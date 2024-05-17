Тур: 34. Стадион: Луи II.
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Главный тренер: Хюттер Ади
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Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Монако
Нант
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
27 матчей
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.37
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
86
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (1)
|0.45
|Минамино Такуми
|10
|0.3
|Балогун Фоларин
|7
|0.21
|Аклиуш Манес
|7
|0.21
|Головин Александр
|6
|0.18
|Фофана Юссуф
|4
|0.12
|Закария Денис
|4
|0.12
|Вандерсон V
|3
|0.09
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Эмболо Брель
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Уаттара Кассум
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.24
|Аблин Маттис
|5
|0.15
|Молле Флоран
|4
|0.12
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.09
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.06
|Кёмерт Эрай
|2
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|8
|1
|Вандерсон V
|5
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Аклиуш Манес
|5
|0
|Керер Тило
|3
|1
|Минамино Такуми
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Уаттара Кассум
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|Паллуа Николя
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Мохамед Мостафа
|3
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Траоре Бени
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Лафон Альбан
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Монако
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Нант
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
4
Монако
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
23
Упущенные победы
34
12
Монако
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Нант
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (4)
61% (20)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
26
Упущенные победы
40
16
Голы по времени матча
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
11%
3
23%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
8
30%
30%
6
46%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
2
7%
2
15%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
31%
8
38%
76-90
Забито
38
17
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
11%
3
18%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
5
13%
4
24%
31-45
8
21%
5
29%
29%
46-60
5
13%
1
6%
61-75
7
18%
2
12%
76-90
Пропущено
28
30
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
18%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
7
25%
10
33%
76-90
Забито
65
30
31 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 13
7
11%
6
20%
1-15
15
23%
3
10%
16-30
9
14%
5
17%
31-45
16
25%
11
37%
46-60
9
14%
1
3%
61-75
9
14%
4
13%
76-90
Пропущено
41
51
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 37
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
7
17%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
9
22%
1
2%
31-45
5
12%
9
18%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
11
27%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2
Нант
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3
Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2
Результаты матчей
Монако
Нант
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
88
314
412
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
106
143
313
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2013
2211
627
1023
231
330
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|10
|2
|79 - 33
|73
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|64 - 42
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 32
|58
|4.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|50 - 34
|58
|5.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|38 - 27
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|47 - 54
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|43 - 35
|50
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|50 - 40
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|52 - 44
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 46
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|42 - 43
|43
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|39
|14.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|30 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 43
|32
|16.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|35 - 56
|29
|17.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|38 - 66
|26
|18.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|28 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|4
|0
|37 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|19 - 27
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогнозы на матч Монако - Нант
Исход игры
Монако
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Монако
39.6% (19)
2:0 Монако
35.4% (17)
1:0 Монако
12.5% (6)
3:1 Монако
4.2% (2)
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