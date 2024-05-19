Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Бамба Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Бамба Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Матсима Крислен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Клермон

86' Йонгва Дарлин не смог попасть в створ ударом издали

85' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Клермон

84' Луза Имран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Клермон

78' Лапорт Жульен из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Аллевина Джим уходит с поля и его заменяет Mohamed-Amine Bouchenna

75' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Клермон

74' Оооо... вот это был удар! Бамба Мохаммед должен был забить с этой позиции.

74' Калюлю Гедеон из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бамба Мохаммед нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

72' Понсо Жульен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Бамба Дьенг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Аллевина Джим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бамба Дьенг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Диао Мори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Бамба Дьенг . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Маньен Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Г О О О О Л - Бамба Дьенг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

63' Хорошую попытку сделал Калюлю Гедеон . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

61' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Лапорт Жульен нанес удар головой, но Мори Диав спокойно отбил мяч.

60' Удар от ворот произведет Клермон

59' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Лорьян

55' Виржинюс Алан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Отличный командный гол!

54' Г О О О О Л - Буанани Бадредин забивает с правой ноги!

54' Бамба Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Хорошую попытку сделал Аллевина Джим . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Жаке Джереми из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Клермон

50' Кацерис Панос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника