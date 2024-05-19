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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
2:2
Конец матча
Ницца
0'
0:1
10' Гол
Лаборд Гаэтан
1:1
55' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
58' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
61' Желтая карточка
Рибейро Александро
64' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
2:1
73' Гол
Андре Бенжамин
76' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
90' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:2
90' Гол
Лотомба Жордан
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Дауда Траоре
90' Красная карточка
Жегрова Эдон
90' Желтая карточка
Булка Марцин
90'+12

Ход матча

10'
0:1
Лаборд Гаэтан
(Бога Жереми)
55'
Харальдссон Хакон-Арнар
1:1
58'
Харальдссон Хакон-Арнар
 
61'
Рибейро Александро
 
64'
 
Клод-Морис Алексис
64'
 
Моффи Теремас
Гессан Эванн
65'
 
Лотомба Жордан
Клод-Морис Алексис
72'
Гудмундссон Габриэль
Харальдссон Хакон-Арнар
 
72'
Кабелла Реми
Гомес Анхель
 
73'
Андре Бенжамин
(Жегрова Эдон)
2:1
75'
 
Чо Мохамед-Али
Бога Жереми
75'
 
Дауда Траоре
Тодибо Жан-Клер
76'
 
Тюрам Кефрен
85'
 
Бальде Алиу
Лаборд Гаэтан
90'
Кавалейру Иван
Жегрова Эдон
 
90'
Андре Бенжамин
 
90'
2:2
Лотомба Жордан
(Лоше Том)
90'
 
Дауда Траоре
90'
Жегрова Эдон
 
90'
 
Булка Марцин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 538 Количество передач 441
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лилль 79.3% (92)
X 18.1% (21)
Ницца 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
32
Лоше
Том
7
Бога
Жереми
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
18
Клод-Морис
Алексис
29
Гессан
Эванн
Лилль
4-2-3-1
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Ницца

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 4 победы

35 матчей

20%
48.6%
31.4%
7 побед 17 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.3%
54.3%
11.4%
12 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

15
26

Голов в среднем за матч

0.83
1.53

Среднее время на гол

108
58

Всего голов

37
43

Голов в среднем за матч

1.06
1.23

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

85
73

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (2) 0.56
Жегрова Эдон 6 0.18
Языджи Юсуф 5 0.15
Диаките Бафоде 5 0.15
Андре Бенжамин 4 0.12
Кабелла Реми 2 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.06
Йоро Лени 2 0.06
Сантос Тиаго 1 0.03
Исмаили Гонсалвес 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 11 (3) 0.32
Бога Жереми 6 0.18
Гессан Эванн 6 (2) 0.18
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.15
Сансон Морган 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Чо Мохамед-Али 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Лотомба Жордан 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 8 0
Рибейро Александро 6 1
Бенталеб Набиль 7 0
Сантос Тиаго 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 5 0
Харальдссон Хакон-Арнар 5 0
Йоро Лени 5 0
Жегрова Эдон 3 1
Дэвид Джонатан 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Буадди Айюб 2 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бар Мельвен 7 1
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Тюрам Кефрен 7 0
Данте Бонфим 5 1
Будауи Хишем 5 0
Сансон Морган 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Росарио Пабло 4 0
Моффи Теремас 4 0
Тодибо Жан-Клер 2 1
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Булка Марцин 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Бога Жереми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Лилль
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Ницца
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
7
Лилль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

13
15
Лилль
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Ницца
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
53% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

35
19
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 23
6
17%
5
26%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
9
26%
1
5%
31-45
4
11%
3
16%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
10
29%
4
21%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Забито

18
21
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
8
44%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
1
6%
5
24%
76-90

Пропущено

20
11
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Забито

53
40
31 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 20
4 Не забивали 9
9
17%
8
20%
1-15
5
9%
3
8%
16-30
17
32%
5
13%
31-45
6
11%
6
15%
46-60
5
9%
9
23%
61-75
11
21%
9
23%
76-90

Пропущено

33
29
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
6
18%
1
3%
1-15
5
15%
8
28%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
9
27%
3
10%
61-75
9
27%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2
Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0

Результаты матчей

Лилль
Ницца

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
1.5
Больше Меньше
6
11
5
12
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
25
9
16
18
1.5
11
23
5
29
2.5
4
30
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Ницца: 45%.
  • 102'
    Алиу Бальде выиграл воздушное противоборство у Йоро Лени.
  • 101'
    Судье надоело, что Булка Марцин тянет время и он наказал его горчичником
  • 101'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 101'
    Шанс! Рибейро Александро из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 101'
    Кавалейру Иван из команды Лилль подал угловой слева.
  • 100'
    Лоше Том из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 99'
    Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
  • 99'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ницца отменен из-за положения "вне игры".
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Жегрова Эдон удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 97'
    Отличный гол забил Дауда Траоре
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лилль 79.3% (92)
    X 18.1% (21)
    Ницца 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:2 Ницца

    Исход игры
    Лилль
    79.3% (92)
    Ничья
    18.1% (21)
    Ницца
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    48.3% (56)
    1:0 Лилль
    19% (22)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 Лилль
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Ницца
    1.7% (2)
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