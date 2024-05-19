Второй тайм начался! Саймон Буабр появляется на поле вместо Мамаду Кулибали.

Траоре смело полез в дриблинг на левом фланге атаки, однако монегаски количественно взяли своё.

Да, ничего примечательного в последние минут не происходит, быстрые голы "Монако" плохо сказались на интриге.

3 минуты добавляет к основному времени первого тайма Ромен Лиссорг.

Вновь есть работа у врачей "Монако", Дьятта не может подняться с газона.

Не слишком динамично и изобретательно атакует "Монако", все в ожидании перерыва.

Теперь Кулибали оказывается на газоне после единоборства с соперником, врачи "Монако" появляются на поле.

Разбивается у нас игра на эпизоды в последние минуты, острых моментов команды не создают.

Интересно, что матч первого круга получился крайне веселым - "Нант" вел на своем поле 2:0 и 3:1, но в итоге всё закончилось ничейным результатом 3:3.

Амьен-Аду получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Бен Сехир.

В позапрошлом сезоне "Нант" обыграл "Монако" в полуфинале Кубка Франции в серии пенальти, а вот выиграть полноценно "канарейки" не могут с 2017 года на протяжении 12 встреч.

Приближается к перерыву встреча, "Монако", сделав солидный задел, уже никуда не торопится и играет по счёту.

Кадевере вошел в штрафную и пробил с левой, мяч попал в защитника и достался Маецки.

Настырно просили назначить пенальти за игру рукой футболисты "Нанта", в итоге Сиссоко договорился до желтой карточки.

Впрочем, электроэнергия быстро вернулась, снова игра продолжается.

Магасса получает предупреждение за жесткий фол против Амьен-Аду в центре поля.

Пенальти в ворота "Нанта"! Бен Сехир врывается в штрафную гостей с левого края и ловит на себе фол Паллуа!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! МОХАМЕД КАМАРА! Уверенно Камара реализует пенальти, пробивая в правый нижний угол, Лафон не угадал направление удара!

Да, вообще никаких проблем "Нант" сегодня не доставляет сопернику, ждем обилия голов и в дальнейшем.

Амьен-Аду пробивает с 11 метров после короткого паса партнера, Маецки не успевает отбить мяч, но на ленточке "Монако" выручает Салису!

Удар Балогуна с 14 метров в ответной атаке отражает штанга, а Кайо Энрике на добивании стреляет мимо открытого угла!

Медбригада "Нанта" появляется на поле, проблемы с бедром есть у Паллуа.

Вынужденная замена в составе "Нанта" - Тино Кадевере появляется на поле вместо Николя Паллуа.

Сиссоко локтем попадает в лицо Балогуну, не сразу форвард "Монако" поднимается на ноги.

20' Погас свет на стадионе "Луи II", не хотят в княжестве, чтобы сезон заканчивался.

17' "Нант" после холодного душа пытается прийти в себя, стали больше владеть мячом гости в последние минуты.

15' Траоре со штрафного направляет мяч прямиком в створ ворот, но Маецки действует на последнем рубеже надежно.

14' Коцца прорывается по левому флангу и в сантиметрах от границы штрафной оказывается сбит Дьятта. Почему-то без карточки обошелся арбитр.

13' Бен Сехир после навеса с правого фланга в касание пробивает мимо ближнего угла, плюс у молодого игрока "Монако" зафиксирован офсайд.

11' После подсказки ВАР арбитр указывает на центр поля, гол Керера засчитан!

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ТИЛО КЕРЕР!

Штрафной из центральной зоны подает Кайо Энрике, Керер пробивает в падении головой и посылает мяч в дальний угол! Впрочем, лайнсмен зажигает флажок!

9' Балогун попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч минует створ ворот.

8' Продолжает "Монако" контролировать мяч после забитого гола, сегодня при должном настрое хозяева могут и разгромить соперника.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИССАМ БЕН-ЙЕДДЕР!

Дьятта с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Бен-Йеддер опережает защитника и посылает мяч в ворота!

5' "Нант" же сумел избежать вылета, несмотря на то, что в четырех последних турах "канарейки" выиграть не могут.

3' Даже отсутствие Александра Головина, который попал в символическую сборную турнира по одной из версий, "Монако" не мешает. Команда Ади Хюттера выиграла шесть из семи последних матчей.

2' Напомним, что "Монако" досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате Франции, сегодняшний матч уже формальность. Но состав у монегасков боевой.