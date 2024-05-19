Тур: 34. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ход матча
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
317 Количество передач 187
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
40
Себас
Жереми
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Полузащитник
-
33 Абубакар АлиПолузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Страсбург
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.88
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|18 (1)
|0.53
|О'Брайан Джек
|4
|0.12
|Бенрахма Саид
|3
|0.09
|Нуама Эрнест
|3
|0.09
|Тальяфико Николас
|3
|0.09
|Фофана Малик
|3
|0.09
|Бальде Мама
|2
|0.06
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.06
|Мангаля Орель
|2
|0.06
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|8
|0.24
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.12
|Баква Дилан
|3
|0.09
|Сахи Дион
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.06
|Гильберт Фредерик
|2
|0.06
|Абакар Силла
|2
|0.06
|Себас Жереми
|2
|0.06
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Сантос Андрей
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|Мата Клинтон
|6
|0
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Нуама Эрнест
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Бенрахма Саид
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|7
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Абакар Силла
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Беллаароуч Алаа
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Страсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
9
Лион
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Страсбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
19
17
Лион
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Страсбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
2
13%
1-15
8
36%
0
0%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
6
27%
8
53%
76-90
Пропущено
29
25
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
10%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
8
28%
6
24%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
4
14%
3
12%
76-90
Забито
25
21
5 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
6
24%
6
29%
61-75
10
40%
7
33%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
4
16%
8
33%
31-45
5
20%
8
33%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
2
8%
2
8%
76-90
Забито
47
36
15 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
2
4%
3
8%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
5
11%
3
8%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
10
21%
7
19%
61-75
16
34%
15
42%
76-90
Пропущено
54
49
29 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
5
9%
6
12%
1-15
12
22%
7
14%
16-30
12
22%
14
29%
31-45
11
20%
12
24%
46-60
8
15%
5
10%
61-75
6
11%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1
Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0
Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4
Результаты матчей
Лион
Страсбург
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лион
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
511
89
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
710
313
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
249
1221
1122
726
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|3:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 42
|67
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 34
|61
|4.
|0:1 Заявка
|34
|16
|10
|8
|50 - 33
|58
|5.
|1:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|39 - 27
|57
|6.
|1:0 Заявка
|34
|16
|5
|13
|48 - 54
|53
|7.
|2:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|45 - 35
|53
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|50 - 40
|48
|9.
|1:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 46
|47
|10.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|52 - 45
|46
|11.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 44
|43
|12.
|0:2 Заявка
|34
|10
|11
|13
|45 - 50
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|14.
|0:3 Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 54
|33
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 43
|33
|16.
|0:2 Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|2:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 66
|29
|18.
|0:2 Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|11
|3
|3
|32 - 13
|36
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|5.
|2:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|18 - 17
|27
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 28
|25
|11.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 17
|21
|13.
|0:2 Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 30
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 23
|16
|16.
|0:2 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|0:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|3:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|7.
|0:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 25
|22
|8.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|0:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 24
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|0:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 26
|15
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|19 - 27
|12
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|0:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 34
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|15 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:0 Страсбург
Исход игры
Лион
97.3% (109)
Ничья
1.8% (2)
Страсбург
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
2:1 Лион
42% (47)
2:0 Лион
25% (28)
3:1 Лион
12.5% (14)
1:0 Лион
8.9% (10)
3:0 Лион
4.5% (5)
3:2 Лион
2.7% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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