Тур: 34. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
4' ГолВахи Элю
2:0
45' ГолМачадо Дейвер
2:1
58' ГолМаамма Отман
2:2
74' ГолМинкарелли Дэвин Лукас
90' Желтая карточкаХазри Вахби
90'+7
Ход матча
4'
1:0
45'
2:0
46'
58'
2:1
74'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
582 Количество передач 490
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лека
Жан-Луи
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
13
Шотар
Жорис
42
Маамма
Отман
22
Фаяд
Халил
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
42 Маамма ОтманПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Монпелье
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|9 (1)
|0.26
|Сотока Флориан
|7 (4)
|0.21
|Саид Уэсли
|7
|0.21
|Коста Давид
|4
|0.12
|Мачадо Дейвер
|4
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.09
|Гилавоги Морган
|2
|0.06
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.03
|Кортес Оскар
|1
|0.03
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Диуф Энди
|1
|0.03
|Менди Нампали
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|11 (9)
|0.32
|Адамс Акор
|8
|0.24
|Аль-Тамари Мусса
|7
|0.21
|Норден Арно
|6
|0.18
|Фаяд Халил
|3
|0.09
|Модибо Саньян
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|1
|0.03
|Маамма Отман
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Хефти Сильван
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|11
|0
|Гради Жонатан
|9
|1
|Вахи Элю
|9
|1
|Дансо Кевин
|6
|0
|Сотока Флориан
|4
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Агилар Рубен
|4
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Коста Давид
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|1
|Куяте Кики
|5
|1
|Хазри Вахби
|6
|0
|Ферри Жордан
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Модибо Саньян
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Силла Иссиага
|3
|0
|Норден Арно
|1
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|1
|Адамс Акор
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Тшато Энзо
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
9
Ланс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Монпелье
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
12
15
Ланс
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Монпелье
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
6
25%
61-75
6
22%
6
25%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
7
29%
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
6
25%
61-75
3
17%
2
8%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
17%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
5
28%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
11%
5
23%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Забито
45
45
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
6
13%
6
13%
1-15
6
13%
7
16%
16-30
8
18%
6
13%
31-45
10
22%
7
16%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
11
24%
10
22%
76-90
Пропущено
37
46
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
4
11%
12
26%
1-15
4
11%
1
2%
16-30
10
27%
7
15%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
8
22%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0
Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2
Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1
Результаты матчей
Ланс
Монпелье
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ланс
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
89
611
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
413
89
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2410
1222
1420
529
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16.
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18.
|Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 64
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 14
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 18
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 29
|25
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 19
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 30
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 25
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 20
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 28
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 37
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:2 Монпелье
Исход игры
Ланс
85% (96)
Ничья
8.8% (10)
Монпелье
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Ланс
41.6% (47)
1:0 Ланс
21.2% (24)
2:0 Ланс
15.9% (18)
1:1 Ничья
7.1% (8)
1:2 Монпелье
5.3% (6)
3:1 Ланс
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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