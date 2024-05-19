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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Реймс
1:0
Второй тайм: 52'
Ренн
0'
1:0
48' Пенальти
Абдельамид Юнис

Ход матча

48'
Абдельамид Юнис
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 114
Реймс 22.8% (26)
X 53.5% (61)
Ренн 23.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
33
Коне
Абдул
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
10
Теума
Тедди
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
23
Омари
Вармед
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
28
Ле
Фе
Энцо
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
Реймс
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Реймс
Ренн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

108.3%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.18
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.15
Дьяките Умар 5 0.15
Манетси Маршал 4 0.12
Накамура Кейто 4 0.12
Ито Дзюня 3 0.09
Ричардсон Амир 3 0.09
Абдельамид Юнис 3 0.09
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (2) 0.29
Буриго Бенжамен 9 (7) 0.26
Террье Мартен 7 0.21
Гуйри Амин 7 0.21
Дуэ Дезире 4 0.12
Салах Ибрагим 4 0.12
Блас Людовик 4 (1) 0.12
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Йылдырым Бертуг 0 0
Белосьян Женуэль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 7 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Матусива Азор 5 0
Коне Амаду 3 1
Дьяките Умар 4 0
Стамбули Бенжамен 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Окуму Джозеф 3 0
Куду Теренс 3 0
Ито Дзюня 2 0
Коне Абдул 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 6 0
Трюффер Адриен 5 0
Ву Кристофер 3 1
Теате Артур 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Сейду Алиду 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Реймс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ренн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7
Реймс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ренн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

19
26
Реймс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Ренн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

25
33

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
6
33%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Забито

24
35
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
5
21%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
21%
2
6%
31-45
5
21%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
3
13%
9
26%
76-90

Пропущено

28
25
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
5
18%
7
28%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
6
21%
4
16%
76-90

Забито

40
55
22 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
7
18%
8
15%
1-15
7
18%
9
16%
16-30
8
20%
5
9%
31-45
7
18%
10
18%
46-60
4
10%
8
15%
61-75
7
18%
15
27%
76-90

Пропущено

46
41
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 26
5
11%
4
10%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
10
22%
10
24%
31-45
12
26%
6
15%
46-60
7
15%
9
22%
61-75
9
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3
Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3

Результаты матчей

Реймс
Ренн

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
16
1
5
11
1.5
10
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
6
11
1.5
5
11
2
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
15
18
2
31
2.5
9
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 3:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 42 67
3.
Брест
 1:0 Заявка 34 17 10 7 51 - 34 61
4.
Лилль
 0:1 Заявка 34 16 10 8 50 - 33 58
5.
Ницца
 1:0 Заявка 34 16 9 9 39 - 27 57
6.
Лион
 1:0 Заявка 34 16 5 13 48 - 54 53
7.
Ланс
 2:0 Заявка 34 15 8 11 45 - 35 53
8.
Марсель
 0:0 Заявка 34 12 12 10 50 - 40 48
9.
Реймс
 1:0 Заявка 34 13 8 13 41 - 46 47
10.
Ренн
 0:1 Заявка 34 12 10 12 52 - 45 46
11.
Тулуза
 0:1 Заявка 34 11 10 13 42 - 44 43
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 34 10 11 13 45 - 50 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
14.
Нант
 0:3 Заявка 34 9 6 19 30 - 54 33
15.
Гавр
 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 43 33
16.
Мец
 0:2 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 2:0 Заявка 34 7 8 19 40 - 66 29
18.
Клермон
 0:2 Заявка 34 5 10 19 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:1 Заявка 17 11 3 3 32 - 13 36
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 14 33
4.
Ланс
 2:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 16 33
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7.
Брест
 1:0 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 3 6 18 - 17 27
9.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 1:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 28 25
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 0:0 Заявка 17 6 3 8 17 - 17 21
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 4 4 9 23 - 30 16
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 3 7 7 21 - 23 16
16.
Клермон
 0:2 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 0:3 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 20 30
4.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 5 5 18 - 16 26
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 7 2 8 21 - 25 22
8.
Лилль
 0:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 0:3 Заявка 17 6 3 8 13 - 24 21
10.
Ренн
 0:1 Заявка 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Ланс
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 0:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 3 6 8 15 - 26 15
15.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 17 2 6 9 19 - 27 12
17.
Гавр
 0:0 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 0:2 Заявка 17 2 5 10 14 - 34 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 51'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 51'
    Реймс начинает контратаку
  • 51'
    Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 48'
      'Г О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Стив Манданда был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 48'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
    • 47'
      ПЕНАЛЬТИ - Омари Вармед из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Abdoul Kone.
    • 46'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Ренн: 59%.
    • 46'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 46'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Манетси Маршал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 43'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Буриго Бенжамен возвращается на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 41'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Ренн: 59%.
    • 41'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Гуйри Амин пробил со штрафного прямо в стенку
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюня из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 38'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 37'
      Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Коне Амаду успешно блокирует удар.
    • 37'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Реймс контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Реймс контролирует мяч.
    • 32'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 31'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Ито Дзюня
    • 31'
      Омари Вармед выиграл воздушное противоборство у Теума Тедди.
    • 30'
      Дьяките Умар наказан за толчок Сейду Алиду
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Дьяките Умар наказан за толчок Дуэ Дезире
    • 27'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 44%, Ренн: 56%.
    • 25'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 23'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Накамура Кейто из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Накамура Кейто из команды Реймс в офсайде
    • 22'
      Реймс контролирует мяч.
    • 22'
      Контроль мяча: Реймс: 43%, Ренн: 57%.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Матусива Азор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Омари Вармед успешно блокирует удар.
    • 18'
      Теума Тедди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 17'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Дуэ Дезире из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 15'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 15'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 15'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 15'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 43%, Ренн: 57%.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Агбаду Эммануэль
    • 9'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн в офсайде
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 8'
      Ле Фе Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 6'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн начинает контратаку
    • 6'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Акиеме Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Реймс 22.8% (26)
    X 53.5% (61)
    Ренн 23.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ренн
    3.95
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    3.65
    Реклама, pari.ru
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Ренн

    Исход игры
    Реймс
    22.8% (26)
    Ничья
    53.5% (61)
    Ренн
    23.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (92)
    Нет
    16.36% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.5% (53)
    1:2 Ренн
    16.7% (19)
    2:1 Реймс
    12.3% (14)
    1:0 Реймс
    7.9% (9)
    0:1 Ренн
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
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