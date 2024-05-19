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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
39' Гол
Ляказетт Александр
1:1
63' Гол
Диарра Хабиб
1:1
77' Не забитый пенальти
Эмега Эмануэль
80' Желтая карточка
Виейра Патрик
80' Undefined phrase: football_event_
Гильберт Фредерик
2:1
90' Пенальти
Ляказетт Александр
90' Желтая карточка
Ляказетт Александр
90'+10

Ход матча

39'
Ляказетт Александр
(Бенрахма Саид)
1:0
63'
1:1
Диарра Хабиб
(Нзингула Рабби)
67'
 
Перрен Люка
Делен Тома
68'
Мангаля Орель
Толиссо Корентен
 
69'
Фофана Малик
Бенрахма Саид
 
69'
Нуама Эрнест
Шерки Райан
 
69'
 
Абубакар Али
Диарра Хабиб
77'
1:1
Эмега Эмануэль
80'
 
Виейра Патрик
80'
 
Гильберт Фредерик
83'
 
Patrick Ouotro
Нзингула Рабби
89'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Тальяфико Николас
 
90'
Ляказетт Александр
2:1
90'
Ляказетт Александр
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 616 Количество передач 350
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Лион 97.3% (109)
X 1.8% (2)
Страсбург 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
31
Матич
Неманья
18
Шерки
Райан
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
29
Дукуре
Исмаэль
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
41
Нзингула
Рабби
8
Сантос
Андрей
40
Себас
Жереми
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
10
Эмега
Эмануэль
Лион
4-1-4-1
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Страсбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 19 (2) 0.56
О'Брайан Джек 4 0.12
Бенрахма Саид 3 0.09
Нуама Эрнест 3 0.09
Тальяфико Николас 3 0.09
Фофана Малик 3 0.09
Бальде Мама 2 0.06
Толиссо Корентен 2 (1) 0.06
Мангаля Орель 2 0.06
Шерки Райан 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 8 0.24
Гамейро Кевин 4 (2) 0.12
Баква Дилан 3 0.09
Сахи Дион 3 0.09
Диарра Хабиб 3 (1) 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Гильберт Фредерик 2 0.06
Абакар Силла 2 0.06
Себас Жереми 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Сантос Андрей 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Нзингула Рабби 0 0
Абубакар Али 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
Мата Клинтон 6 0
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Ляказетт Александр 3 1
Кумбеди Саэль 4 0
Нуама Эрнест 4 0
Ловрен Деян 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Бенрахма Саид 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Орбан Гифт 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 7 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Абакар Силла 4 0
Виейра Патрик 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Сантос Андрей 3 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Беллаароуч Алаа 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Страсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
10
Лион
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Страсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

19
17
Лион
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Страсбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
2
13%
1-15
8
33%
0
0%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
8
50%
76-90

Пропущено

30
27
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
10%
4
15%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
8
27%
7
26%
31-45
6
20%
4
15%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
4
13%
4
15%
76-90

Забито

25
21
5 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
2
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
6
24%
6
29%
61-75
10
40%
7
33%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
4
16%
8
33%
31-45
5
20%
8
33%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
2
8%
2
8%
76-90

Забито

49
37
16 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
2
4%
3
8%
1-15
8
16%
3
8%
16-30
6
12%
3
8%
31-45
6
12%
5
14%
46-60
10
20%
8
22%
61-75
17
35%
15
41%
76-90

Пропущено

55
51
29 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 29
5
9%
6
12%
1-15
12
22%
7
14%
16-30
12
22%
15
29%
29%
31-45
11
20%
12
24%
46-60
9
16%
5
10%
61-75
6
11%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1
Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0
Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
25
9
13
21
1.5
11
23
7
27
2.5
2
32
2
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион.
    • 93'
      Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Лион пытается что-то создать.
    • 93'
      Абубакар Али из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Сеная Марвин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Лион пытается что-то создать.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      О'Брайан Джек выиграл воздушное противоборство у Абубакар Али.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Лион 97.3% (109)
    X 1.8% (2)
    Страсбург 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    97.3% (109)
    Ничья
    1.8% (2)
    Страсбург
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    42% (47)
    2:0 Лион
    25% (28)
    3:1 Лион
    12.5% (14)
    1:0 Лион
    8.9% (10)
    3:0 Лион
    4.5% (5)
    3:2 Лион
    2.7% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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