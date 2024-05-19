Тур: 34. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Пиньяр Жереми
Ход матча
48'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
267 Количество передач 248
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
19
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
37 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Магри ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Брест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
72
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|14 (1)
|0.41
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.18
|Магри Франк
|5
|0.15
|Гбоо Янн
|3
|0.09
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.09
|Николайсен Расмус
|2
|0.06
|Мависса Кристиан
|2
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.24
|Думбия Камори
|6
|0.18
|Мунье Стив
|6
|0.18
|Камара Махди
|6 (1)
|0.18
|Сатриано Мартин
|4
|0.12
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.12
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.12
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.09
|Брассье Лилиан
|3
|0.09
|Маньетти Уго
|2
|0.06
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|8
|0
|Доннум Арон
|8
|0
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Диарра Мусса
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|11
|1
|Брассье Лилиан
|10
|1
|Лала Кенни
|7
|0
|Камара Махди
|7
|0
|Маньетти Уго
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Локо Брэдли
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Эрик Рой
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Думбия Камори
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
13
6
Тулуза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Брест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
20
23
Тулуза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Брест
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
33
29
Голы по времени матча
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
14%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
10
43%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
8
36%
3
14%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
9
36%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
5
24%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
42
48
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
7
17%
2
4%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
9
21%
11
23%
31-45
7
17%
15
31%
46-60
9
21%
5
10%
61-75
8
19%
10
21%
76-90
Пропущено
43
36
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 19
5
12%
6
17%
1-15
7
16%
9
25%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
13
30%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0
Результаты матчей
Тулуза
Брест
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
610
611
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
710
88
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
249
1320
1419
528
825
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|3:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 34
|61
|4.
|0:1 Заявка
|34
|16
|10
|8
|50 - 33
|58
|5.
|1:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|39 - 27
|57
|6.
|1:0 Заявка
|34
|16
|5
|13
|48 - 54
|53
|7.
|2:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|45 - 35
|53
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|50 - 40
|48
|9.
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 46
|47
|10.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|52 - 45
|46
|11.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 44
|43
|12.
|0:2 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 50
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|14.
|0:3 Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 54
|33
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 43
|33
|16.
|0:2 Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|2:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 66
|29
|18.
|0:2 Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|32 - 13
|36
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|18 - 17
|27
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|11.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 17
|21
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 30
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 23
|16
|16.
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|3:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|7.
|0:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 25
|22
|8.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 24
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|19 - 27
|12
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|0:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 34
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Брест
Исход игры
Тулуза
31.6% (36)
Ничья
25.4% (29)
Брест
43% (49)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:2 Брест
31.6% (36)
1:1 Ничья
23.7% (27)
2:1 Тулуза
17.5% (20)
1:0 Тулуза
8.8% (10)
0:1 Брест
7.9% (9)
3:2 Тулуза
1.8% (2)
3:1 Тулуза
1.8% (2)
0:2 Брест
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!