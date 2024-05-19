Тур: 34. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
12' Желтая карточкаМаньен Йоанн
20' Желтая карточкаЛапорт Жульен
1:0
38' ГолАбергель Лоран
2:0
42' ПенальтиБамба Мохаммед
43' Желтая карточкаГастьен Паскаль
3:0
54' ГолБуанани Бадредин
4:0
63' ГолБамба Дьенг
69' Желтая карточкаБамба Дьенг
72' Желтая карточкаПонсо Жульен
72' Желтая карточкаАллевина Джим
5:0
90' ГолБамба Дьенг
90' Желтая карточкаДиао Мори
90'+9
Ход матча
12'
20'
38'
1:0
42'
2:0
43'
54'
63'
4:0
69'
72'
72'
90'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
13 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
370 Количество передач 492
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
99
Диао
Мори
97
Жаке
Джереми
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
97 Жаке ДжеремиЗащитник
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Клермон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
141
90
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|8 (1)
|0.24
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.15
|Февр Ромен
|5
|0.15
|Бамба Дьенг
|4
|0.12
|Понсо Жульен
|3
|0.09
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|Абергель Лоран
|2
|0.06
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|Тосин Айегун
|2
|0.06
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|9 (5)
|0.26
|Николсон Шамар
|3
|0.09
|Аллевина Джим
|2
|0.06
|Конате Шейк
|2
|0.06
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.06
|Рашани Эльбасан
|2
|0.06
|Маньен Йоанн
|2
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
|Жаке Джереми
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|5
|0
|Понсо Жульен
|5
|0
|Абергель Лоран
|4
|0
|Лапорт Жульен
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Бамба Мохаммед
|3
|0
|Бамба Дьенг
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Аджей Натаниэль
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кари Айман
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гастьен Паскаль
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Чам Мухаммед
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Диао Мори
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Бученна Мухамед-Амин
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Клермон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
13
8
Лорьян
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Клермон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
22
Упущенные победы
13
10
Лорьян
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Клермон
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
30
23
Упущенные победы
26
18
Голы по времени матча
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
20%
5
38%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
31
32
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
2
6%
9
28%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
7
23%
5
16%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
26 Не забивали 25
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
36
27
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
3%
2
7%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
6
17%
4
15%
31-45
9
25%
7
26%
46-60
3
8%
5
19%
61-75
10
28%
7
26%
76-90
Забито
42
27
18 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
14 Не забивали 16
6
14%
5
19%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
7
17%
8
30%
30%
31-45
8
19%
6
22%
46-60
6
14%
3
11%
61-75
10
24%
4
15%
76-90
Пропущено
67
59
27 В 1-м тайме 28
40 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 28
7
10%
8
14%
1-15
12
18%
7
12%
16-30
8
12%
13
22%
31-45
15
22%
12
20%
46-60
8
12%
7
12%
61-75
17
25%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Марсель - Лорьян 3:1 Ланс - Лорьян 2:0 Лорьян - Тулуза 1:2 Лорьян - ПСЖ 1:4
Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4
Клермон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клермон - Лион 0:1 Монако - Клермон 4:1 Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0
Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1
Результаты матчей
Лорьян
Клермон
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
89
314
314
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
98
611
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
1816
1420
628
628
133
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16.
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18.
|Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 64
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 14
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 18
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 29
|25
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 19
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 30
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 25
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 20
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 28
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 37
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9