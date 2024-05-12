  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Нант
1:2
Второй тайм: 72'
Лилль
0'
0:1
8' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
11' Гол
Дэвид Джонатан
33' Желтая карточка
Мохамед Мостафа
44' Желтая карточка
Жегрова Эдон
44' Желтая карточка
Лафон Альбан
1:2
54' Гол
Аблин Маттис
60' Желтая карточка
Паллуа Николя

Ход матча

8'
0:1
Дэвид Джонатан
(Диаките Бафоде)
11'
0:2
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
33'
Мохамед Мостафа
 
44'
 
Жегрова Эдон
44'
Лафон Альбан
 
46'
Коко Маркус
Амьен-Аду Кельвен
 
46'
Траоре Бени
Молле Флоран
 
54'
Аблин Маттис
(Траоре Бени)
1:2
60'
Паллуа Николя
 
69'
Кадевере Тино
Чиривелья Педро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 120 Количество передач 410
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 113
Нант 11.5% (13)
X 21.2% (24)
Лилль 67.3% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
18
Диаките
Бафоде
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Нант
5-3-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Лилль

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

26 матчей

3.8%
23.1%
73.1%
1 победа 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

3.8%
30.8%
65.4%
1 победа 8 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.55
0.4

Среднее время на гол

165
225

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.23
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.24
Аблин Маттис 5 0.15
Молле Флоран 4 0.12
Саймон Мозес 3 (1) 0.09
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Траоре Бени 0 0
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (2) 0.58
Жегрова Эдон 6 0.18
Языджи Юсуф 5 0.15
Диаките Бафоде 5 0.15
Андре Бенжамин 3 0.09
Кабелла Реми 2 0.06
Йоро Лени 2 0.06
Сантос Тиаго 1 0.03
Исмаили Гонсалвес 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Сиссоко Мусса 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Мохамед Мостафа 3 1
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Траоре Бени 1 1
Коко Маркус 2 0
Лафон Альбан 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 5 0
Йоро Лени 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Буадди Айюб 2 1
Жегрова Эдон 3 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0

Результаты матчей

Нант
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
10
Нант
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Лилль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
29
Нант
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
63% (20)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Лилль
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

18
39

Голы по времени матча

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
8
50%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

28
19
5 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
25%
3
16%
46-60
6
21%
6
32%
61-75
10
36%
4
21%
76-90

Забито

13
33
5 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
3
23%
6
18%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
9
27%
31-45
6
46%
3
9%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
15%
10
30%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
8
38%
4
36%
76-90

Забито

29
49
14 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
6
21%
7
14%
1-15
3
10%
5
10%
16-30
5
17%
17
35%
31-45
10
34%
5
10%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
4
14%
11
22%
76-90

Пропущено

49
30
12 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 17
6
12%
5
17%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
1
2%
0
0%
31-45
9
18%
3
10%
46-60
10
20%
9
30%
61-75
18
37%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1
Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0
Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1

Результаты матчей

Нант
Лилль

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
3
13
1.5
10
6
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
28
4
6
26
1.5
14
18
2
30
2.5
5
27
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 32 20 10 2 77 - 31 70
2.
Монако
 2:0 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 2:1 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 32 15 9 8 37 - 25 54
6.
Ланс
 1:0 Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
7.
Лион
 1:0 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
8.
Марсель
 3:1 Заявка 32 12 11 9 50 - 39 47
9.
Ренн
 0:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 44 45
10.
Тулуза
 2:1 Заявка 33 11 10 12 41 - 43 43
11.
Реймс
 Заявка 32 11 8 13 39 - 46 41
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 33 9 9 15 35 - 48 36
14.
Нант
 1:2 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Мец
 1:0 Заявка 33 9 5 19 35 - 54 32
16.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
17.
Лорьян
 1:3 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 0:1 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 3:1 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 1:2 Заявка 17 9 6 2 42 - 21 33
4.
Ницца
 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 2:0 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 3 7 33 - 26 24
9.
Лион
 1:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 1:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 1:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:2 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 2:1 Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Ланс
 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 18 22
9.
Лилль
 2:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
10.
Нант
 1:2 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
11.
Ренн
 0:1 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12.
Мец
 1:0 Заявка 17 6 2 9 18 - 29 20
13.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 1:3 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 3:1 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 113
    Нант 11.5% (13)
    X 21.2% (24)
    Лилль 67.3% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Лилль
    49.00
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    5.30
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    1.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:2 Лилль

    Исход игры
    Нант
    11.5% (13)
    Ничья
    21.2% (24)
    Лилль
    67.3% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    32.7% (37)
    0:1 Лилль
    21.2% (24)
    1:1 Ничья
    21.2% (24)
    0:2 Лилль
    10.6% (12)
    2:1 Нант
    8% (9)
    1:0 Нант
    1.8% (2)
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    Лилль
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