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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Мец
0:2
Второй тайм: 48'
ПСЖ
0'
0:1
7' Гол
Солер Карлос
0:2
12' Гол
Кан-Ин Ли
44' Желтая карточка
Мендеш Нуну

Ход матча

7'
0:1
Солер Карлос
(Кан-Ин Ли)
12'
0:2
Кан-Ин Ли
(Асенсио Марко)
44'
 
Мендеш Нуну

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 114
Мец 2.6% (3)
X 7% (8)
ПСЖ 90.4% (103)
Все прогнозы
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Мец
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16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
38
Сане
Садибу
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
1
Навас
Кейлор
26
Мукиэле
Норди
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
25
Мендеш
Нуну
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
41
Маюлу
Сенни
19
Кан-Ин
Ли
9
Рамуш
Гонсалу
11
Асенсио
Марко
Мец
4-5-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Мец
ПСЖ

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
5:0
Л1
1:5
Л1
2:3
КЛ
2:0
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
3:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

3.13
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.38
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 27 (6) 0.79
Рамуш Гонсалу 11 (1) 0.32
Витинья II 7 0.21
Коло-Муани Рандаль 6 0.18
Баркола Бредли 4 0.12
Асенсио Марко 4 0.12
Хакими Ашраф 4 0.12
Дембеле Усман 3 0.09
Кан-Ин Ли 3 0.09
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Солер Карлос 2 0.06
Фабиан Руис 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Заге Йорам 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Тенас Арнау 0 0
Маюлу Сенни 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Сабали Шейх 5 0
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Канде Фали 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Бералдо Лукас 4 1
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Мбаппе Килиан 4 0
Заир-Эмери Уоррен 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мендеш Нуну 3 0
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Заге Йорам 1 0

Результаты матчей

Мец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

11
2
Мец
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ПСЖ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

10
36
Мец
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
ПСЖ
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

21
38

Голы по времени матча

Забито

17
37
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
23 Не забивали 19
3
18%
3
8%
1-15
4
24%
10
27%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
3
18%
8
22%
76-90

Пропущено

25
11
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 9
8
32%
0
0%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
5
20%
2
18%
76-90

Забито

18
39
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
5
28%
3
8%
61-75
3
17%
12
31%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
13%
4
16%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
10
32%
3
12%
76-90

Забито

35
76
17 В 1-м тайме 37
18 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
7
20%
9
12%
1-15
5
14%
14
18%
16-30
5
14%
14
18%
31-45
4
11%
13
17%
46-60
8
23%
6
8%
61-75
6
17%
20
26%
76-90

Пропущено

56
36
28 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 22
12
21%
4
11%
1-15
6
11%
6
17%
16-30
10
18%
8
22%
31-45
10
18%
5
14%
46-60
3
5%
8
22%
61-75
15
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Мец
ПСЖ

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
2
10 раз 30%
3
9 раз 27%
1
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
13
4
1
15
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
3
14
1.5
12
4
2
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
30
3
9
24
1.5
25
8
3
30
2.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 3:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 42 67
3.
Брест
 1:0 Заявка 34 17 10 7 51 - 34 61
4.
Лилль
 0:1 Заявка 34 16 10 8 50 - 33 58
5.
Ницца
 1:0 Заявка 34 16 9 9 39 - 27 57
6.
Лион
 1:0 Заявка 34 16 5 13 48 - 54 53
7.
Ланс
 2:0 Заявка 34 15 8 11 45 - 35 53
8.
Марсель
 0:0 Заявка 34 12 12 10 50 - 40 48
9.
Реймс
 1:0 Заявка 34 13 8 13 41 - 46 47
10.
Ренн
 0:1 Заявка 34 12 10 12 52 - 45 46
11.
Тулуза
 0:1 Заявка 34 11 10 13 42 - 44 43
12.
Монпелье
 0:2 Заявка 34 10 11 13 45 - 50 40
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
14.
Нант
 0:3 Заявка 34 9 6 19 30 - 54 33
15.
Гавр
 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 43 33
16.
Мец
 0:2 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 2:0 Заявка 34 7 8 19 40 - 66 29
18.
Клермон
 0:2 Заявка 34 5 10 19 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 0:1 Заявка 17 11 3 3 32 - 13 36
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 3 4 29 - 14 33
4.
Ланс
 2:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 16 33
5.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7.
Брест
 1:0 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 3 6 18 - 17 27
9.
Ренн
 0:1 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 1:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 28 25
11.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 0:0 Заявка 17 6 3 8 17 - 17 21
13.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 4 4 9 23 - 30 16
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 3 7 7 21 - 23 16
16.
Клермон
 0:2 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 0:2 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 0:3 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 3:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 1:0 Заявка 17 9 3 5 26 - 20 30
4.
Лион
 1:0 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 0:1 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 1:0 Заявка 17 7 5 5 18 - 16 26
7.
Монпелье
 0:2 Заявка 17 7 2 8 21 - 25 22
8.
Лилль
 0:1 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 0:3 Заявка 17 6 3 8 13 - 24 21
10.
Ренн
 0:1 Заявка 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Ланс
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 0:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 17 3 6 8 15 - 26 15
15.
Лорьян
 2:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 17 2 6 9 19 - 27 12
17.
Гавр
 0:0 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 0:2 Заявка 17 2 5 10 14 - 34 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Асенисо слева в штрафной площади получил мяч и в касание пробил рядом с ближней "девяткой".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Меце!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Мец" - "ПСЖ" - 0:2.
  • Опасный момент
    45'
    Рамуш слева прорвался к воротам и откатил мяч на Мендеша, который с двенадцати метров пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бералдо не пропустил справа вперёд Ван Ден Керкхофа и получил от Кевина сзади по ногам.
  • 45'
    Мукиэле справа с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол. Укиджа прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    45'
    Мендеш в центре поля сбил Сане и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Ангула в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Ли Кан-Ин исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч от ворот и побежали в контратаку.
  • Опасный момент
    44'
    Мукиэле справа с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Укиджа в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • 43'
    Маюлу справа в штрафной площади получил мяч, но был вынужден уйти к угловому флагу.
  • 42'
    Быструю атаку провели хозяева, но Жан-Жак справа неудачно покатил мяч вперёд, и сфера легко досталась Навасу.
  • 40'
    Бералдо на левом фланге сделал неточную передачу вперёд на Мендеша.
  • 39'
    После прострела Мукиэле справа Рамуш с пятнадцати метров с разворота пробил в ближний угол. Укиджа прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    38'
    Следующий угловой удар у парижан опасным не получился. Мяч покинул пределы поля.
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    • Угловой
      37'
      Асенсио от углового флага навесил к ближней штанге, где Диалло выбил мяч снова за пределы поля.
    • 36'
      Прострел Асенсио слева к воротам заблокировал Колин.
    • Угловой
      35'
      Парижане разыграли угловой удар. Солер слева навесил на Мукиэле, который ногой в касание от земли пробил в перекладину.
    • 35'
      Мендеш слева получил передачу от Асенсио и прострелил в штрафную площадь, но соперники удачно сыграли на перехвате.
    • 34'
      Асенсио слева прострелил к дальней штанге, куда Мукиэле немного не добежал.
    • Опасный момент
      33'
      Мукиэле справа вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Укиджа ногой отбил мяч.
    • 32'
      У Солера не получилась подача справа. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.
    • 31'
      Солер справа со штрафного навесил на Данилу, удар головой которого Юдоль заблокировал плечом.
    • Фол, нарушение
      30'
      Юдоль на фланге руками остановил Мукиэле.
    • Угловой
      29'
      Ли Кан-Ин от углового флага навесил к воротам. Укиджа сумел выбить мяч из штрафной площади, который неожиданно к нему опустился.
    • 28'
      Асенсио слева прорвался к воротам и откатил мяч на Рамуша, который с десяти метров в касание пробил выше ворот.
    • 26'
      Парижане опять принялись неспешно катать мяч у центрального круга с поперечными рывками игроков.
    • 25'
      Диалло слева попытался пройти Мукиэле, но упустил мяч за боковую линию поля.
    • Травма, повреждение
      24'
      Мукиэле с Диалло неудачно столкнулись у штрафной площади хозяев. Обоим потребовалась помощь медиков.
    • Фол, нарушение
      22'
      Диалло в центре поля подтолкнул в спину Ли Кан-Ина.
    • Угловой
      21'
      Подача Ли Кан-Ина от углового флага получилась низкой и хозяева выбили мяч от ворот.
    • Офсайд
      20'
      Асенсио слева забежал в офсайд.
    • 19'
      Игроки "Меца" со своей половины поля наблюдают за перепасовкой соперников и не поднимаются в прессинг.
    • 18'
      Парижане контролируют мяч в центре поля.
    • 16'
      Мендеш слева прорвался к воротам, но все его попытки ударов соперники заблокировали.
    • 15'
      Угарте немного сильно исполнил заброс вперёд на Ли Кан-Ина, который до мяча дотянуться не сумел.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ЛИ КАН-ИН!!! После подсказки бригады ВАР арбитры засчитывают гол Ли Кан-Ина, который он забил с передачи Асенсио.
    • Офсайд
      13'
      Ли Кан-Ин после прострела слева в касание переправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
    • Опасный момент
      13'
      После прострела справа Жан-Жак с двенадцати метров в касание пробил рядом с ближней штангой.
    • 12'
      Удар Микаутадзе из-за пределов штрафной площади Навас отразил.
    • 11'
      Диалло слева навесил в центр штрафной площади, где не оказалось партнёров, способных сыграть вверху.
    • Угловой
      10'
      Два угловых удара подряд подали парижане. Ударов по воротам со "стандартов" не последовало.
    • 9'
      Асенсио справа выкатил мяч в цент на Маюлу, удар которого соперники заблокировали.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      СОЛЕР!!! Парижане разыграли угловой удар. Солер слева с двадцати трёх метров сделал заброс к дальней штанге, но Укиджа и Мукиэле не достали мяч, а сфера залетела в верхний угол.
    • 6'
      Микаутадзе слева прошёл вперёд и от угла штрафной площади пробил по воротам, но на пути мяча оказалась голова Данилу.
    • 5'
      У Солера не прошла передача справа в штрафную площадь на Ли Кан-Ина, который совершил рывок вперёд.
    • 4'
      Парижане вперёд тоже идут осторожно. розыгрыши накоротке чередуются с передачами назад.
    • 3'
      "Мец" в первые минуты старается контролировать мяч. Пока больше поперечных передач, нежели продвижения вперёд.
    • 2'
      "Мец" играет в бордовой форме, "ПСЖ" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сэн-Сэнфорьене"!
    • Второй тайм
    • 48'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Диалло Папе.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 46'
      Асенсио Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Senny Mayulu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 22%, ПСЖ: 78%.
    • 50'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец в офсайде
    • 50'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 49'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Мендеш Нуну нанес удар в каркас ворот!
    • 49'
      Рамуш Гонсалу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Мец начинает контратаку
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 48'
      Бералдо Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Мукиэле Норди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Диалло Папе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Микаутадзе Жорж создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 21%, ПСЖ: 79%.
    • 44'
      Мендеш Нуну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Мендеш Нуну из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сане Садибу
    • 44'
      Мец начинает контратаку
    • 44'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Кан-Ин Ли пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 43'
      Диалло Папе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Мец начинает контратаку
    • 41'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 40'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 22%, ПСЖ: 78%.
    • 39'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 39'
      Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Диалло Папе выиграл воздушное противоборство у Мукиэле Норди.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Рамуш Гонсалу. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Мукиэле Норди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 37'
      Асенсио Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 36'
      Мендеш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Мец начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 23%, ПСЖ: 77%.
    • 35'
      Юдоль Матьё успешно блокирует удар.
    • 35'
      Мукиэле Норди завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 35'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Асенсио Марко из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Сане Садибу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
    • 33'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Микаутадзе Жорж.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 33'
      Асенсио Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Мендеш Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Мукиэле Норди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Солер Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Микаутадзе Жорж.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 31'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Юдоль Матьё успешно блокирует удар.
    • 30'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 30'
      Солер Карлос из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 24%, ПСЖ: 76%.
    • 29'
      Юдоль Матьё из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Мукиэле Норди.
    • 29'
      Ван Ден Керкхоф Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Рамуш Гонсалу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Асенсио Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 27%, ПСЖ: 73%.
    • 25'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Мукиэле Норди возвращается на поле.
    • 24'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Диалло Папе
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 23'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Диалло Папе.
    • 22'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Колин Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Диалло Папе из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Асенсио Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 29%, ПСЖ: 71%.
    • 20'
      Сане Садибу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Мендеш Нуну ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Диалло Папе.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 15'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Мец пытается что-то создать.
    • 13'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды ПСЖ!
    • 13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСЖ.
    • 13'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ в офсайде
    • 13'
      Рамуш Гонсалу сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Асенсио Марко сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О О Л - Кан-Ин Ли из команды ПСЖ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кан-Ин Ли легко с этим справился!
    • 12'
      Кан-Ин Ли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Сане Садибу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 12'
      Жан-Жак Данле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мендеш Нуну из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Жан-Жак Данле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Юдоль Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Бералдо Лукас из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Senny Mayulu наказан за толчок Камара Ламин
    • 10'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 25%, ПСЖ: 75%.
    • 10'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Н'Дорам Кевин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Senny Mayulu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Асенсио Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Эрей Кристоф ошибается в защите.
    • 8'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Ван Ден Керкхоф Кевин.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Угарте Мануэль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 8'
      Отличный гол забил Солер Карлос
    • 7'
      Кан-Ин Ли сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Солер Карлос из команды ПСЖ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 7'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Сане Садибу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Данилу Перейра успешно блокирует удар.
    • 6'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Мец начинает контратаку
    • 6'
      Диалло Папе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 50%, ПСЖ: 50%.
    • 5'
      Сане Садибу из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Диалло Папе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Бералдо Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Мец пытается что-то создать.
    • 2'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:2 ПСЖ

    Исход игры
    Мец
    2.6% (3)
    Ничья
    6.9% (8)
    ПСЖ
    90.5% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.55% (82)
    Меньше
    25.45% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    50% (58)
    0:2 ПСЖ
    15.5% (18)
    1:3 ПСЖ
    9.5% (11)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    1:4 ПСЖ
    4.3% (5)
    0:1 ПСЖ
    4.3% (5)
    2:1 Мец
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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