Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Мачадо Дейвер забивает с правой ноги!

48' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Ох, нехорошо это выглядит. Фаяд Халил получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

44' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Ланс

43' Фаяд Халил решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

38' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Монпелье

37' Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сотока Флориан нанес удар головой, но Димитри Берто спокойно отбил мяч.

32' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Кулибали Танги . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Мачадо Дейвер получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Мачадо Дейвер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Фаяд Халил получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Коста Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

25' Коста Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

18' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

17' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вахи Элю нанес удар в каркас ворот!

17' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ланс

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Монпелье

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс

4' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Хорошую попытку сделал Медина Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Хорошую попытку сделал Коста Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

1' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля