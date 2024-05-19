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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Монако
3:0
Второй тайм: 47'
Нант
0'
1:0
6' Гол
Бен-Йеддер Виссам
2:0
10' Гол
Керер Тило
21' Желтая карточка
Магасса Сунгуту
3:0
24' Пенальти
Камара Мохамед
36' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
41' Желтая карточка
Сиссоко Мусса

Ход матча

6'
Бен-Йеддер Виссам
(Дьятта Крепен)
1:0
10'
Керер Тило
(Кайо Энрике)
2:0
21'
Магасса Сунгуту
 
24'
Камара Мохамед
3:0
29'
 
Кадевере Тино
Паллуа Николя
36'
 
Амьен-Аду Кельвен
41'
 
Сиссоко Мусса
46'
Буабр Саймон
Кулибали Мамаду
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 297 Количество передач 149
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 113
Монако 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Нант 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
27
Дьятта
Крепен
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
12
Кайо
Энрике
42
Кулибали
Мамаду
88
Магасса
Сунгуту
4
Камара
Мохамед
7
Бен
Сехир
Элиссе
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
44
Зезе
Натан
4
Паллуа
Николя
3
Коцца
Николя
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
8
Мутуссами
Самуэль
39
Аблин
Маттис
17
Сиссоко
Мусса
77
Траоре
Бени
Монако
4-4-2
Нант
4-4-1-1

История личных встреч

Монако
Нант

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
2:2
Л1
4:1
К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
86

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 16 (1) 0.47
Минамино Такуми 10 0.29
Балогун Фоларин 7 0.21
Аклиуш Манес 7 0.21
Головин Александр 6 0.18
Фофана Юссуф 4 0.12
Закария Денис 4 0.12
Вандерсон V 3 0.09
Якобс Исмаил 1 0.03
Керер Тило 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Камара Мохамед 1 (1) 0.03
Эмболо Брель 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Уаттара Кассум 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.24
Аблин Маттис 5 0.15
Молле Флоран 4 0.12
Саймон Мозес 3 (1) 0.09
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 8 1
Магасса Сунгуту 7 0
Вандерсон V 5 1
Аклиуш Манес 5 0
Керер Тило 3 1
Минамино Такуми 4 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Уаттара Кассум 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 7 0
Дуглас Гомес 7 0
Паллуа Николя 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Мохамед Мостафа 3 1
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Траоре Бени 1 1
Коко Маркус 2 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Лафон Альбан 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Монако
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нант
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4
Монако
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
23

Упущенные победы

34
12
Монако
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Нант
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (4)
61% (20)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
26

Упущенные победы

40
16

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
11%
3
23%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
6
46%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
2
7%
2
15%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
31%
8
38%
76-90

Забито

38
17
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
11%
3
18%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
5
13%
4
24%
31-45
8
21%
5
29%
29%
46-60
5
13%
1
6%
61-75
7
18%
2
12%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
18%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
7
25%
10
33%
76-90

Забито

65
30
31 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 13
7
11%
6
20%
1-15
15
23%
3
10%
16-30
9
14%
5
17%
31-45
16
25%
11
37%
46-60
9
14%
1
3%
61-75
9
14%
4
13%
76-90

Пропущено

41
51
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 37
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
7
17%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
9
22%
1
2%
31-45
5
12%
9
18%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
11
27%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3
Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2

Результаты матчей

Монако
Нант

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
8
1.5
3
14
4
12
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
14
3
1.5
3
13
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
20
13
22
11
1.5
6
27
10
23
2.5
2
31
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 3:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 42 67
3.
Брест
 1:0 Заявка 34 17 10 7 51 - 34 61
4.
Лилль
 0:1 Заявка 34 16 10 8 50 - 33 58
5.
Ницца
 1:0 Заявка 34 16 9 9 39 - 27 57
6.
Лион
 1:0 Заявка 34 16 5 13 48 - 54 53
7.
Ланс
 2:0 Заявка 34 15 8 11 45 - 35 53
8.
Марсель
 0:0 Заявка 34 12 12 10 50 - 40 48
9.
Реймс
 1:0 Заявка 34 13 8 13 41 - 46 47
10.
Ренн
 0:1 Заявка 34 12 10 12 52 - 45 46
11.
Тулуза
 0:1 Заявка 34 11 10 13 42 - 44 43
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 34 10 11 13 45 - 50 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
14.
Нант
 0:3 Заявка 34 9 6 19 30 - 54 33
15.
Гавр
 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 43 33
16.
Мец
 0:2 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 2:0 Заявка 34 7 8 19 40 - 66 29
18.
Клермон
 0:2 Заявка 34 5 10 19 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:1 Заявка 17 11 3 3 32 - 13 36
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 14 33
4.
Ланс
 2:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 16 33
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7.
Брест
 1:0 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 3 6 18 - 17 27
9.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 1:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 28 25
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 0:0 Заявка 17 6 3 8 17 - 17 21
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 4 4 9 23 - 30 16
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 3 7 7 21 - 23 16
16.
Клермон
 0:2 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 0:3 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 20 30
4.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 5 5 18 - 16 26
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 7 2 8 21 - 25 22
8.
Лилль
 0:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 0:3 Заявка 17 6 3 8 13 - 24 21
10.
Ренн
 0:1 Заявка 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Ланс
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 0:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 3 6 8 15 - 26 15
15.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 17 2 6 9 19 - 27 12
17.
Гавр
 0:0 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 0:2 Заявка 17 2 5 10 14 - 34 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Траоре смело полез в дриблинг на левом фланге атаки, однако монегаски количественно взяли своё.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Саймон Буабр появляется на поле вместо Мамаду Кулибали.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Не слишком динамично и изобретательно атакует "Монако", все в ожидании перерыва.
  • Травма, повреждение
    45'
    Вновь есть работа у врачей "Монако", Дьятта не может подняться с газона.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет к основному времени первого тайма Ромен Лиссорг.
  • 43'
    Да, ничего примечательного в последние минут не происходит, быстрые голы "Монако" плохо сказались на интриге.
  • Желтая карточка
    41'
    Настырно просили назначить пенальти за игру рукой футболисты "Нанта", в итоге Сиссоко договорился до желтой карточки.
  • 40'
    Кадевере вошел в штрафную и пробил с левой, мяч попал в защитника и достался Маецки.
  • 39'
    Приближается к перерыву встреча, "Монако", сделав солидный задел, уже никуда не торопится и играет по счёту.
  • 37'
    В позапрошлом сезоне "Нант" обыграл "Монако" в полуфинале Кубка Франции в серии пенальти, а вот выиграть полноценно "канарейки" не могут с 2017 года на протяжении 12 встреч.
  • Желтая карточка
    36'
    Амьен-Аду получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Бен Сехир.
  • 35'
    Интересно, что матч первого круга получился крайне веселым - "Нант" вел на своем поле 2:0 и 3:1, но в итоге всё закончилось ничейным результатом 3:3.
  • 33'
    Разбивается у нас игра на эпизоды в последние минуты, острых моментов команды не создают.
  • Травма, повреждение
    31'
    Теперь Кулибали оказывается на газоне после единоборства с соперником, врачи "Монако" появляются на поле.
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    • Травма, повреждение
      30'
      Сиссоко локтем попадает в лицо Балогуну, не сразу форвард "Монако" поднимается на ноги.
    • Замена
      29'
      Вынужденная замена в составе "Нанта" - Тино Кадевере появляется на поле вместо Николя Паллуа.
    • Травма, повреждение
      28'
      Медбригада "Нанта" появляется на поле, проблемы с бедром есть у Паллуа.
    • Опасный момент
      27'
      Удар Балогуна с 14 метров в ответной атаке отражает штанга, а Кайо Энрике на добивании стреляет мимо открытого угла!
    • Опасный момент
      26'
      Амьен-Аду пробивает с 11 метров после короткого паса партнера, Маецки не успевает отбить мяч, но на ленточке "Монако" выручает Салису!
    • 25'
      Да, вообще никаких проблем "Нант" сегодня не доставляет сопернику, ждем обилия голов и в дальнейшем.
    • Пенальти
      24'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! МОХАМЕД КАМАРА!
      Уверенно Камара реализует пенальти, пробивая в правый нижний угол, Лафон не угадал направление удара!
    • Пенальти!
      23'
      Пенальти в ворота "Нанта"! Бен Сехир врывается в штрафную гостей с левого края и ловит на себе фол Паллуа!
    • Желтая карточка
      21'
      Магасса получает предупреждение за жесткий фол против Амьен-Аду в центре поля.
    • 20'
      Впрочем, электроэнергия быстро вернулась, снова игра продолжается.
    • 20'
      Погас свет на стадионе "Луи II", не хотят в княжестве, чтобы сезон заканчивался.
    • 17'
      "Нант" после холодного душа пытается прийти в себя, стали больше владеть мячом гости в последние минуты.
    • 15'
      Траоре со штрафного направляет мяч прямиком в створ ворот, но Маецки действует на последнем рубеже надежно.
    • Фол, нарушение
      14'
      Коцца прорывается по левому флангу и в сантиметрах от границы штрафной оказывается сбит Дьятта. Почему-то без карточки обошелся арбитр.
    • Офсайд
      13'
      Бен Сехир после навеса с правого фланга в касание пробивает мимо ближнего угла, плюс у молодого игрока "Монако" зафиксирован офсайд.
    • Видеоповтор
      11'
      После подсказки ВАР арбитр указывает на центр поля, гол Керера засчитан!
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ТИЛО КЕРЕР!
      Штрафной из центральной зоны подает Кайо Энрике, Керер пробивает в падении головой и посылает мяч в дальний угол! Впрочем, лайнсмен зажигает флажок!
    • 9'
      Балогун попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч минует створ ворот.
    • 8'
      Продолжает "Монако" контролировать мяч после забитого гола, сегодня при должном настрое хозяева могут и разгромить соперника.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИССАМ БЕН-ЙЕДДЕР!
      Дьятта с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Бен-Йеддер опережает защитника и посылает мяч в ворота!
    • 5'
      "Нант" же сумел избежать вылета, несмотря на то, что в четырех последних турах "канарейки" выиграть не могут.
    • 3'
      Даже отсутствие Александра Головина, который попал в символическую сборную турнира по одной из версий, "Монако" не мешает. Команда Ади Хюттера выиграла шесть из семи последних матчей.
    • 2'
      Напомним, что "Монако" досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате Франции, сегодняшний матч уже формальность. Но состав у монегасков боевой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 47'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Монако пытается что-то создать.
    • 46'
      Мамаду Кулибали получил травму и заменен. Saimon Bouabre выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Это был отличный перфоманс от команды Монако, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Нант: 35%.
    • 49'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Монако пытается что-то создать.
    • 49'
      Монако контролирует мяч.
    • 48'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дьятта Крепен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 48'
      Нант пытается что-то создать.
    • 48'
      Дьятта Крепен возвращается на поле.
    • 46'
      Дьятта Крепен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Нант: 35%.
    • 45'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Монако контролирует мяч.
    • 44'
      Монако пытается что-то создать.
    • 44'
      Монако контролирует мяч.
    • 43'
      Монако пытается что-то создать.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Мохамед
    • 43'
      Нант пытается что-то создать.
    • 42'
      Монако контролирует мяч.
    • 42'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!
    • 41'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант.
    • 41'
      Рефери не любит споров - именно за это Сиссоко Мусса сейчас получил желтую
    • 41'
      Сиссоко Мусса фолит на сопернике
    • 41'
      Салису Мохаммед успешно блокирует удар.
    • 41'
      Кадевере Тино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 40'
      Контроль мяча: Монако: 62%, Нант: 38%.
    • 39'
      Монако пытается что-то создать.
    • 39'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Траоре Бени из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дьятта Крепен
    • 38'
      Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монако пытается что-то создать.
    • 38'
      Монако контролирует мяч.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Дьятта Крепен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 37'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Амьен-Аду Кельвен получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Бен Сехир Элиссе.
    • 36'
      Кайо Энрике из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Нант пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Монако: 63%, Нант: 37%.
    • 35'
      Монако контролирует мяч.
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Монако пытается что-то создать.
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Кадевере Тино наказан за толчок Камара Мохамед
    • 33'
      Мамаду Кулибали возвращается на поле.
    • 33'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Салису Мохаммед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мамаду Кулибали получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 31'
      Мамаду Кулибали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Дьятта Крепен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Траоре Бени
    • 30'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Монако: 64%, Нант: 36%.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Паллуа Николя получил травму и заменен. Кадевере Тино выходит на поле.
    • 28'
      Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Кайо Энрике нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 27'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Фоларин Балогун, но попал в штангу!
    • 27'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Кёмерт Эрай из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бен Сехир Элиссе
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Коко Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Коко Маркус завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 26'
      Амьен-Аду Кельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Траоре Бени из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Монако: 65%, Нант: 35%.
    • 25'
      Команда Монако довольна результатом к этому моменту.
    • 24'
      Г О О О О О Л - Камара Мохамед из команды Монако забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 23'
      ПЕНАЛЬТИ - Паллуа Николя из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бен Сехир Элиссе.
    • 23'
      Монако пытается что-то создать.
    • 22'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Монако пытается что-то создать.
    • 22'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Магасса Сунгуту получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Магасса Сунгуту из команды Монако поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Монако: 64%, Нант: 36%.
    • 20'
      Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
    • 19'
      Монако контролирует мяч.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Траоре Бени из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Мохамед
    • 18'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Магасса Сунгуту
    • 16'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Траоре Бени бьет со штрафного в створ, но Радослав Маецкий держит все под контролем
    • 15'
      Контроль мяча: Монако: 60%, Нант: 40%.
    • 15'
      Судья свистит. Дьятта Крепен атаковал сзади соперника. Это Коцца Николя заработал своей команде штрафной
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 14'
      Монако контролирует мяч.
    • 14'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
    • 12'
      Керер Тило удалось забить из легкой позиции.
    • 12'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Монако!
    • 11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монако.
    • 11'
      Керер Тило из команды Монако в офсайде
    • 10'
      Кайо Энрике сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О О О Л - Керер Тило из команды Монако с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 10'
      Кайо Энрике из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Монако: 60%, Нант: 40%.
    • 10'
      Кёмерт Эрай из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Бен Сехир Элиссе.
    • 9'
      Монако пытается что-то создать.
    • 9'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 9'
      Мамаду Кулибали из команды Монако не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 9'
      Дьятта Крепен из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Монако пытается что-то создать.
    • 8'
      Монако контролирует мяч.
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Команда Монако забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Дьятта Крепен сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Бен-Йеддер Виссам забивает с правой ноги!
    • 6'
      Дьятта Крепен из команды Монако своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Монако: 60%, Нант: 40%.
    • 5'
      Траоре Бени наказан за толчок Керер Тило
    • 4'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Дьятта Крепен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 4'
      Кёмерт Эрай наказан за толчок Бен Сехир Элиссе
    • 3'
      Дьятта Крепен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Монако пытается что-то создать.
    • 2'
      Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Бен Сехир Элиссе
    • 1'
      Дьятта Крепен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Мамаду Кулибали из команды Монако поставил подножку. Пострадал Кёмерт Эрай
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 3:0 Нант

    Исход игры
    Монако
    97.3% (110)
    Ничья
    2.7% (3)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (60)
    Меньше
    45.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    39.8% (45)
    2:0 Монако
    36.3% (41)
    3:1 Монако
    8.8% (10)
    1:0 Монако
    7.1% (8)
    3:0 Монако
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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