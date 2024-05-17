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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Мец
 
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ПСЖ
Прогнозы 44
Мец 4.5% (2)
X 0% (0)
ПСЖ 95.5% (42)
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Мец
ПСЖ

История личных встреч

Мец
ПСЖ

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
5:0
Л1
1:5
Л1
2:3
КЛ
2:0
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
3:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

3.13
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.39
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 27 (6) 0.82
Рамуш Гонсалу 11 (1) 0.33
Витинья II 7 0.21
Коло-Муани Рандаль 6 0.18
Баркола Бредли 4 0.12
Хакими Ашраф 4 0.12
Асенсио Марко 4 0.12
Дембеле Усман 3 0.09
Кан-Ин Ли 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Фабиан Руис 1 0.03
Солер Карлос 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Заге Йорам 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Тенас Арнау 0 0
Маюлу Сенни 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Сабали Шейх 5 0
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Канде Фали 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Бералдо Лукас 4 1
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Мбаппе Килиан 4 0
Заир-Эмери Уоррен 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Маркиньос Маркос 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Заге Йорам 1 0

Результаты матчей

Мец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

11
2
Мец
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ПСЖ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

10
36
Мец
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
ПСЖ
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

21
38

Голы по времени матча

Забито

17
37
11 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 14
23 Не забивали 19
3
18%
3
8%
1-15
4
24%
10
27%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
3
18%
8
22%
76-90

Пропущено

25
11
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 9
8
32%
0
0%
1-15
4
16%
1
9%
16-30
3
12%
3
27%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
5
20%
2
18%
76-90

Забито

18
39
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
4
22%
5
13%
46-60
5
28%
3
8%
61-75
3
17%
12
31%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
13%
4
16%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
1
3%
5
20%
61-75
10
32%
3
12%
76-90

Забито

35
76
17 В 1-м тайме 37
18 Во 2-м тайме 39
15 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
7
20%
9
12%
1-15
5
14%
14
18%
16-30
5
14%
14
18%
31-45
4
11%
13
17%
46-60
8
23%
6
8%
61-75
6
17%
20
26%
76-90

Пропущено

56
36
28 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 22
12
21%
4
11%
1-15
6
11%
6
17%
16-30
10
18%
8
22%
31-45
10
18%
5
14%
46-60
3
5%
8
22%
61-75
15
27%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1
Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Мец
ПСЖ

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
2
10 раз 30%
3
9 раз 27%
1
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
13
4
1
15
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
3
14
1.5
12
4
2
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
30
3
9
24
1.5
25
8
3
30
2.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 21 10 2 79 - 33 73
2.
Монако
 Заявка 33 19 7 7 64 - 42 64
3.
Лилль
 Заявка 33 16 10 7 50 - 32 58
4.
Брест
 Заявка 33 16 10 7 50 - 34 58
5.
Ницца
 Заявка 33 15 9 9 38 - 27 54
6.
Лион
 Заявка 33 15 5 13 47 - 54 50
7.
Ланс
 Заявка 33 14 8 11 43 - 35 50
8.
Марсель
 Заявка 33 12 11 10 50 - 40 47
9.
Ренн
 Заявка 33 12 10 11 52 - 44 46
10.
Реймс
 Заявка 33 12 8 13 40 - 46 44
11.
Тулуза
 Заявка 33 11 10 12 42 - 43 43
12.
Монпелье
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 40
13.
Страсбург
 Заявка 33 10 9 14 37 - 48 39
14.
Нант
 Заявка 33 9 6 18 30 - 51 33
15.
Гавр
 Заявка 33 7 11 15 33 - 43 32
16.
Мец
 Заявка 33 8 5 20 35 - 56 29
17.
Лорьян
 Заявка 33 6 8 19 38 - 66 26
18.
Клермон
 Заявка 33 5 10 18 28 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 16 11 3 2 32 - 12 36
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
4.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
5.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
6.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
7.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
8.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
9.
Реймс
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
10.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
11.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 4 0 37 - 11 40
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
4.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
10.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
16.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
17.
Марсель
 Заявка 16 2 5 9 19 - 27 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 17 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 15 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мец - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 44
    Мец 4.5% (2)
    X 0% (0)
    ПСЖ 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    ПСЖ
    5.50
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    5.40
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    1.60
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    Прогнозы на матч Мец - ПСЖ

    Исход игры
    Мец
    4.3% (2)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    50% (23)
    0:2 ПСЖ
    19.6% (9)
    1:3 ПСЖ
    10.9% (5)
    0:1 ПСЖ
    8.7% (4)
    2:1 Мец
    4.3% (2)
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