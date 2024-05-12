Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

93' Коцца Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

92' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Шевалье Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Траоре Бени пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

85' Бамба Абдул-Кадер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Лилль

83' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Рефери не любит споров - именно за это Бенталеб Набиль сейчас получил желтую

81' Удар от ворот произведет Лилль

81' Матч возобновлен

79' Сантос Тиаго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Нант

76' Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали

76' Жегрова Эдон пробил со штрафного прямо в стенку

73' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Нант

68' Харальдссон Хакон-Арнар не смог попасть в створ ударом издали

68' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Бенталеб Набиль пробил со штрафного прямо в стенку

66' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Лилль

65' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Траоре Бени навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Паллуа Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Паллуа Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Нант

54' Г О О О О Л - Аблин Маттис забивает ударом с правой ноги!

54' Сиссоко Мусса из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

52' ШТАНГА! Так было близко к голу - Траоре Бени нанес удар в каркас ворот!

52' Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

50' Мохамед Мостафа пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Лилль

49' Траоре Бени решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля