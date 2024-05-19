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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 24050 Главный судья: Стина Жереми
Гавр
1:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
64' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
0:2
77' Гол
Мурильо Микаэль
82' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
90' Undefined phrase: football_event_
Сабби Эммануэль
1:2
90' Пенальти
Байо Мохамед
90'+9

Ход матча

64'
0:1
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Клосс Жонатан)
67'
Грандсир Самуэль
Джуджу Антуан
 
67'
Сабби Эммануэль
Касимир Хосуэ
 
70'
 
Кондогбия Жоффрей
Гуйе Папе
70'
 
Мерлен Кентен
Гарсия Улиссес
71'
 
Ндиайе Ильман
Мумбанья Фарис
73'
Эль-Хаджам Уалид
Сальмье Йоанн
 
73'
Байо Мохамед
Туре Абдулайе
 
77'
0:2
Мурильо Микаэль
(Клосс Жонатан)
78'
 
Сиди-Али Софьян
Клосс Жонатан
82'
Сабби Эммануэль
 
85'
Конфес Алуа
Кузяев Далер
 
89'
 
Онана Жан
Луис Энрике
90'
Сабби Эммануэль
 
90'
Байо Мохамед
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 429 Количество передач 538
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Гавр 7% (8)
X 19.3% (22)
Марсель 73.7% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
21
Джуджу
Антуан
14
Кузяев
Далер
23
Касимир
Хосуэ
28
Айю
Андре
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
6
Гарсия
Улиссес
62
Мурильо
Микаэль
44
Луис
Энрике
I
22
Гуйе
Папе
27
Верету
Жордан
7
Клосс
Жонатан
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
14
Мумбанья
Фарис
Гавр
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Гавр
Марсель

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:0
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.15
Байо Мохамед 5 (2) 0.15
Айю Андре 5 0.15
Алиуи Набиль 4 0.12
Опери Кристофер 3 0.09
Кузяев Далер 2 0.06
Кечта Яссин 2 0.06
Льорис Готье 2 0.06
Туре Абдулайе 2 (2) 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Нгура Стив 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (4) 0.47
Клосс Жонатан 3 0.09
Сарр Исмаила 3 0.09
Ндиайе Ильман 3 0.09
Мурильо Микаэль 3 0.09
Оливейра Витор 3 0.09
Мумбанья Фарис 3 0.09
Жиго Самуэль 3 0.09
Мбемба Шансель 2 0.06
Балерди Леонардо 2 0.06
Унаи Аззедин 2 0.06
Верету Жордан 1 0.03
Арит Амин 1 0.03
Согло Эмран 1 0.03
Онана Жан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Луис Энрике I 1 0.03
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 8 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Туре Абдулайе 4 0
Байо Мохамед 4 0
Кечта Яссин 4 0
Айю Андре 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Десма Артур 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Балерди Леонардо 5 1
Лоди Ренан 6 0
Арит Амин 5 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Унаи Аззедин 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Гуйе Папе 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Гавр
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
10
Гавр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Марсель
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

13
29
Гавр
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Марсель
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
29% (10)
53% (18)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

17
39

Голы по времени матча

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
3
16%
5
24%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Пропущено

18
28
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
0
0%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
7
39%
9
32%
76-90

Забито

16
29
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
7
24%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
6
38%
3
10%
76-90

Пропущено

26
15
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
15%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Забито

35
50
13 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 17
15 Не забивали 10
5
14%
9
18%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
7
20%
7
14%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
9
26%
8
16%
76-90

Пропущено

44
43
17 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 27
4
9%
8
19%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
10
23%
7
16%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
12
27%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1
Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1
Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2

Результаты матчей

Гавр
Марсель

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
2
12 раз 35%
0
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гавр
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
12
5
4
13
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
16
0.5
Больше Меньше
24
10
10
24
1.5
18
16
6
28
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 22 10 2 81 - 33 76
2.
Монако
 Заявка 34 20 7 7 68 - 42 67
3.
Брест
 Заявка 34 17 10 7 53 - 34 61
4.
Лилль
 Заявка 34 16 11 7 52 - 34 59
5.
Ницца
 Заявка 34 15 10 9 40 - 29 55
6.
Лион
 Заявка 34 16 5 13 49 - 55 53
7.
Ланс
 Заявка 34 14 9 11 45 - 37 51
8.
Марсель
 Заявка 34 13 11 10 52 - 41 50
9.
Реймс
 Заявка 34 13 8 13 42 - 47 47
10.
Ренн
 Заявка 34 12 10 12 53 - 46 46
11.
Тулуза
 Заявка 34 11 10 13 42 - 46 43
12.
Монпелье
 Заявка 34 10 12 12 47 - 50 41
13.
Страсбург
 Заявка 34 10 9 15 38 - 50 39
14.
Нант
 Заявка 34 9 6 19 30 - 55 33
15.
Гавр
 Заявка 34 7 11 16 34 - 45 32
16.
Мец
 Заявка 34 8 5 21 35 - 58 29
17.
Лорьян
 Заявка 34 7 8 19 43 - 66 29
18.
Клермон
 Заявка 34 5 10 19 28 - 64 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
2.
Марсель
 Заявка 17 10 6 1 31 - 13 36
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4.
ПСЖ
 Заявка 17 9 6 2 42 - 22 33
5.
Ницца
 Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
6.
Ланс
 Заявка 17 9 4 4 27 - 18 31
7.
Брест
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Реймс
 Заявка 17 8 3 6 19 - 18 27
9.
Ренн
 Заявка 17 7 4 6 34 - 26 25
10.
Лион
 Заявка 17 7 4 6 25 - 29 25
11.
Страсбург
 Заявка 17 7 3 7 22 - 23 24
12.
Гавр
 Заявка 17 6 2 9 18 - 19 20
13.
Монпелье
 Заявка 17 3 9 5 24 - 25 18
14.
Лорьян
 Заявка 17 4 4 9 26 - 30 16
15.
Тулуза
 Заявка 17 3 7 7 21 - 25 16
16.
Клермон
 Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
17.
Мец
 Заявка 17 3 3 11 17 - 27 12
18.
Нант
 Заявка 17 3 3 11 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 4 0 39 - 11 43
2.
Монако
 Заявка 17 10 4 3 38 - 28 34
3.
Брест
 Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4.
Лион
 Заявка 17 9 1 7 24 - 26 28
5.
Тулуза
 Заявка 17 8 3 6 21 - 21 27
6.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 19 - 18 24
7.
Монпелье
 Заявка 17 7 3 7 23 - 25 23
8.
Лилль
 Заявка 17 5 7 5 18 - 20 22
9.
Нант
 Заявка 17 6 3 8 13 - 25 21
10.
Ренн
 Заявка 17 5 6 6 19 - 20 21
11.
Ланс
 Заявка 17 5 5 7 18 - 19 20
12.
Реймс
 Заявка 17 5 5 7 23 - 29 20
13.
Мец
 Заявка 17 5 2 10 18 - 31 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 3 6 8 16 - 27 15
15.
Марсель
 Заявка 17 3 5 9 21 - 28 14
16.
Лорьян
 Заявка 17 3 4 10 17 - 36 13
17.
Гавр
 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 14 - 37 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гавр.
    • 91'
      Г О О О О О Л! Гавр забивает! Сабби Эммануэль отличился.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Сабби Эммануэль из команды Гавр в офсайде
    • 90'
      Эль-Хаджам Уалид из команды Гавр нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 90'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Сиди-Али Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 90'
      Контроль мяча: Гавр: 43%, Марсель: 57%.
    • 90'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 47'
      Джуджу Антуан не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Таргаллин Уссама из команды Гавр разыграл угловой с левого угла.
    • 47'
      Мурильо Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Марсель: 59%.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 46'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 41%, Марсель: 59%.
    • 45'
      Туре Абдулайе делает важнейший сейв!
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Клосс Жонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Гарсия Улиссес из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Марсель контролирует мяч.
    • 43'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Марсель контролирует мяч.
    • 41'
      Клосс Жонатан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 41'
      Льорис Готье из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Фарис Мумбанья.
    • 41'
      Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Балерди Леонардо из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Кузяев Далер пострадал.
    • 40'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 38'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 38'
      Касимир Хосуэ ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Фарис Мумбанья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Гуйе Папе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Айю Андре
    • 37'
      Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 36'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Гуйе Папе
    • 35'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Джуджу Антуан наказан за толчок Гуйе Папе
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Марсель: 60%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 33'
      Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Марсель контролирует мяч.
    • 32'
      Айю Андре возвращается на поле.
    • 32'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Айю Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Марсель: 60%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Луис Энрике I из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 37%, Марсель: 63%.
    • 25'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Фарис Мумбанья из команды Марсель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 25'
      Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Марсель контролирует мяч.
    • 23'
      Айю Андре бьет ударом через себя, но Пау Лопес блокирует удар!
    • 23'
      Касимир Хосуэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 22'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 22'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Марсель.
    • 22'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 21'
      Обамеянг Пьер-Эмерик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Гарсия Улиссес из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Санганте Аруна наказан за толчок Фарис Мумбанья
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 21'
      Гуйе Папе не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 38%, Марсель: 62%.
    • 20'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Марсель контролирует мяч.
    • 18'
      Луис Энрике I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 17'
      Мбемба Шансель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Луис Энрике I из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Гуйе Папе из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Обамеянг Пьер-Эмерик пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 47%, Марсель: 53%.
    • 15'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 13'
      Марсель контролирует мяч.
    • 12'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 11'
      Фарис Мумбанья нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 11'
      Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 10'
      Обамеянг Пьер-Эмерик задерживает мяч рукой
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Марсель: 56%.
    • 10'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 9'
      Обамеянг Пьер-Эмерик не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Кузяев Далер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Гарсия Улиссес
    • 8'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Лопес Пау делает важнейший сейв!
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Касимир Хосуэ. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Айю Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Гавр контролирует мяч.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Гуйе Папе наказан за толчок Туре Абдулайе
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 29%, Марсель: 71%.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 3'
      Айю Андре из команды Гавр попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 3'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гавр 7% (8)
    X 19.3% (22)
    Марсель 73.7% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 1:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 1:2 Марсель

    Исход игры
    Гавр
    7% (8)
    Ничья
    19.3% (22)
    Марсель
    73.7% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    55.3% (63)
    1:1 Ничья
    16.7% (19)
    0:1 Марсель
    9.6% (11)
    0:2 Марсель
    6.1% (7)
    2:1 Гавр
    3.5% (4)
    1:0 Гавр
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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