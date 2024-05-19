Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хорошую попытку сделал Йылдырым Бертуг . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Трюффер Адриен получил желтую карточку от судьи

84' Акиеме Серхио получил желтую карточку от судьи

84' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Г О О О О Л - Акиеме Серхио из команды Реймс левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

79' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ито Дзюня пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

76' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Реймс

72' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Abdoul Kone получил легкую травму, и его заменил Фоке Томас

68' Удар от ворот произведет Реймс

68' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

68' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

67' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Ренн

66' Коне Амаду не смог попасть в створ ударом издали

65' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

54' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.

53' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' 'Г О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Стив Манданда был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс

46' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.