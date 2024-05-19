Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Амави Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Тулуза

45' Удар от ворот произведет Брест

44' Кассерес Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Брест

42' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Кебен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes ловит мяч

39' Камара Махди из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Шмидт Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Шмидт Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

34' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

32' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Суасо Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Кебен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

28' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брест

16' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

4' Хорошую попытку сделал Думбия Камори . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кебен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля