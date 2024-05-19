Тур: 34. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Делажо Вилли
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
289 Количество передач 249
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
33
Менди
Антуан
32
Лоше
Том
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
24 Илич АндрейНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Лоше ТомЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
39 Дауда ТраореВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Ницца
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 4 победы
35 матчей
20%
48.6%
31.4%
7 побед 17 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.3%
54.3%
11.4%
12 побед 19 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
95
Всего голов
15
26
Голов в среднем за матч
0.83
1.53
Среднее время на гол
108
58
Всего голов
37
43
Голов в среднем за матч
1.06
1.23
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
85
73
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|19 (2)
|0.56
|Жегрова Эдон
|6
|0.18
|Языджи Юсуф
|5
|0.15
|Диаките Бафоде
|5
|0.15
|Андре Бенжамин
|3
|0.09
|Кабелла Реми
|2
|0.06
|Йоро Лени
|2
|0.06
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|11 (3)
|0.32
|Бога Жереми
|6
|0.18
|Гессан Эванн
|6 (2)
|0.18
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.15
|Сансон Морган
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Бенталеб Набиль
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Йоро Лени
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Буадди Айюб
|2
|1
|Жегрова Эдон
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бар Мельвен
|7
|1
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Сансон Морган
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Росарио Пабло
|4
|0
|Моффи Теремас
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|2
|1
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ницца
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
5
Лилль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
13
15
Лилль
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Ницца
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
33
17
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 8
17 Не забивали 23
6
18%
4
24%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
9
27%
1
6%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
2
6%
5
29%
29%
61-75
10
30%
3
18%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Забито
18
21
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
8
44%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
1
6%
5
24%
76-90
Пропущено
20
11
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Забито
51
38
31 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 19
4 Не забивали 9
9
18%
7
18%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
17
33%
5
13%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
4
8%
9
24%
61-75
11
22%
8
21%
76-90
Пропущено
31
27
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
5
16%
1
4%
1-15
5
16%
8
30%
30%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
9
29%
29%
2
7%
61-75
8
26%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2
Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0
Результаты матчей
Лилль
Ницца
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Лилль
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
611
511
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
512
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
249
1518
1023
528
429
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|3:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 34
|61
|4.
|0:1 Заявка
|34
|16
|10
|8
|50 - 33
|58
|5.
|1:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|39 - 27
|57
|6.
|1:0 Заявка
|34
|16
|5
|13
|48 - 54
|53
|7.
|2:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|45 - 35
|53
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|50 - 40
|48
|9.
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 46
|47
|10.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|52 - 45
|46
|11.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 44
|43
|12.
|0:2 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 50
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|14.
|0:3 Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 54
|33
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 43
|33
|16.
|0:2 Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|2:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 66
|29
|18.
|0:2 Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|32 - 13
|36
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|18 - 17
|27
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|11.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 17
|21
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 30
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 23
|16
|16.
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|3:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|7.
|0:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 25
|22
|8.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 24
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|19 - 27
|12
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|0:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 34
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Ницца
Исход игры
Лилль
79.3% (92)
Ничья
18.1% (21)
Ницца
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Лилль
48.3% (56)
1:0 Лилль
19% (22)
1:1 Ничья
14.7% (17)
2:0 Лилль
6.9% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Ницца
1.7% (2)
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