Второй тайм в Меце!

Асенисо слева в штрафной площади получил мяч и в касание пробил рядом с ближней "девяткой".

Мендеш в центре поля сбил Сане и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

Мукиэле справа с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Укиджа прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Бералдо не пропустил справа вперёд Ван Ден Керкхофа и получил от Кевина сзади по ногам.

Рамуш слева прорвался к воротам и откатил мяч на Мендеша, который с двенадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Следующий угловой удар у парижан опасным не получился. Мяч покинул пределы поля.

После прострела Мукиэле справа Рамуш с пятнадцати метров с разворота пробил в ближний угол. Укиджа прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Бералдо на левом фланге сделал неточную передачу вперёд на Мендеша.

Быструю атаку провели хозяева, но Жан-Жак справа неудачно покатил мяч вперёд, и сфера легко досталась Навасу.

Маюлу справа в штрафной площади получил мяч, но был вынужден уйти к угловому флагу.

Мукиэле справа с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Укиджа в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

Ли Кан-Ин исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот и побежали в контратаку.

Ли Кан-Ин от углового флага навесил к воротам. Укиджа сумел выбить мяч из штрафной площади, который неожиданно к нему опустился.

Солер справа со штрафного навесил на Данилу, удар головой которого Юдоль заблокировал плечом.

У Солера не получилась подача справа. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.

Мукиэле справа вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Укиджа ногой отбил мяч.

Асенсио слева прострелил к дальней штанге, куда Мукиэле немного не добежал.

Мендеш слева получил передачу от Асенсио и прострелил в штрафную площадь, но соперники удачно сыграли на перехвате.

Парижане разыграли угловой удар. Солер слева навесил на Мукиэле, который ногой в касание от земли пробил в перекладину.

Асенсио от углового флага навесил к ближней штанге, где Диалло выбил мяч снова за пределы поля.

28' Асенсио слева прорвался к воротам и откатил мяч на Рамуша, который с десяти метров в касание пробил выше ворот.

26' Парижане опять принялись неспешно катать мяч у центрального круга с поперечными рывками игроков.

25' Диалло слева попытался пройти Мукиэле, но упустил мяч за боковую линию поля.

24' Мукиэле с Диалло неудачно столкнулись у штрафной площади хозяев. Обоим потребовалась помощь медиков.

22' Диалло в центре поля подтолкнул в спину Ли Кан-Ина.

21' Подача Ли Кан-Ина от углового флага получилась низкой и хозяева выбили мяч от ворот.

20' Асенсио слева забежал в офсайд.

19' Игроки "Меца" со своей половины поля наблюдают за перепасовкой соперников и не поднимаются в прессинг.

18' Парижане контролируют мяч в центре поля.

16' Мендеш слева прорвался к воротам, но все его попытки ударов соперники заблокировали.

15' Угарте немного сильно исполнил заброс вперёд на Ли Кан-Ина, который до мяча дотянуться не сумел.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ЛИ КАН-ИН!!! После подсказки бригады ВАР арбитры засчитывают гол Ли Кан-Ина, который он забил с передачи Асенсио.

13' Ли Кан-Ин после прострела слева в касание переправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

13' После прострела справа Жан-Жак с двенадцати метров в касание пробил рядом с ближней штангой.

12' Удар Микаутадзе из-за пределов штрафной площади Навас отразил.

11' Диалло слева навесил в центр штрафной площади, где не оказалось партнёров, способных сыграть вверху.

10' Два угловых удара подряд подали парижане. Ударов по воротам со "стандартов" не последовало.

9' Асенсио справа выкатил мяч в цент на Маюлу, удар которого соперники заблокировали.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

СОЛЕР!!! Парижане разыграли угловой удар. Солер слева с двадцати трёх метров сделал заброс к дальней штанге, но Укиджа и Мукиэле не достали мяч, а сфера залетела в верхний угол.

6' Микаутадзе слева прошёл вперёд и от угла штрафной площади пробил по воротам, но на пути мяча оказалась голова Данилу.

5' У Солера не прошла передача справа в штрафную площадь на Ли Кан-Ина, который совершил рывок вперёд.

4' Парижане вперёд тоже идут осторожно. розыгрыши накоротке чередуются с передачами назад.

3' "Мец" в первые минуты старается контролировать мяч. Пока больше поперечных передач, нежели продвижения вперёд.

2' "Мец" играет в бордовой форме, "ПСЖ" - в белой.