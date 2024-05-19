Тур: 34. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Вернис Матьё
0'
1:0
48' ПенальтиАбдельамид Юнис
2:0
80' ГолАкиеме Серхио
84' Желтая карточкаАкиеме Серхио
85' Желтая карточкаТрюффер Адриен
2:1
90' ГолРидер Фабиан
90'+5
Ход матча
48'
1:0
70'
80'
2:0
84'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
348 Количество передач 639
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
33
Коне
Абдул
72
Коне
Амаду
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Коне АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
53 Чапчет АртурЗащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Диавара Самба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Ренн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
108.3%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
21 матч
47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.18
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.15
|Дьяките Умар
|5
|0.15
|Манетси Маршал
|4
|0.12
|Накамура Кейто
|4
|0.12
|Абдельамид Юнис
|4 (1)
|0.12
|Ито Дзюня
|3
|0.09
|Ричардсон Амир
|3
|0.09
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Хадра Реда
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.03
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|10 (2)
|0.29
|Буриго Бенжамен
|9 (7)
|0.26
|Террье Мартен
|7
|0.21
|Гуйри Амин
|7
|0.21
|Дуэ Дезире
|4
|0.12
|Салах Ибрагим
|4
|0.12
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.12
|Теате Артур
|2
|0.06
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Дуэ Гела
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Йылдырым Бертуг
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Манетси Маршал
|5
|0
|Матусива Азор
|5
|0
|Коне Амаду
|3
|1
|Дьяките Умар
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|Ричардсон Амир
|4
|0
|Окуму Джозеф
|3
|0
|Куду Теренс
|3
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Коне Абдул
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|6
|0
|Трюффер Адриен
|6
|0
|Ву Кристофер
|3
|1
|Теате Артур
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Террье Мартен
|2
|1
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Сейду Алиду
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Дуэ Гела
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Ренн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
8
Реймс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ренн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
19
26
Реймс
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
59% (20)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Ренн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
41% (14)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
7
33%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
16%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
24
35
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
21%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
21%
2
6%
31-45
5
21%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
3
13%
9
26%
76-90
Пропущено
28
25
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
5
18%
7
28%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
6
21%
4
16%
76-90
Забито
42
56
22 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
7
17%
8
14%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
8
19%
5
9%
31-45
8
19%
10
18%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
8
19%
16
29%
76-90
Пропущено
47
43
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
5
11%
4
9%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
10
21%
10
23%
31-45
12
26%
7
16%
46-60
7
15%
9
21%
61-75
10
21%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3
Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3
Результаты матчей
Реймс
Ренн
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
611
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
611
512
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
268
1222
1519
232
925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16.
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18.
|Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 64
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 14
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 18
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 29
|25
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 19
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 30
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 25
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 20
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 28
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 37
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9