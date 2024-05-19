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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Тулуза
0:1
Второй тайм: 51'
Брест
0'
0:1
48' Гол
Камара Махди

Ход матча

39'
Мависса Кристиан
Шмидт Никлас
 
48'
0:1
Камара Махди
(Думбия Камори)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 267 Количество передач 248
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Тулуза 31.6% (36)
X 25.4% (29)
Брест 43% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
3
Деслер
Миккел
20
Шмидт
Никлас
24
Кассерес
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
19
Амави
Жордан
8
Маньетти
Уго
26
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Тулуза
3-4-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Брест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 14 (1) 0.41
Сьерро Венсан 6 (4) 0.18
Магри Франк 5 0.15
Гбоо Янн 3 0.09
Абухляль Закария 3 (1) 0.09
Николайсен Расмус 2 0.06
Мависса Кристиан 2 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Хелаберт Сесар 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Сиссоко Ибрагим I 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.24
Думбия Камори 6 0.18
Мунье Стив 6 0.18
Камара Махди 6 (1) 0.18
Сатриано Мартин 4 0.12
Лис-Мелу Пьерр 4 0.12
Ле Дуарон Жереми 4 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Брассье Лилиан 3 0.09
Маньетти Уго 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 8 0
Доннум Арон 8 0
Николайсен Расмус 5 1
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Диарра Мусса 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Абухляль Закария 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 10 1
Лала Кенни 7 0
Камара Махди 7 0
Маньетти Уго 6 0
Мартен Жонас 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0
Думбия Камори 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

13
6
Тулуза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Брест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

20
23
Тулуза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Брест
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
14%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
10
43%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
8
36%
3
14%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
9
36%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
5
24%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

42
48
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
7
17%
2
4%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
9
21%
11
23%
31-45
7
17%
15
31%
46-60
9
21%
5
10%
61-75
8
19%
10
21%
76-90

Пропущено

43
36
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 19
5
12%
6
17%
1-15
7
16%
9
25%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
13
30%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0

Результаты матчей

Тулуза
Брест

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
6
11
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
8
8
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
24
9
13
20
1.5
14
19
5
28
2.5
8
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 3:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 42 67
3.
Брест
 1:0 Заявка 34 17 10 7 51 - 34 61
4.
Лилль
 0:1 Заявка 34 16 10 8 50 - 33 58
5.
Ницца
 1:0 Заявка 34 16 9 9 39 - 27 57
6.
Лион
 1:0 Заявка 34 16 5 13 48 - 54 53
7.
Ланс
 2:0 Заявка 34 15 8 11 45 - 35 53
8.
Марсель
 0:0 Заявка 34 12 12 10 50 - 40 48
9.
Реймс
 1:0 Заявка 34 13 8 13 41 - 46 47
10.
Ренн
 0:1 Заявка 34 12 10 12 52 - 45 46
11.
Тулуза
 0:1 Заявка 34 11 10 13 42 - 44 43
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 34 10 11 13 45 - 50 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
14.
Нант
 0:3 Заявка 34 9 6 19 30 - 54 33
15.
Гавр
 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 43 33
16.
Мец
 0:2 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 2:0 Заявка 34 7 8 19 40 - 66 29
18.
Клермон
 0:2 Заявка 34 5 10 19 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:1 Заявка 17 11 3 3 32 - 13 36
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 14 33
4.
Ланс
 2:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 16 33
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7.
Брест
 1:0 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 3 6 18 - 17 27
9.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 1:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 28 25
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 0:0 Заявка 17 6 3 8 17 - 17 21
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 4 4 9 23 - 30 16
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 3 7 7 21 - 23 16
16.
Клермон
 0:2 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 0:3 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 20 30
4.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 5 5 18 - 16 26
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 7 2 8 21 - 25 22
8.
Лилль
 0:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 0:3 Заявка 17 6 3 8 13 - 24 21
10.
Ренн
 0:1 Заявка 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Ланс
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 0:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 3 6 8 15 - 26 15
15.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 17 2 6 9 19 - 27 12
17.
Гавр
 0:0 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 0:2 Заявка 17 2 5 10 14 - 34 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 47'
      Перейра-Лаже Матиаш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Тулуза: 52%, Брест: 48%.
    • 48'
      Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Тулуза 31.6% (36)
    X 25.4% (29)
    Брест 43% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Брест
    3.90
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    3.90
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Брест

    Исход игры
    Тулуза
    31.6% (36)
    Ничья
    25.4% (29)
    Брест
    43% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Брест
    31.6% (36)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    2:1 Тулуза
    17.5% (20)
    1:0 Тулуза
    8.8% (10)
    0:1 Брест
    7.9% (9)
    3:2 Тулуза
    1.8% (2)
    3:1 Тулуза
    1.8% (2)
    0:2 Брест
    1.8% (2)
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