Тур: 34. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Ангула Гаэль
Ход матча
7'
0:1
12'
0:2
44'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Сане
Садибу
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
25
Мендеш
Нуну
28
Солер
Карлос
41
Маюлу
Сенни
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Маюлу СенниПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Мец
ПСЖ
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
3.13
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
63
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|13 (3)
|0.38
|Юдоль Матьё
|3
|0.09
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.09
|Сабали Шейх
|3
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Диалло Папе
|2
|0.06
|Траоре Исмаэль
|2
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|27 (6)
|0.79
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|0.32
|Витинья II
|7
|0.21
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.18
|Баркола Бредли
|4
|0.12
|Асенсио Марко
|4
|0.12
|Хакими Ашраф
|4
|0.12
|Дембеле Усман
|3
|0.09
|Кан-Ин Ли
|3
|0.09
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Солер Карлос
|2
|0.06
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Эрнандес Люка
|1
|0.03
|Бералдо Лукас
|1
|0.03
|Заге Йорам
|1
|0.03
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Тенас Арнау
|0
|0
|Маюлу Сенни
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|4
|1
|Сабали Шейх
|5
|0
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Канде Фали
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Жан-Жак Данле
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|0
|1
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Садибу
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Бералдо Лукас
|4
|1
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
|Заге Йорам
|1
|0
Результаты матчей
Мец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
11
2
Мец
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ПСЖ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
10
36
Мец
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
ПСЖ
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
29
15
Упущенные победы
21
38
Голы по времени матча
Забито
17
37
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
23 Не забивали 19
3
18%
3
8%
1-15
4
24%
10
27%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
3
18%
8
22%
76-90
Пропущено
25
11
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 9
8
32%
0
0%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
5
20%
2
18%
76-90
Забито
18
39
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
5
28%
3
8%
61-75
3
17%
12
31%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
13%
4
16%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
10
32%
3
12%
76-90
Забито
35
76
17 В 1-м тайме 37
18 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
7
20%
9
12%
1-15
5
14%
14
18%
16-30
5
14%
14
18%
31-45
4
11%
13
17%
46-60
8
23%
6
8%
61-75
6
17%
20
26%
76-90
Пропущено
56
36
28 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 22
12
21%
4
11%
1-15
6
11%
6
17%
16-30
10
18%
8
22%
31-45
10
18%
5
14%
46-60
3
5%
8
22%
61-75
15
27%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
Результаты матчей
Мец
ПСЖ
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
2
10 раз 30%
3
9 раз 27%
1
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мец
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
610
134
115
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
314
124
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
303
924
258
330
1518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|3:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 34
|61
|4.
|0:1 Заявка
|34
|16
|10
|8
|50 - 33
|58
|5.
|1:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|39 - 27
|57
|6.
|1:0 Заявка
|34
|16
|5
|13
|48 - 54
|53
|7.
|2:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|45 - 35
|53
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|50 - 40
|48
|9.
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 46
|47
|10.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|52 - 45
|46
|11.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 44
|43
|12.
|0:2 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 50
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|14.
|0:3 Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 54
|33
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 43
|33
|16.
|0:2 Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|2:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 66
|29
|18.
|0:2 Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|32 - 13
|36
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|18 - 17
|27
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|11.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 17
|21
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 30
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 23
|16
|16.
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|3:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|7.
|0:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 25
|22
|8.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 24
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|19 - 27
|12
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|0:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 34
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:2 ПСЖ
Исход игры
Мец
2.6% (3)
Ничья
6.9% (8)
ПСЖ
90.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (82)
Меньше
25.45% (28)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
50% (58)
0:2 ПСЖ
15.5% (18)
1:3 ПСЖ
9.5% (11)
1:1 Ничья
4.3% (5)
1:4 ПСЖ
4.3% (5)
0:1 ПСЖ
4.3% (5)
2:1 Мец
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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