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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Монако
 
Позже
Нант
Монако
Нант

История личных встреч

Монако
Нант

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
2:2
Л1
4:1
К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
86

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (1) 0.45
Минамино Такуми 10 0.3
Балогун Фоларин 7 0.21
Аклиуш Манес 7 0.21
Головин Александр 6 0.18
Фофана Юссуф 4 0.12
Закария Денис 4 0.12
Вандерсон V 3 0.09
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Эмболо Брель 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Уаттара Кассум 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.24
Аблин Маттис 5 0.15
Молле Флоран 4 0.12
Саймон Мозес 3 (1) 0.09
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 8 1
Вандерсон V 5 1
Магасса Сунгуту 6 0
Аклиуш Манес 5 0
Керер Тило 3 1
Минамино Такуми 4 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Уаттара Кассум 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Сиссоко Мусса 6 0
Паллуа Николя 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Мохамед Мостафа 3 1
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Траоре Бени 1 1
Коко Маркус 2 0
Лафон Альбан 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Монако
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нант
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4
Монако
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
23

Упущенные победы

34
12
Монако
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Нант
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (4)
61% (20)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
26

Упущенные победы

40
16

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
11%
3
23%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
6
46%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
2
7%
2
15%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
31%
8
38%
76-90

Забито

38
17
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
11%
3
18%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
5
13%
4
24%
31-45
8
21%
5
29%
29%
46-60
5
13%
1
6%
61-75
7
18%
2
12%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
18%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
7
25%
10
33%
76-90

Забито

65
30
31 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 13
7
11%
6
20%
1-15
15
23%
3
10%
16-30
9
14%
5
17%
31-45
16
25%
11
37%
46-60
9
14%
1
3%
61-75
9
14%
4
13%
76-90

Пропущено

41
51
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 37
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
7
17%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
9
22%
1
2%
31-45
5
12%
9
18%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
11
27%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3
Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2

Результаты матчей

Монако
Нант

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
8
1.5
3
14
4
12
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
14
3
1.5
3
13
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
20
13
22
11
1.5
6
27
10
23
2.5
2
31
3
30
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 21 10 2 79 - 33 73
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 33 15 9 9 38 - 27 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 33 12 11 10 50 - 40 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Реймс
 Заявка 33 12 8 13 40 - 46 44
11.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Реймс
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
10.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
11.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 4 0 37 - 11 40
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 16 2 5 9 19 - 27 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 46
    Монако 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Нант
    5.35
    5.40
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    7.30
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    Прогнозы на матч Монако - Нант

    Исход игры
    Монако
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    39.6% (19)
    2:0 Монако
    35.4% (17)
    1:0 Монако
    12.5% (6)
    3:1 Монако
    4.2% (2)
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