Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Нзингула Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Страсбург

37' Толиссо Корентен нанес удар головой, но Алаа Беллаарух спокойно отбил мяч.

36' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Диарра Хабиб пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

31' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Удар от ворот произведет Лион

29' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Лион

27' Удар от ворот произведет Страсбург

26' Хорошую попытку сделал Тальяфико Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Бенрахма Саид пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух держит все под контролем

26' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Матич Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошую попытку сделал Сеная Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Страсбург

19' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Страсбург

18' Мата Клинтон из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Нзингула Рабби получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Нзингула Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля