1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаДарида Владимир
36' Желтая карточкаСамора Альваро
36' Желтая карточкаКотсирас Яннис
42' Желтая карточкаМонтойя Мартин
43' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
51' Вторая желтая карточкаКотсирас Яннис
65' Вторая желтая карточкаДарида Владимир
71' Красная карточкаМвондо Жан
90' Желтая карточкаМорон Лоренцо
90' Желтая карточкаХуан Карлос
1:0
90' ГолВагианнидис Георгиос
90'+9
Ход матча
15'
36'
36'
42'
51'
65'
71'
90'
90'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Панатинаикос
Арис Салоники
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
40 матчей
57.5%
20%
22.5%
23 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
52.5%
17.5%
12 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.5
0.84
Среднее время на гол
60
106
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.43
Среднее время на гол
112
210
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
1.15
0.63
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
78
144
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Рубен
|1
|0.14
|Младенович Филип
|1
|0.14
|Шпорар Андраж
|1
|0.14
|Лимниос Димитрис
|1
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.14
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.14
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.14
|Виллиан Арао
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саверио Кике
|2 (1)
|0.29
|Дарида Владимир
|2
|0.29
|Велес Фран
|1
|0.14
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.14
|Морон Лоренцо
|1
|0.14
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|1
|Котсирас Яннис
|1
|1
|Зека Карлос
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|1
|1
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Мвондо Жан
|0
|1
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Феррари Франко
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0
Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Ламия - Арис Салоники 2:4 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Арис Салоники
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
25
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Панатинаикос
0 Арис Салоники
- 1:0 ПАН-АРИ
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3 (1)
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|Арис Салоники
|Саверио Кике
|2 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|2
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|2
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|3
|Панетоликос
|Дуарте Бруно
|3
|Арис Салоники
|Дарида Владимир
|1 1
|Панатинаикос
|Бакасетас Тасос
|1 1
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1