%
7
14%
1-15
3
10%
5
10%
16-30
5
17%
17
35%
31-45
10
34%
5
10%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
4
14%
11
22%
76-90
Пропущено
49
30
12 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 17
6
12%
5
17%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
1
2%
0
0%
31-45
9
18%
3
10%
46-60
10
20%
9
30%
61-75
18
37%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1
Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0
Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1
Результаты матчей
Нант
Лилль
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нант
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
313
106
214
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
284
626
1418
230
527
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|32
|20
|10
|2
|77 - 31
|70
|2.
|2:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|2:1 Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|37 - 25
|54
|6.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|8.
|3:1 Заявка
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|9.
|0:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 44
|45
|10.
|2:1 Заявка
|33
|11
|10
|12
|41 - 43
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 46
|41
|12.
|0:2 Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|0:1 Заявка
|33
|9
|9
|15
|35 - 48
|36
|14.
|1:2 Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|1:0 Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 54
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|17.
|1:3 Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|3:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|1:2 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|2:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 26
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|1:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|0:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|9.
|2:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|1:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|1:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|3:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:2 Лилль
Исход игры
Нант
11.5% (13)
Ничья
21.2% (24)
Лилль
67.3% (76)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Лилль
32.7% (37)
0:1 Лилль
21.2% (24)
1:1 Ничья
21.2% (24)
0:2 Лилль
10.6% (12)
2:1 Нант
8% (9)
1:0 Нант
1.8% (2)
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