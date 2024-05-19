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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лорьян
5:0
Конец матча
Клермон
0'
12' Желтая карточка
Маньен Йоанн
20' Желтая карточка
Лапорт Жульен
1:0
38' Гол
Абергель Лоран
2:0
42' Пенальти
Бамба Мохаммед
43' Желтая карточка
Гастьен Паскаль
3:0
54' Гол
Буанани Бадредин
4:0
63' Гол
Бамба Дьенг
69' Желтая карточка
Бамба Дьенг
72' Желтая карточка
Понсо Жульен
72' Желтая карточка
Аллевина Джим
5:0
90' Гол
Бамба Дьенг
90' Желтая карточка
Диао Мори
90'+9

Ход матча

12'
 
Маньен Йоанн
20'
Лапорт Жульен
 
20'
Йонгва Дарлин
Менди Бенжамен
 
38'
Абергель Лоран
(Понсо Жульен)
1:0
42'
Бамба Мохаммед
2:0
43'
 
Гастьен Паскаль
54'
Буанани Бадредин
(Бамба Мохаммед)
3:0
56'
Калюлю Гедеон
Кацерис Панос
 
56'
Бамба Дьенг
Тосин Айегун
 
57'
Луза Имран
Буанани Бадредин
 
59'
 
Ожье Флоран
Факили Ильхан
59'
 
Кейта Хабиб
Гастьен Йоан
63'
Бамба Дьенг
4:0
69'
Бамба Дьенг
 
72'
Понсо Жульен
 
72'
 
Аллевина Джим
75'
 
Бученна Мухамед-Амин
Аллевина Джим
78'
Крупи Эли Джуниор
Понсо Жульен
 
81'
 
Андрич Комнен
Маньен Йоанн
82'
 
Бела Жереми
Виржинюс Алан
90'
Бамба Дьенг
(Бамба Мохаммед)
5:0
90'
 
Диао Мори

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 370 Количество передач 492
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Лорьян 77.7% (87)
X 17.9% (20)
Клермон 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
7
Кацерис
Панос
21
Понсо
Жульен
19
Абергель
Лоран
5
Менди
Бенжамен
10
Буанани
Бадредин
27
Тосин
Айегун
9
Бамба
Мохаммед
99
Диао
Мори
97
Жаке
Джереми
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
26
Виржинюс
Алан
29
Факили
Ильхан
18
Рашани
Эльбасан
11
Аллевина
Джим
Лорьян
3-4-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Клермон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

141
90

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 8 (1) 0.24
Крупи Эли Джуниор 5 0.15
Февр Ромен 5 0.15
Бамба Дьенг 4 0.12
Понсо Жульен 3 0.09
Менди Бенжамен 2 0.06
Абергель Лоран 2 0.06
Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
Тосин Айегун 2 0.06
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Буанани Бадредин 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 9 (5) 0.26
Николсон Шамар 3 0.09
Аллевина Джим 2 0.06
Конате Шейк 2 0.06
Киэ Грежон 2 (1) 0.06
Рашани Эльбасан 2 0.06
Маньен Йоанн 2 0.06
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Виржинюс Алан 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0
Жаке Джереми 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Бакайоко Тьемуэ 5 0
Понсо Жульен 5 0
Абергель Лоран 4 0
Лапорт Жульен 4 0
Кацерис Панос 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Бамба Мохаммед 3 0
Бамба Дьенг 3 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Аджей Натаниэль 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гастьен Паскаль 3 1
Гоналон Максим 4 0
Чам Мухаммед 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Диао Мори 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Николсон Шамар 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Матсима Крислен 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Аллевина Джим 1 0
Бученна Мухамед-Амин 1 0
Мбайя Иван 1 0

Результаты матчей

Лорьян
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Клермон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

13
8
Лорьян
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Клермон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

27
22

Упущенные победы

13
10
Лорьян
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Клермон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

30
23

Упущенные победы

26
18

Голы по времени матча

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
20%
5
38%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

31
32
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
2
6%
9
28%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
5
16%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 25
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

36
27
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
3%
2
7%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
6
17%
4
15%
31-45
9
25%
7
26%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
10
28%
7
26%
76-90

Забито

42
27
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
6
14%
5
19%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
7
17%
8
30%
30%
31-45
8
19%
6
22%
46-60
6
14%
3
11%
61-75
10
24%
4
15%
76-90

Пропущено

67
59
27 В 1-м тайме 28
40 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 28
7
10%
8
14%
1-15
12
18%
7
12%
16-30
8
12%
13
22%
31-45
15
22%
12
20%
46-60
8
12%
7
12%
61-75
17
25%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Марсель - Лорьян 3:1 Ланс - Лорьян 2:0 Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4
Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4
Клермон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клермон - Лион 0:1 Монако - Клермон 4:1 Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0
Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1

Результаты матчей

Лорьян
Клермон

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
8
8
9
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
9
8
6
11
1.5
3
14
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
18
16
14
20
1.5
6
28
6
28
2.5
1
33
2
32
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Клермон: 55%.
  • 99'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Луза Имран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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