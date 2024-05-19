Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Хорошую попытку сделал Фарис Мумбанья. Удар в створ, но вратарь начеку

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Джуджу Антуан не смог попасть в створ ударом издали

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Марсель

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Клосс Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Гарсия Улиссес из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Клосс Жонатан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

41' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

40' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фарис Мумбанья ослабляет давление, выбив мяч.

37' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Гавр

33' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Айю Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Марсель

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

25' Фарис Мумбанья из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

25' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Айю Андре бьет ударом через себя, но Пау Лопес блокирует удар!

23' Касимир Хосуэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Гавр

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Марсель

21' Гарсия Улиссес из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Санганте Аруна наказан за толчок Фарис Мумбанья

21' Удар от ворот произведет Гавр

21' Гуйе Папе не смог попасть в створ ударом издали

20' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Луис Энрике I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Гавр

17' Мбемба Шансель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Обамеянг Пьер-Эмерик пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

16' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Гавр

15' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Гавр

11' Фарис Мумбанья нанес удар, но промахнулся очень сильно.

11' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Гавр

9' Обамеянг Пьер-Эмерик не смог попасть в створ ударом издали

9' Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорошую попытку сделал Касимир Хосуэ . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Айю Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Марсель

3' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гавр начинает с центра поля