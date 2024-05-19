Тур: 34. Стадион: Осеан. Зрители: 24050 Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
64' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
0:2
77' ГолМурильо Микаэль
82' Желтая карточкаСабби Эммануэль
90' Undefined phrase: football_event_Сабби Эммануэль
1:2
90' ПенальтиБайо Мохамед
90'+9
Ход матча
64'
77'
0:2
82'
89'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
429 Количество передач 538
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеЗащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Марсель
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.15
|Байо Мохамед
|5 (2)
|0.15
|Айю Андре
|5
|0.15
|Алиуи Набиль
|4
|0.12
|Опери Кристофер
|3
|0.09
|Кузяев Далер
|2
|0.06
|Кечта Яссин
|2
|0.06
|Льорис Готье
|2
|0.06
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (4)
|0.47
|Клосс Жонатан
|3
|0.09
|Сарр Исмаила
|3
|0.09
|Ндиайе Ильман
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|3
|0.09
|Оливейра Витор
|3
|0.09
|Мумбанья Фарис
|3
|0.09
|Жиго Самуэль
|3
|0.09
|Мбемба Шансель
|2
|0.06
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Верету Жордан
|1
|0.03
|Арит Амин
|1
|0.03
|Согло Эмран
|1
|0.03
|Онана Жан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Луис Энрике I
|1
|0.03
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|8
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|1
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Кечта Яссин
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Десма Артур
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Арит Амин
|5
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Унаи Аззедин
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Гуйе Папе
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
10
Гавр
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Марсель
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
13
29
Гавр
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Марсель
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
29% (10)
53% (18)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
17
39
Голы по времени матча
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
3
16%
5
24%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Пропущено
18
28
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
0
0%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
7
39%
9
32%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
19%
7
24%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
6
38%
3
10%
76-90
Пропущено
26
15
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
15%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Забито
35
50
13 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 17
15 Не забивали 10
5
14%
9
18%
1-15
4
11%
9
18%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
7
20%
7
14%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
9
26%
8
16%
76-90
Пропущено
44
43
17 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 27
4
9%
8
19%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
6
14%
7
16%
31-45
10
23%
7
16%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
12
27%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1
Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1
Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Результаты матчей
Гавр
Марсель
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
4 раза 12%
2
12 раз 35%
0
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гавр
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
512
125
413
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
512
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1816
Больше Меньше
2410
1024
1816
628
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2.
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|47 - 50
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16.
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18.
|Заявка
|34
|5
|10
|19
|28 - 64
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 14
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|42 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 18
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|34 - 26
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 29
|25
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 19
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|24 - 25
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 30
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 25
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|4
|0
|39 - 11
|43
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 28
|34
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|24 - 26
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 21
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 20
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 27
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 28
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 36
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 37
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 1:2 Марсель
Исход игры
Гавр
7% (8)
Ничья
19.3% (22)
Марсель
73.7% (84)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
1:2 Марсель
55.3% (63)
1:1 Ничья
16.7% (19)
0:1 Марсель
9.6% (11)
0:2 Марсель
6.1% (7)
2:1 Гавр
3.5% (4)
1:0 Гавр
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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