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  3. Греция
  4. Кубок 2023-2024
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 30'
Арис Салоники
0'
15' Желтая карточка
Дарида Владимир
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
8
Бакасетас
Тасос
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
10
Бернард
Дуарте
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
6
Гарсия
Мануэль
II
30
Мвондо
Жан
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
12
Самора
Альваро
Панатинаикос
Арис Салоники

История личных встреч

Панатинаикос
Арис Салоники

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

40 матчей

57.5%
20%
22.5%
23 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
52.5%
17.5%
12 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.5
0.84

Среднее время на гол

60
106

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.43

Среднее время на гол

112
210

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

1.15
0.63

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

78
144

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Рубен 1 0.14
Младенович Филип 1 0.14
Шпорар Андраж 1 0.14
Лимниос Димитрис 1 0.14
Канталапьерда Аитор 1 0.14
Иоаннидис Фотис 1 0.14
Виллиан Арао 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саверио Кике 2 (1) 0.29
Дарида Владимир 2 0.29
Велес Фран 1 0.14
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.14
Морон Лоренцо 1 0.14
Гарсия Мануэль II 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 3 0
Бакасетас Тасос 1 1
Зека Карлос 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Младенович Филип 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одубаджо Мозес 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Ансарифард Карим 1 0
Дарида Владимир 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Феррари Франко 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Салоники
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Панатинаикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Арис Салоники
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0
Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Ламия - Арис Салоники 2:4 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Арис Салоники

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1/8 финала
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
5 Панетоликос
4 Каллитея
3 АЕК
5 Арис Салоники
1 Левадиакос
2 Ники Волоу
1/4 финала
0 Пансерраикос
9 ПАОК
3 Панатинаикос
2 Атромитос
2 ОФИ
5 Панетоликос
5 Арис Салоники
2 Ники Волоу
1/2 финала
7 ПАОК
8 Панатинаикос
0 Панетоликос
1 Арис Салоники
Финал
Панатинаикос
Арис Салоники

Топ бомбардиров
ПАОК Живкович Андрия 3 (1)
Пансерраикос Алексич Коста 3
Арис Салоники Саверио Кике 2 (1)
Панетоликос Карелис Никос 2
Арис Салоники Дарида Владимир 2
Весь список

Топ нарушителей
Панатинаикос Перес Рубен 3
Панетоликос Дуарте Бруно 3
Панатинаикос Бакасетас Тасос 1 1
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Весь список
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