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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Тулуза
0:3
Конец матча
Брест
0'
0:1
48' Гол
Камара Махди
53' Желтая карточка
Мависса Кристиан
0:2
54' Гол
Амави Жордан
79' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
83' Желтая карточка
Амави Жордан
0:3
90' Гол
Лала Кенни
90'+5

Ход матча

39'
Мависса Кристиан
Шмидт Никлас
 
48'
0:1
Камара Махди
(Думбия Камори)
53'
Мависса Кристиан
 
54'
0:2
Амави Жордан
57'
Магри Франк
Доннум Арон
 
57'
Генро Денис
Кебен Кевин
 
67'
Скюття Наатан
Суасо Габриэль
 
67'
Каманзи Уоррен
Деслер Миккел
 
79'
 
Перейра-Лаже Матиаш
82'
 
Дель Кастильо Ромен
Перейра-Лаже Матиаш
83'
 
Амави Жордан
87'
 
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
90'
0:3
Лала Кенни
(Камара Махди)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 524 Количество передач 493
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Тулуза 31.6% (36)
X 25.4% (29)
Брест 43% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
3
Деслер
Миккел
20
Шмидт
Никлас
24
Кассерес
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
37
Гбоо
Янн
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
19
Амави
Жордан
8
Маньетти
Уго
26
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Тулуза
3-4-3
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Брест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 14 (1) 0.41
Сьерро Венсан 6 (4) 0.18
Магри Франк 5 0.15
Гбоо Янн 3 0.09
Абухляль Закария 3 (1) 0.09
Николайсен Расмус 2 0.06
Мависса Кристиан 2 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Хелаберт Сесар 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Сиссоко Ибрагим I 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.24
Камара Махди 7 (1) 0.21
Думбия Камори 6 0.18
Мунье Стив 6 0.18
Сатриано Мартин 4 0.12
Лис-Мелу Пьерр 4 0.12
Ле Дуарон Жереми 4 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Брассье Лилиан 3 0.09
Лала Кенни 2 0.06
Маньетти Уго 2 0.06
Шардонне Брендан 1 0.03
Амави Жордан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 8 0
Доннум Арон 8 0
Николайсен Расмус 5 1
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Диарра Мусса 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Мависса Кристиан 3 0
Деслер Миккел 2 0
Абухляль Закария 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 10 1
Лала Кенни 7 0
Камара Махди 7 0
Маньетти Уго 6 0
Мартен Жонас 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Перейра-Лаже Матиаш 3 0
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Камблан Аксель 2 0
Амави Жордан 1 0
Думбия Камори 1 0

Результаты матчей

Тулуза
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

13
6
Тулуза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Брест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

20
23
Тулуза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Брест
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
14%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
6
29%
12
46%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
9
36%
3
14%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
9
36%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
5
24%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

42
51
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
7
17%
2
4%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
9
21%
11
22%
31-45
7
17%
17
33%
46-60
9
21%
5
10%
61-75
8
19%
11
22%
76-90

Пропущено

46
36
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 19
5
11%
6
17%
1-15
7
15%
9
25%
16-30
7
15%
4
11%
31-45
10
22%
4
11%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
14
30%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2
Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0

Результаты матчей

Тулуза
Брест

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
6
11
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
9
8
3
14
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
25
9
13
21
1.5
15
19
5
29
2.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Маньетти Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Брест начинает контратаку
  • 94'
    Кассерес Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
  • 94'
    Гбоо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Каманзи Уоррен
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 93'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Каманзи Уоррен.
    • 93'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 92'
      Камара Махди не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Брест начинает контратаку
    • 92'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Каманзи Уоррен нанес удар в каркас ворот!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Тулуза 31.6% (36)
    X 25.4% (29)
    Брест 43% (49)
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    Где смотреть матч Тулуза 0:3 Брест онлайн

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