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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Ланс
2:2
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
4' Гол
Вахи Элю
2:0
45' Гол
Мачадо Дейвер
2:1
58' Гол
Маамма Отман
2:2
74' Гол
Минкарелли Дэвин Лукас
90' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+7

Ход матча

4'
Вахи Элю
(Сотока Флориан)
1:0
45'
Мачадо Дейвер
(Вахи Элю)
2:0
46'
 
Леруа Лео
Фаяд Халил
58'
2:1
Маамма Отман
(Хефти Сильван)
59'
 
Хазри Вахби
Маамма Отман
59'
 
Карамо Янн
Кулибали Танги
70'
Томассон Адриен
Фюльжени Анжело
 
70'
Франковски Пшемыслав
Агилар Рубен
 
74'
2:2
Минкарелли Дэвин Лукас
79'
 
Делайе Саша
Минкарелли Дэвин Лукас
79'
 
Силла Иссиага
Адамс Акор
82'
Саид Уэсли
Хусанов Абдукодир
 
82'
Гилавоги Морган
Сотока Флориан
 
90'
Сишуба Аянда
Вахи Элю
 
90'
 
Хазри Вахби

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 582 Количество передач 490
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Ланс 85% (96)
X 8.8% (10)
Монпелье 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
3
Мачадо
Дейвер
26
Менди
Нампали
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
16
Берто
Димитри
36
Хефти
Сильван
6
Жюльен
Кристофер
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
27
Омерагич
Бечир
13
Шотар
Жорис
42
Маамма
Отман
22
Фаяд
Халил
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Ланс
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монпелье

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 9 (1) 0.26
Сотока Флориан 7 (4) 0.21
Саид Уэсли 7 0.21
Коста Давид 4 0.12
Мачадо Дейвер 4 0.12
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.09
Гилавоги Морган 2 0.06
Агилар Рубен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Эль-Айнауи Нейл 1 0.03
Кортес Оскар 1 0.03
Гради Жонатан 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Диуф Энди 1 0.03
Менди Нампали 0 0
Айдара Массадио 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 11 (9) 0.32
Адамс Акор 8 0.24
Аль-Тамари Мусса 7 0.21
Норден Арно 6 0.18
Фаяд Халил 3 0.09
Модибо Саньян 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Ферри Жордан 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Маамма Отман 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Хефти Сильван 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Гради Жонатан 9 1
Вахи Элю 9 1
Дансо Кевин 6 0
Сотока Флориан 4 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Агилар Рубен 4 0
Мачадо Дейвер 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Коста Давид 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Диуф Энди 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 1
Куяте Кики 5 1
Хазри Вахби 6 0
Ферри Жордан 6 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Леруа Лео 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Норден Арно 1 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Минкарелли Дэвин Лукас 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Тшато Энзо 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Карамо Янн 1 0
Хефти Сильван 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0

Результаты матчей

Ланс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
9
Ланс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

12
15
Ланс
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Монпелье
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
6
25%
61-75
6
22%
6
25%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
7
29%
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
3
17%
2
8%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
17%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
5
23%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Забито

45
45
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
6
13%
6
13%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
8
18%
6
13%
31-45
10
22%
7
16%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
11
24%
10
22%
76-90

Пропущено

37
46
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
4
11%
12
26%
1-15
4
11%
1
2%
16-30
10
27%
7
15%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
8
22%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1

Результаты матчей

Ланс
Монпелье

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
6
11
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
24
10
12
22
1.5
14
20
5
29
2.5
4
30
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
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    Прогнозы 113
    Ланс 85% (96)
    X 8.8% (10)
    Монпелье 6.2% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:2 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    85% (96)
    Ничья
    8.8% (10)
    Монпелье
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.6% (47)
    1:0 Ланс
    21.2% (24)
    2:0 Ланс
    15.9% (18)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:2 Монпелье
    5.3% (6)
    3:1 Ланс
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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