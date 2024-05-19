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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Реймс
2:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
48' Пенальти
Абдельамид Юнис
2:0
80' Гол
Акиеме Серхио
84' Желтая карточка
Акиеме Серхио
85' Желтая карточка
Трюффер Адриен
2:1
90' Гол
Ридер Фабиан
90'+5

Ход матча

48'
Абдельамид Юнис
1:0
61'
Хадра Реда
Накамура Кейто
 
61'
Ричардсон Амир
Теума Тедди
 
61'
 
Блас Людовик
Гуйри Амин
61'
 
Йылдырым Бертуг
Дуэ Дезире
70'
Фоке Томас
Коне Абдул
 
73'
 
Ридер Фабиан
Буриго Бенжамен
78'
 
Салах Ибрагим
Ле Фе Энцо
80'
Акиеме Серхио
2:0
84'
Акиеме Серхио
 
85'
 
Трюффер Адриен
88'
Фофана Яя
Дьяките Умар
 
88'
Диакон Мамаду
Ито Дзюня
 
90'
2:1
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 348 Количество передач 639
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Реймс 22.8% (26)
X 53.5% (61)
Ренн 23.7% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
33
Коне
Абдул
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
10
Теума
Тедди
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
23
Омари
Вармед
3
Трюффер
Адриен
6
Матусива
Азор
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
14
Буриго
Бенжамен
33
Дуэ
Дезире
7
Террье
Мартен
Реймс
4-2-3-1
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Ренн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

108.3%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
14.3%
38.1%
10 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.18
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.15
Дьяките Умар 5 0.15
Манетси Маршал 4 0.12
Накамура Кейто 4 0.12
Абдельамид Юнис 4 (1) 0.12
Ито Дзюня 3 0.09
Ричардсон Амир 3 0.09
Акиеме Серхио 2 0.06
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 10 (2) 0.29
Буриго Бенжамен 9 (7) 0.26
Террье Мартен 7 0.21
Гуйри Амин 7 0.21
Дуэ Дезире 4 0.12
Салах Ибрагим 4 0.12
Блас Людовик 4 (1) 0.12
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Йылдырым Бертуг 0 0
Белосьян Женуэль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 7 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Матусива Азор 5 0
Коне Амаду 3 1
Дьяките Умар 4 0
Стамбули Бенжамен 4 0
Ричардсон Амир 4 0
Окуму Джозеф 3 0
Куду Теренс 3 0
Ито Дзюня 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Коне Абдул 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 6 0
Трюффер Адриен 6 0
Ву Кристофер 3 1
Теате Артур 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Сейду Алиду 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Реймс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Ренн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
8
Реймс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ренн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

19
26
Реймс
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
59% (20)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Ренн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
41% (14)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
16%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Забито

24
35
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
21%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
21%
2
6%
31-45
5
21%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
3
13%
9
26%
76-90

Пропущено

28
25
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
5
18%
7
28%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
6
21%
4
16%
76-90

Забито

42
56
22 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 7
7
17%
8
14%
1-15
7
17%
9
16%
16-30
8
19%
5
9%
31-45
8
19%
10
18%
46-60
4
10%
8
14%
61-75
8
19%
16
29%
76-90

Пропущено

47
43
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
5
11%
4
9%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
10
21%
10
23%
31-45
12
26%
7
16%
46-60
7
15%
9
21%
61-75
10
21%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2
Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3
Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3

Результаты матчей

Реймс
Ренн

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
10
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
26
8
12
22
1.5
15
19
2
32
2.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 92'
      Реймс начинает контратаку
    • 92'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 91'
      Ренн контролирует мяч.
    • 91'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 91'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 91'
      Ренн контролирует мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Диакон Мамаду из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 89'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 88'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 88'
      Ренн контролирует мяч.
    • 88'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тактическая замена. Ито Дзюня уходит с поля и его заменяет Диакон Мамаду
    • 88'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Фофана Яя
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 87'
      Реймс контролирует мяч.
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Йылдырым Бертуг. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 86'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 85'
      Трюффер Адриен получил желтую карточку от судьи
    • 85'
      Трюффер Адриен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 84'
      Акиеме Серхио получил желтую карточку от судьи
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Акиеме Серхио из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 84'
      Ренн контролирует мяч.
    • 84'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Реймс начинает контратаку
    • 84'
      Манетси Маршал из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 83'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 83'
      Реймс контролирует мяч.
    • 83'
      Ренн контролирует мяч.
    • 83'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Ридер Фабиан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
    • 82'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 82'
      Реймс контролирует мяч.
    • 81'
      Ридер Фабиан наказан за толчок Хадра Реда
    • 81'
      Реймс контролирует мяч.
    • 81'
      Ренн контролирует мяч.
    • 81'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 81'
      Ренн контролирует мяч.
    • 80'
      Г О О О О Л - Акиеме Серхио из команды Реймс левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 79'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Салах Ибрагим
    • 78'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 77'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 77'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 76'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 76'
      Ренн контролирует мяч.
    • 76'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Ито Дзюня пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 76'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 74'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 73'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Ридер Фабиан
    • 72'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 72'
      Ричардсон Амир наказан за толчок Ву Кристофер
    • 72'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 72'
      Судья сигнализирует, что Йылдырым Бертуг из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
    • 71'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 71'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 71'
      Ренн контролирует мяч.
    • 71'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 71'
      Ренн контролирует мяч.
    • 71'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 70'
      Ренн контролирует мяч.
    • 70'
      Реймс контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 37%, Ренн: 63%.
    • 70'
      Abdoul Kone получил легкую травму, и его заменил Фоке Томас.
    • 69'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Ито Дзюня
    • 69'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Судья сигнализирует, что Трюффер Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 68'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 68'
      Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Ренн контролирует мяч.
    • 67'
      Реймс контролирует мяч.
    • 67'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 66'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 66'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 66'
      Ренн контролирует мяч.
    • 66'
      Ренн контролирует мяч.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 66'
      Коне Амаду не смог попасть в створ ударом издали
    • 65'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 36%, Ренн: 64%.
    • 65'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Йылдырым Бертуг из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 63'
      Реймс контролирует мяч.
    • 63'
      Дьяките Умар наказан за толчок Ву Кристофер
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Тактическая замена. Дуэ Дезире уходит с поля и его заменяет Йылдырым Бертуг
    • 61'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
    • 61'
      Тактическая замена. Теума Тедди уходит с поля и его заменяет Ричардсон Амир
    • 61'
      Тактическая замена. Накамура Кейто уходит с поля и его заменяет Хадра Реда
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ренн: 62%.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Реймс начинает контратаку
    • 59'
      Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 58'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Ренн контролирует мяч.
    • 56'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Теума Тедди.
    • 55'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 39%, Ренн: 61%.
    • 55'
      Ренн контролирует мяч.
    • 55'
      Реймс контролирует мяч.
    • 54'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Реймс контролирует мяч.
    • 53'
      Реймс контролирует мяч.
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 53'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Ренн контролирует мяч.
    • 52'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Реймс начинает контратаку
    • 51'
      Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ренн контролирует мяч.
    • 50'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 50'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Дуэ Дезире из команды Ренн подал угловой слева.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 50'
      Ренн контролирует мяч.
    • 49'
      Ренн контролирует мяч.
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 49'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 48'
      'Г О О О О О Л - Абдельамид Юнис из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Стив Манданда был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 48'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!
    • 48'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
    • 47'
      ПЕНАЛЬТИ - Омари Вармед из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Abdoul Kone.
    • 46'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Ренн: 59%.
    • 46'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Террье Мартен из команды Ренн в офсайде
    • 46'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Манетси Маршал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 43'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Буриго Бенжамен возвращается на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 41'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Ренн: 59%.
    • 41'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Гуйри Амин пробил со штрафного прямо в стенку
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюня из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 38'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 37'
      Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Коне Амаду успешно блокирует удар.
    • 37'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Реймс контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Реймс контролирует мяч.
    • 32'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 31'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Ито Дзюня
    • 31'
      Омари Вармед выиграл воздушное противоборство у Теума Тедди.
    • 30'
      Дьяките Умар наказан за толчок Сейду Алиду
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Дьяките Умар наказан за толчок Дуэ Дезире
    • 27'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 44%, Ренн: 56%.
    • 25'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 23'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Накамура Кейто из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Накамура Кейто из команды Реймс в офсайде
    • 22'
      Реймс контролирует мяч.
    • 22'
      Контроль мяча: Реймс: 43%, Ренн: 57%.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Матусива Азор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Омари Вармед успешно блокирует удар.
    • 18'
      Теума Тедди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 17'
      Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Дуэ Дезире из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 15'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 15'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Ренн: 58%.
    • 15'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 15'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Abdoul Kone ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 43%, Ренн: 57%.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Агбаду Эммануэль
    • 9'
      Ле Фе Энцо из команды Ренн в офсайде
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 8'
      Ле Фе Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коне Амаду
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 6'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн начинает контратаку
    • 6'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Акиеме Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Манетси Маршал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Реймс контролирует мяч.
    • 3'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Реймс 22.8% (26)
    X 53.5% (61)
    Ренн 23.7% (27)
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