  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ланс
2:0
Второй тайм: 49'
Монпелье
0'
1:0
4' Гол
Вахи Элю
2:0
45' Гол
Мачадо Дейвер

Ход матча

4'
Вахи Элю
(Сотока Флориан)
1:0
45'
Мачадо Дейвер
(Вахи Элю)
2:0
46'
 
Леруа Лео
Фаяд Халил

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 201 Количество передач 263
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Ланс 85% (96)
X 8.8% (10)
Монпелье 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
3
Мачадо
Дейвер
26
Менди
Нампали
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
16
Берто
Димитри
36
Хефти
Сильван
6
Жюльен
Кристофер
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
27
Омерагич
Бечир
13
Шотар
Жорис
42
Маамма
Отман
22
Фаяд
Халил
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Ланс
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монпелье

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 9 (1) 0.26
Сотока Флориан 7 (4) 0.21
Саид Уэсли 7 0.21
Коста Давид 4 0.12
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.09
Мачадо Дейвер 3 0.09
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Менди Нампали 0 0
Айдара Массадио 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 11 (9) 0.32
Адамс Акор 8 0.24
Аль-Тамари Мусса 7 0.21
Норден Арно 6 0.18
Фаяд Халил 3 0.09
Модибо Саньян 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Гради Жонатан 9 1
Вахи Элю 9 1
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 4 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Коста Давид 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 1
Куяте Кики 5 1
Ферри Жордан 6 0
Хазри Вахби 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Леруа Лео 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Норден Арно 1 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Минкарелли Дэвин Лукас 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Тшато Энзо 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Карамо Янн 1 0
Хефти Сильван 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0

Результаты матчей

Ланс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
7
Ланс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

12
15
Ланс
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Монпелье
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
6
24%
6
27%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
6
27%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
3
19%
2
9%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
17%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
5
23%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Забито

43
43
18 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
5
12%
6
14%
1-15
6
14%
7
16%
16-30
7
16%
6
14%
31-45
10
23%
6
14%
46-60
4
9%
8
19%
61-75
11
26%
10
23%
76-90

Пропущено

35
44
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
4
11%
11
25%
1-15
4
11%
1
2%
16-30
10
29%
6
14%
31-45
6
17%
9
20%
46-60
3
9%
10
23%
61-75
8
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1

Результаты матчей

Ланс
Монпелье

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
5
7
9
1.5
6
11
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
7
9
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
23
10
11
22
1.5
13
20
5
28
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 3:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 42 67
3.
Брест
 1:0 Заявка 34 17 10 7 51 - 34 61
4.
Лилль
 0:1 Заявка 34 16 10 8 50 - 33 58
5.
Ницца
 1:0 Заявка 34 16 9 9 39 - 27 57
6.
Лион
 1:0 Заявка 34 16 5 13 48 - 54 53
7.
Ланс
 2:0 Заявка 34 15 8 11 45 - 35 53
8.
Марсель
 0:0 Заявка 34 12 12 10 50 - 40 48
9.
Реймс
 1:0 Заявка 34 13 8 13 41 - 46 47
10.
Ренн
 0:1 Заявка 34 12 10 12 52 - 45 46
11.
Тулуза
 0:1 Заявка 34 11 10 13 42 - 44 43
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 34 10 11 13 45 - 50 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
14.
Нант
 0:3 Заявка 34 9 6 19 30 - 54 33
15.
Гавр
 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 43 33
16.
Мец
 0:2 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 2:0 Заявка 34 7 8 19 40 - 66 29
18.
Клермон
 0:2 Заявка 34 5 10 19 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:1 Заявка 17 11 3 3 32 - 13 36
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 14 33
4.
Ланс
 2:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 16 33
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7.
Брест
 1:0 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 3 6 18 - 17 27
9.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 1:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 28 25
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 0:0 Заявка 17 6 3 8 17 - 17 21
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 4 4 9 23 - 30 16
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 3 7 7 21 - 23 16
16.
Клермон
 0:2 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 0:3 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 20 30
4.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 5 5 18 - 16 26
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 7 2 8 21 - 25 22
8.
Лилль
 0:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 0:3 Заявка 17 6 3 8 13 - 24 21
10.
Ренн
 0:1 Заявка 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Ланс
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 0:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 3 6 8 15 - 26 15
15.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 17 2 6 9 19 - 27 12
17.
Гавр
 0:0 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 0:2 Заявка 17 2 5 10 14 - 34 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Адамс Акор
    • 47'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Фаяд Халил возвращается на поле.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фаяд Халил получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Ланс 85% (96)
    X 8.8% (10)
    Монпелье 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монпелье
    6.05
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    8.90
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    8.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    85% (96)
    Ничья
    8.8% (10)
    Монпелье
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.6% (47)
    1:0 Ланс
    21.2% (24)
    2:0 Ланс
    15.9% (18)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:2 Монпелье
    5.3% (6)
    3:1 Ланс
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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